14:14 14 uur 14. Goud voor Oeganda op de 5.000 meter. Joshua Cheptegei heeft Oeganda een gouden plak bezorgd op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder bepaalde het tempo in de finale en stoomde in de laatste rechte lijn autoritair naar de olympische titel. Voor Cheptegei is het de tweede medaille in Tokio, eerder won hij ook al zilver op de 10.000 meter. Op de 5.000 meter is het zilver voor de Canadees Mohammed Ahmed, de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo struikelt nog net naar brons, voor Nicholas Kimeli. . Goud voor Oeganda op de 5.000 meter Joshua Cheptegei heeft Oeganda een gouden plak bezorgd op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder bepaalde het tempo in de finale en stoomde in de laatste rechte lijn autoritair naar de olympische titel. Voor Cheptegei is het de tweede medaille in Tokio, eerder won hij ook al zilver op de 10.000 meter.

Op de 5.000 meter is het zilver voor de Canadees Mohammed Ahmed, de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo struikelt nog net naar brons, voor Nicholas Kimeli.

14:07 14 uur 07. Chinese op kop in speerwerpen. Na de eerste ronde in het speerwerpen is de leiding in handen van de Chinese Shiying Liu met een worp van 66,34 meter, een seizoensbeste. . Chinese op kop in speerwerpen Na de eerste ronde in het speerwerpen is de leiding in handen van de Chinese Shiying Liu met een worp van 66,34 meter, een seizoensbeste.

14:07 14 uur 07. Dylan Borlée: "Hard om je broer zo te zien uitvallen op de Spelen". Dylan Borlée: "Hard om je broer zo te zien uitvallen op de Spelen"

14:05 14 uur 05. Sacoor en Doom: "Jonathan had al last op 200m, maar hij is bikkelhard en heeft volgehouden". Sacoor en Doom: "Jonathan had al last op 200m, maar hij is bikkelhard en heeft volgehouden"

13:59 13 uur 59.

13:56 13 uur 56. Olympische Spelen Belgian Tornados knallen naar finale, maar zorgen om Jonathan Borlée

13:48 13 uur 48. Belgian Tornados plaatsen zich voor 4x400-finale, al loopt Jonathan Borlée wellicht blessure op. Belgian Tornados plaatsen zich voor 4x400-finale, al loopt Jonathan Borlée wellicht blessure op

13:40 13 uur 40. België naar de finale. Wat doen de Belgen het uitstekend! Dylan Borlée knalt in zijn laatste meters voorbij Polen naar de 1e plaats om het stokje door te geven aan zijn broer Jonathan. Die houdt goed stand, al moet hij in de slotmeters wel nog Polen en Jamaica laten passeren. België mag als nummer 3 in zijn reeks naar de finale, maar wel een kleine domper: Jonathan lijkt in het slot naar zijn hamstrings te tasten. Een blessure? . België naar de finale Wat doen de Belgen het uitstekend! Dylan Borlée knalt in zijn laatste meters voorbij Polen naar de 1e plaats om het stokje door te geven aan zijn broer Jonathan. Die houdt goed stand, al moet hij in de slotmeters wel nog Polen en Jamaica laten passeren.

België mag als nummer 3 in zijn reeks naar de finale, maar wel een kleine domper: Jonathan lijkt in het slot naar zijn hamstrings te tasten. Een blessure?

13:40 13 uur 40. België op finalekoers. Jonathan Sacoor is twee plaatsjes opgeschoven en kan als tweede wisselen. De broers Borlée moeten het nu afmaken. Eerst Dylan, dan Jonathan. . België op finalekoers Jonathan Sacoor is twee plaatsjes opgeschoven en kan als tweede wisselen. De broers Borlée moeten het nu afmaken. Eerst Dylan, dan Jonathan.

13:40 13 uur 40. Thiam: "Heb niet zo lang gefeest als de hockeymannen". Thiam: "Heb niet zo lang gefeest als de hockeymannen"

13:39 13 uur 39. Alexander Doom heeft het uitstekend gedaan. Hij geeft als 4e zijn stokje door aan Jonathan Sacoor. . Alexander Doom heeft het uitstekend gedaan. Hij geeft als 4e zijn stokje door aan Jonathan Sacoor.

