LIVESTREAM: Kijk naar atletiek, met Debjani, de Cheetahs en Thiam/Vidts

12:17 12 uur 17. Bizar: in het polsstokspringen zijn amper twee vrouwen erin geslaagd om bij hun eerste poging over 4,50 meter te wippen. Holly Bradshaw en Anzjelika Sidorova zijn de enige twee met een geldige sprong. . Bizar: in het polsstokspringen zijn amper twee vrouwen erin geslaagd om bij hun eerste poging over 4,50 meter te wippen. Holly Bradshaw en Anzjelika Sidorova zijn de enige twee met een geldige sprong.

12:03 12 uur 03. De avondsessie in Tokio is van start gegaan met de finale van het polsstokspringen bij de vrouwen. De reeksen van de 4x400 meter bij de vrouwen, met daarbij ook de Belgian Cheetahs, komen er over een twintigtal minuutjes aan. . De avondsessie in Tokio is van start gegaan met de finale van het polsstokspringen bij de vrouwen. De reeksen van de 4x400 meter bij de vrouwen, met daarbij ook de Belgian Cheetahs, komen er over een twintigtal minuutjes aan.

06:00 06 uur .

05:30 05 uur 30. Noor Vidts en Nafi Thiam beginnen aan hun tweede discipline van de dag: het speerwerpen. Kan Thiam de leiding van de Nederlandse Vetter afsnoepen? Volg de ontknoping van de zevenkamp via onderstaande blog, of kijk in Livestream 4 of op één. . Noor Vidts en Nafi Thiam beginnen aan hun tweede discipline van de dag: het speerwerpen. Kan Thiam de leiding van de Nederlandse Vetter afsnoepen? Volg de ontknoping van de zevenkamp via onderstaande blog, of kijk in Livestream 4 of op één.

05:29 05 uur 29. Olympische Spelen Thiam op goudkoers na speerwerpen, Vidts maakt nog kans op brons

05:28 05 uur 28. Portugees Pedro Pichardo hinkt naar goud. Met het einde van de finale van het hink-stap-springen wordt al de derde gouden medaille van de dag uitgedeeld. De Portugees Pedro Pichardo palmt dat eremetaal in. Met een nationaal record van 17,98 meter blijft hij ruim 40 centimeter voor zijn dichtste belager Yaming Zhu (17,57 meter). De Burkinees Fabrice Zango komt met een worp van 17,47 meter op de derde plaats. . Portugees Pedro Pichardo hinkt naar goud Met het einde van de finale van het hink-stap-springen wordt al de derde gouden medaille van de dag uitgedeeld. De Portugees Pedro Pichardo palmt dat eremetaal in. Met een nationaal record van 17,98 meter blijft hij ruim 40 centimeter voor zijn dichtste belager Yaming Zhu (17,57 meter). De Burkinees Fabrice Zango komt met een worp van 17,47 meter op de derde plaats.

05:26 05 uur 26. Gouden Crouser breekt olympisch record! Gouden Crouser breekt olympisch record!

05:16 05 uur 16. De kogel is door de kerk: Crouser is olympisch kampioen. Ryan Crouser was heer en meester in de kogelstoot-finale vandaag. De Amerikaan verpulverde het olympische record met een worp van 23,30 meter, de op-één-na-verste worp ooit. De topfavoriet mag zo zijn olympische titel van Rio verlengen. Op de tweede plaats klimt er nog een Amerikaan het podium op. Joe Kovacs was met een uitstekende worp van 22,65 meter de beste van de rest. In zijn slipstream pakt de Nieuw-Zeelandse kogel-kolos, Tomas Walsh, de bronzen medaille. . De kogel is door de kerk: Crouser is olympisch kampioen Ryan Crouser was heer en meester in de kogelstoot-finale vandaag. De Amerikaan verpulverde het olympische record met een worp van 23,30 meter, de op-één-na-verste worp ooit. De topfavoriet mag zo zijn olympische titel van Rio verlengen.

