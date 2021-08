LIVESTREAM: Cheetahs eindigen (met BR) 7e in finale, hoe doen de Tornados het?

14:44 14 uur 44. McDermott is werkelijk een openbaring, de jonge Australische gaat over 2,02 meter. Een persoonlijk record. Ze schrijft na elke sprong ook haar bevindingen op. Lasitskene en Machoetsjich zijn haar concurrentes voor de gouden plak. . McDermott is werkelijk een openbaring, de jonge Australische gaat over 2,02 meter. Een persoonlijk record. Ze schrijft na elke sprong ook haar bevindingen op. Lasitskene en Machoetsjich zijn haar concurrentes voor de gouden plak.

14:36 14 uur 36. De Cheetahs hebben niet voor een onverhoopte medaille kunnen zorgen, we volgen nu nog de ontknoping in het hoogspringen. . De Cheetahs hebben niet voor een onverhoopte medaille kunnen zorgen, we volgen nu nog de ontknoping in het hoogspringen.

14:35 14 uur 35. Belgian Cheetahs lopen naar 7e plaats in de finale van de 4x400m, goud voor de VS. Belgian Cheetahs lopen naar 7e plaats in de finale van de 4x400m, goud voor de VS

14:34 14 uur 34. België 7e. Loos speelt in de laatste ronde haar plekje nog kwijt aan de Nederlandse dames. Een 7e plaats en vooral een Belgisch record, daar moeten de Belgian Cheetahs tevreden mee zijn. . België 7e Loos speelt in de laatste ronde haar plekje nog kwijt aan de Nederlandse dames. Een 7e plaats en vooral een Belgisch record, daar moeten de Belgian Cheetahs tevreden mee zijn.

14:34 14 uur 34. De Verenigde Staten halen goud, maar ze komen niet in de buurt van het wereldrecord. . De Verenigde Staten halen goud, maar ze komen niet in de buurt van het wereldrecord.

14:33 14 uur 33. België blijft wat hangen in 6e positie, Loos zal het moeten doen in de laatste 400 meter! . België blijft wat hangen in 6e positie, Loos zal het moeten doen in de laatste 400 meter!

14:32 14 uur 32. Vervaet geeft door aan Couckuyt. We zitten net achter de Britse dames, er is nog veel mogelijk. . Vervaet geeft door aan Couckuyt. We zitten net achter de Britse dames, er is nog veel mogelijk.

14:32 14 uur 32. België wisselt als 7e, de Verenigde Staten lopen zoals verwacht met overmacht op kop. Nederland zit achterin in de penarie. . België wisselt als 7e, de Verenigde Staten lopen zoals verwacht met overmacht op kop. Nederland zit achterin in de penarie.

14:30 14 uur 30. We zijn vertrokken! Van den Broeck is eraan begonnen en start uitstekend! . We zijn vertrokken! Van den Broeck is eraan begonnen en start uitstekend!

14:30 14 uur 30. Van den Broeck trekt onze 4x400 meter op gang. De spanning stijgt. . Van den Broeck trekt onze 4x400 meter op gang. De spanning stijgt.

14:29 14 uur 29. Cheetahs met een dansje. Onze dames hebben er zin in! Met een dansje komen ze het atletiekstadion binnen. Zit er nu ook nog een sportieve topprestatie in? . Cheetahs met een dansje Onze dames hebben er zin in! Met een dansje komen ze het atletiekstadion binnen. Zit er nu ook nog een sportieve topprestatie in?

14:25 14 uur 25. Ververs nu uw webpagina! Daar zijn onze Belgian Cheetahs! Wil u hen verder volgen, ververs dan snel deze webpagina. Eerst worden alle dames nog voorgesteld, over enkele minuten is de start. . Ververs nu uw webpagina! Daar zijn onze Belgian Cheetahs! Wil u hen verder volgen, ververs dan snel deze webpagina. Eerst worden alle dames nog voorgesteld, over enkele minuten is de start.

14:25 14 uur 25. Wie doet wat aan de Russische Lasitskene? Ze raakt in elk geval bij haar eerste poging niet over de 2 meter, maar er lijkt nog wat marge in te zitten. . Wie doet wat aan de Russische Lasitskene? Ze raakt in elk geval bij haar eerste poging niet over de 2 meter, maar er lijkt nog wat marge in te zitten.

14:18 14 uur 18. Het Noorse volkslied galmt door het atletiekstadion. De huldiging van Ingebrigtsen onderbreekt nog maar eens het hoogspringen. De Oekraïense Gerasjtsjenko staat te wachten. . Het Noorse volkslied galmt door het atletiekstadion. De huldiging van Ingebrigtsen onderbreekt nog maar eens het hoogspringen. De Oekraïense Gerasjtsjenko staat te wachten.

14:12 14 uur 12. Ontknoping hoogspringen. Nu we de winnaar in het speerwerpen kennen gaan we verder met het hoogspringen. De Montenegrijnse Vukovic zal het in elk geval zonder medaille moeten doen. . Ontknoping hoogspringen Nu we de winnaar in het speerwerpen kennen gaan we verder met het hoogspringen. De Montenegrijnse Vukovic zal het in elk geval zonder medaille moeten doen.

14:09 14 uur 09. Goud voor Chopra. De medailles kennen hun bestemming. Chopra mag nog eens gooien, maar is zeker van goud. Vadleljch pakt zilver, Vesely heeft het brons. Een gouden medaille voor India in de atletiek. . Goud voor Chopra De medailles kennen hun bestemming. Chopra mag nog eens gooien, maar is zeker van goud. Vadleljch pakt zilver, Vesely heeft het brons. Een gouden medaille voor India in de atletiek.

14:02 14 uur 02. Volgordes . We zitten nog volop in het speerwerpen en hoogspringen, maar ook onze landgenoten zijn op komst in de 4x400 meter. De Cheetahs lopen met Van den Broeck, Vervaet, Couckuyt en Laus om 14.30 uur. 20 minuutjes later zijn Doom, Sacoor, Dylan en Kevin Borlée aan zet. . Volgordes We zitten nog volop in het speerwerpen en hoogspringen, maar ook onze landgenoten zijn op komst in de 4x400 meter. De Cheetahs lopen met Van den Broeck, Vervaet, Couckuyt en Laus om 14.30 uur. 20 minuutjes later zijn Doom, Sacoor, Dylan en Kevin Borlée aan zet.

13:58 13 uur 58. Wereldrecordhouder in het speerwerpen Jan Zelezny, intussen 55 jaar, ziet vanuit de tribune hoe zijn poulain Vitezslav Vesely op weg is naar brons. . Wereldrecordhouder in het speerwerpen Jan Zelezny, intussen 55 jaar, ziet vanuit de tribune hoe zijn poulain Vitezslav Vesely op weg is naar brons.