13:38 13 uur 38. Het is aan de Tornados. Reeks 2 is op gang geschoten, met Alexander Doom als startloper voor de Belgen. Top 3 is nodig voor een rechtstreeks finaleticket, anders wordt het rekenen. . Het is aan de Tornados Reeks 2 is op gang geschoten, met Alexander Doom als startloper voor de Belgen. Top 3 is nodig voor een rechtstreeks finaleticket, anders wordt het rekenen.

13:29 13 uur 29. Amerikanen autoritair naar 4x400m-finale. In de eerste reeks is de winst voor topfavoriet USA. De Amerikanen zijn duidelijk sneller dan Botswana en Trinidad & Tobago, die ook rechtstreeks naar de finale mogen. Italië en Nederland stranden op 4 en 5 en zullen moeten hopen op de verliezende tijden om nog te kunnen doorstoten naar de finale. Over enkele minuten is het aan de Belgen in reeks 2! . Amerikanen autoritair naar 4x400m-finale In de eerste reeks is de winst voor topfavoriet USA. De Amerikanen zijn duidelijk sneller dan Botswana en Trinidad & Tobago, die ook rechtstreeks naar de finale mogen. Italië en Nederland stranden op 4 en 5 en zullen moeten hopen op de verliezende tijden om nog te kunnen doorstoten naar de finale. Over enkele minuten is het aan de Belgen in reeks 2!

13:15 13 uur 15. Nafi Thiam blinkt met goud op het podium in Tokio. Nafi Thiam blinkt met goud op het podium in Tokio

13:03 13 uur 03. Geen Kevin Borlée. In de reeksen van de 4x400 meter zal Kevin Borlée vandaag niet in actie komen. Borlée had op de 400 meter iets gevoeld aan zijn hamstrings en wordt straks gespaard. Alexander Doom is de startloper van de Belgian Tornados en zal het stokje doorgeven aan Jonathan Sacoor. Dylan Borlée mag vervolgens slotloper Jonathan Borlée bedienen voor de laatste 400 meter. . Geen Kevin Borlée In de reeksen van de 4x400 meter zal Kevin Borlée vandaag niet in actie komen. Borlée had op de 400 meter iets gevoeld aan zijn hamstrings en wordt straks gespaard.

Alexander Doom is de startloper van de Belgian Tornados en zal het stokje doorgeven aan Jonathan Sacoor. Dylan Borlée mag vervolgens slotloper Jonathan Borlée bedienen voor de laatste 400 meter.

13:02 13 uur 02.

12:55 12 uur 55. Kan Felix verrassen op de 400 meter? Om 14.35 u krijgen we ook een stukje geschiedenis op de 400 meter bij de vrouwen. De Amerikaanse Allyson Felix staat voor de 5e Olympische Spelen op rij in een individuele finale. In Rio was ze op deze afstand nog goed voor zilver, maar met de 7e tijd is de 35-jarige Felix op papier niet bij de medaillefavorieten in Tokio. . Kan Felix verrassen op de 400 meter? Om 14.35 u krijgen we ook een stukje geschiedenis op de 400 meter bij de vrouwen. De Amerikaanse Allyson Felix staat voor de 5e Olympische Spelen op rij in een individuele finale. In Rio was ze op deze afstand nog goed voor zilver, maar met de 7e tijd is de 35-jarige Felix op papier niet bij de medaillefavorieten in Tokio.

12:52 12 uur 52. Nummer 2 voor Sifan Hassan? Sifan Hassan aast op deze Olympische Spelen op een onwaarschijnlijke trilogie: ze wil na haar zege op de 5.000 meter ook nog goud op de 1.500 meter én de 10.000 meter. De Nederlandse heeft vanmiddag haar tweede afspraak met de geschiedenis. Op de 1.500 meter gaat ze voor haar tweede goud. Afspraak om 14.50 uur. . Nummer 2 voor Sifan Hassan? Sifan Hassan aast op deze Olympische Spelen op een onwaarschijnlijke trilogie: ze wil na haar zege op de 5.000 meter ook nog goud op de 1.500 meter én de 10.000 meter.

De Nederlandse heeft vanmiddag haar tweede afspraak met de geschiedenis. Op de 1.500 meter gaat ze voor haar tweede goud. Afspraak om 14.50 uur.