Op de tweede plaats klimt er nog een Amerikaan het podium op. Joe Kovacs was met een uitstekende worp van 22,65 meter de beste van de rest. In zijn slipstream pakt de Nieuw-Zeelandse kogel-kolos, Tomas Walsh, de bronzen medaille.

05:13 Golden boy: Hansle Parchment. 05 uur 13. Golden boy: Hansle Parchment

05:10 05 uur 10. Jamaicaan Parchment verslaat Holloway in 110m horden-finale. Weer geen goud voor Amerika. De Amerikaanse topfavoriet voor de overwinning op de 110 meter horden, Grant Holloway, moet de Jamaicaan Hansle Parchment voor zich dulden. Het leek een koud kunstje te worden voor Holloway, maar zijn Jamaicaanse concurrent had nog een verschroeiende versnelling in de benen op het einde. Op de derde plaats mag winnaar Parchment zijn landgenoot Ronald Levy verwelkomen. . Jamaicaan Parchment verslaat Holloway in 110m horden-finale Weer geen goud voor Amerika. De Amerikaanse topfavoriet voor de overwinning op de 110 meter horden, Grant Holloway, moet de Jamaicaan Hansle Parchment voor zich dulden. Het leek een koud kunstje te worden voor Holloway, maar zijn Jamaicaanse concurrent had nog een verschroeiende versnelling in de benen op het einde. Op de derde plaats mag winnaar Parchment zijn landgenoot Ronald Levy verwelkomen.

05:09 05 uur 09. Parchment knalt iedereen in de laatste meters voorbij:. Parchment knalt iedereen in de laatste meters voorbij:

04:51 04 uur 51. Exit Verenigde Staten voor 4x100m-finale. Op de loopnummers in de atletiekarena is het tot dusver nog niet de Spelen van de Verenigde Staten gebleken. Ze grepen al elke keer naast goud en ook in de reeksen van de 4x100 meter bij de mannen is het game-over voor het hoogste schavot. Na een dramatische wissel eindigen ze als 6e in hun reeks. Dat is niet genoeg om opgevist te worden voor de finale. Die rol is weggelegd voor Ghana en Duitsland. China, Jamaica, Canada, Italië en Groot-Brittannië plaatsen zich rechtstreeks. . Exit Verenigde Staten voor 4x100m-finale Op de loopnummers in de atletiekarena is het tot dusver nog niet de Spelen van de Verenigde Staten gebleken. Ze grepen al elke keer naast goud en ook in de reeksen van de 4x100 meter bij de mannen is het game-over voor het hoogste schavot.

Na een dramatische wissel eindigen ze als 6e in hun reeks. Dat is niet genoeg om opgevist te worden voor de finale. Die rol is weggelegd voor Ghana en Duitsland. China, Jamaica, Canada, Italië en Groot-Brittannië plaatsen zich rechtstreeks.

04:50 Crouser schreeuwt het uit. Zijn 2e olympische gouden medaille lonkt! 04 uur 50. Crouser schreeuwt het uit. Zijn 2e olympische gouden medaille lonkt!

04:42 Ryan Crouser breekt olympisch record. Is hij op weg om zijn olympische kogelstoot-titel te verlengen? . 04 uur 42. Ryan Crouser breekt olympisch record. Is hij op weg om zijn olympische kogelstoot-titel te verlengen?

04:27 04 uur 27. Het favorietentrio gooit meteen verder dan 22 meter. Crouser, Walsch en Kovacs werpen zo direct verder dan de persoonlijke records van alle andere deelnemers. Marc Willems. Het favorietentrio gooit meteen verder dan 22 meter. Crouser, Walsch en Kovacs werpen zo direct verder dan de persoonlijke records van alle andere deelnemers. Marc Willems

04:05 04 uur 05. Finale kogelstoten:. Wie zijn de grootste uitdagers van de Amerikaan Ryan Crouser voor de olympische titel in het kogelstoten? Eerst en vooral zal de nieuwe wereldrecordhouder en regerend olympisch kampioen rekening moeten houden met een landgenoot. Die tweede Amerikaan heet Joe Kovacs. De goudenmedaillewinaar van het wereldkampioenschap atletiek in Doha (2019) wil een en broedermoord op zijn maatje Crouser plegen. De kogelstoot-kolos Tomas Walsh is naar Tokio gekomen als grootste uitdager van de Amerikanen. De Nieuw-Zeelander was al twee keer goed voor brons op de Spelen van Rio (2016) en het wereldkampioenschap atletiek in Doha (2019). De grootste Europese uitdager is de Serviër Amin Sinancevic . Hij heeft zich naar eigen zeggen op Spartaanse wijze voorbereid op de Spelen. Met elke dag 2 trainingsblokken van 3 uur stoomde hij zich klaar om zijn tegenstanders met kogels te begroeten vandaag? . Finale kogelstoten: Wie zijn de grootste uitdagers van de Amerikaan Ryan Crouser voor de olympische titel in het kogelstoten? Eerst en vooral zal de nieuwe wereldrecordhouder en regerend olympisch kampioen rekening moeten houden met een landgenoot.

Die tweede Amerikaan heet Joe Kovacs. De goudenmedaillewinaar van het wereldkampioenschap atletiek in Doha (2019) wil een en broedermoord op zijn maatje Crouser plegen.

De kogelstoot-kolos Tomas Walsh is naar Tokio gekomen als grootste uitdager van de Amerikanen. De Nieuw-Zeelander was al twee keer goed voor brons op de Spelen van Rio (2016) en het wereldkampioenschap atletiek in Doha (2019).

De grootste Europese uitdager is de Serviër Amin Sinancevic. Hij heeft zich naar eigen zeggen op Spartaanse wijze voorbereid op de Spelen. Met elke dag 2 trainingsblokken van 3 uur stoomde hij zich klaar om zijn tegenstanders met kogels te begroeten vandaag?

03:45 03 uur 45. Tijd voor wat finales! Terwijl de hoogspringers en de tienkampers in een hevige strijd verwikkeld blijven, komen de mannen van het hink-stap-springen en het kogelstoten de arena binnen. Om 4.00 uur staat de finale van het hink-stap-springen op de planning. Vijf minuten later mogen Kuvacs en co een gooi doen naar eeuwige roem in het kogelstoten. . Tijd voor wat finales! Terwijl de hoogspringers en de tienkampers in een hevige strijd verwikkeld blijven, komen de mannen van het hink-stap-springen en het kogelstoten de arena binnen. Om 4.00 uur staat de finale van het hink-stap-springen op de planning. Vijf minuten later mogen Kuvacs en co een gooi doen naar eeuwige roem in het kogelstoten.

03:34 Vliegende Hollanders: kapitein Schippers zet koers naar de finale. 03 uur 34. Vliegende Hollanders: kapitein Schippers zet koers naar de finale

03:26 03 uur 26. Ook Frankrijk en Nederland naar finale 4x100m. De resultaten zijn binnen. Reekshoofden Groot-Brittannië en Duitsland mogen het in de finale van de 4x100 meter opnemen tegen toplanden Jamaica en Amerika. Ook China en Zwitserland plaatsten zich rechtstreeks. De vrouwen van Nederland en Frankrijk werden als beste verliezers opgevist om aan te treden in de medaillestrijd. . Ook Frankrijk en Nederland naar finale 4x100m De resultaten zijn binnen. Reekshoofden Groot-Brittannië en Duitsland mogen het in de finale van de 4x100 meter opnemen tegen toplanden Jamaica en Amerika. Ook China en Zwitserland plaatsten zich rechtstreeks. De vrouwen van Nederland en Frankrijk werden als beste verliezers opgevist om aan te treden in de medaillestrijd.