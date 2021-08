LIVESTREAM: Belgian Tornados naar finale, geen tweede goud voor Hassan

15:46 15 uur 46.

15:38 15 uur 38. Jamaicaanse vrouwen snellen naar goud op de 4x100 meter. Jamaicaanse vrouwen snellen naar goud op de 4x100 meter

15:34 15 uur 34. Jamaicaanse vrouwen zijn ongenaakbaar. Jamaica heeft het goud veroverd op de 4x100 meter bij de vrouwen. Het Jamaicaanse kwartet (Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson) was outstanding in de finale en liep met 41"02 een nationaal record. Het zilver is voor de Amerikaanse vrouwen in 41"45, brons is voor Groot-Brittannië in 41"88. . Jamaicaanse vrouwen zijn ongenaakbaar Jamaica heeft het goud veroverd op de 4x100 meter bij de vrouwen. Het Jamaicaanse kwartet (Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson) was outstanding in de finale en liep met 41"02 een nationaal record.

Het zilver is voor de Amerikaanse vrouwen in 41"45, brons is voor Groot-Brittannië in 41"88.

15:26 15 uur 26. Olympische Spelen Allyson Felix is met 10e medaille meest gelauwerde olympische atlete

15:06 15 uur 06. Speerwerpgoud is voor China. De beslissing is gevallen in het speerwerpen. De Poolse Maria Andrejczyk probeert met haar laatste worp om Shiying Liu alsnog van de troon te stoten, maar geraakt zelfs niet voorbij de 60 meter. Goud dus voor Liu, die met haar eerste worp meteen 66,34 meter liet noteren. Andrejczyk is met 64,61m wel goed voor zilver, het brons is voor de Australische Kelsey-Lee Barber. . Speerwerpgoud is voor China De beslissing is gevallen in het speerwerpen. De Poolse Maria Andrejczyk probeert met haar laatste worp om Shiying Liu alsnog van de troon te stoten, maar geraakt zelfs niet voorbij de 60 meter.

Goud dus voor Liu, die met haar eerste worp meteen 66,34 meter liet noteren. Andrejczyk is met 64,61m wel goed voor zilver, het brons is voor de Australische Kelsey-Lee Barber.

15:05 15 uur 05.

15:01 15 uur 01. 4 cm te weinig voor Turkse speerwerpster. In het speerwerpen naderen we stilaan de ontknoping. De Turkse Eda Tugsuz gooit bijzonder ver bij haar laatste poging en flirt zelfs met een medaille, maar met een worp van exact 64 meter komt ze 4 centimeter tekort voor het brons. . 4 cm te weinig voor Turkse speerwerpster In het speerwerpen naderen we stilaan de ontknoping. De Turkse Eda Tugsuz gooit bijzonder ver bij haar laatste poging en flirt zelfs met een medaille, maar met een worp van exact 64 meter komt ze 4 centimeter tekort voor het brons.

15:00 15 uur . Keniaanse Kipyegon wint de 1.500m, Sifan Hassan moet tevreden zijn met brons. Keniaanse Kipyegon wint de 1.500m, Sifan Hassan moet tevreden zijn met brons

14:56 14 uur 56. Geen gouden triple voor Hassan. Sifan Hassan mag haar drievoudige gouden droom opbergen. De Nederlandse won eerder al de 5.000 meter en mikte in Rio ook op de 1.500 meter én de 10.000 meter. Maar in de 1.500 meter loopt het mis, want Hassan bijt haar tanden stuk op titelverdedigster Faith Kipyegon. De Keniaanse blijft de hele race makkelijk in het zog van Hassan en plaatst dan een verschroeiende versnelling in de laatste 200 meter. Hassan moet het zilver zelfs nog aan een dolgelukkige Laura Muir laten. Brons dus voor de Nederlandse, die morgen ook nog de 10.000 meter op haar programma heeft staan. . Geen gouden triple voor Hassan Sifan Hassan mag haar drievoudige gouden droom opbergen. De Nederlandse won eerder al de 5.000 meter en mikte in Rio ook op de 1.500 meter én de 10.000 meter.

Maar in de 1.500 meter loopt het mis, want Hassan bijt haar tanden stuk op titelverdedigster Faith Kipyegon. De Keniaanse blijft de hele race makkelijk in het zog van Hassan en plaatst dan een verschroeiende versnelling in de laatste 200 meter.

Hassan moet het zilver zelfs nog aan een dolgelukkige Laura Muir laten. Brons dus voor de Nederlandse, die morgen ook nog de 10.000 meter op haar programma heeft staan.

14:49 14 uur 49.

14:47 14 uur 47. Het is aan Hassan! We maken ons op voor de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Kan de Nederlandse Sifan Hassan na haar triomf op de 5.000 meter ook goud pakken op de 1.500 meter? . Het is aan Hassan! We maken ons op voor de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Kan de Nederlandse Sifan Hassan na haar triomf op de 5.000 meter ook goud pakken op de 1.500 meter?

14:45 14 uur 45. In de finale van het speerwerpen bij de vrouwen hebben alle atletes intussen al minstens 3x gegooid en de Chinese Shiying Liu staat met haar openingsworp van 66,34 nog steeds aan de leiding, voor Maria Andrejczyk uit Polen (64,61m) en Kelsey-Lee Barber uit Australië (64,04m). . In de finale van het speerwerpen bij de vrouwen hebben alle atletes intussen al minstens 3x gegooid en de Chinese Shiying Liu staat met haar openingsworp van 66,34 nog steeds aan de leiding, voor Maria Andrejczyk uit Polen (64,61m) en Kelsey-Lee Barber uit Australië (64,04m).

14:42 14 uur 42. Miller-Uibo heerst met voorsprong op de 400 meter en verovert goud. Miller-Uibo heerst met voorsprong op de 400 meter en verovert goud

14:37 14 uur 37. Bisnummer van Miller-Uibo, bronzen Felix. Op de 400 meter bij de vrouwen verlengt Shaunae Miller-Uibo haar olympische titel met een chrono van 48"36. Het zilver is voor de Dominicaanse Marileidy Paulino. Ook bijzonder knap: de 35-jarige Allyson Felix loopt in de buitenbaan naar brons, haar tiende olympische medaille. Daar kan er morgen zelfs nog eentje bijkomen in de finale van de 4x400 meter, maar Felix is nu met 10 stuks al de meest succesvolle atlete in de geschiedenis. . Bisnummer van Miller-Uibo, bronzen Felix Op de 400 meter bij de vrouwen verlengt Shaunae Miller-Uibo haar olympische titel met een chrono van 48"36. Het zilver is voor de Dominicaanse Marileidy Paulino.

Ook bijzonder knap: de 35-jarige Allyson Felix loopt in de buitenbaan naar brons, haar tiende olympische medaille. Daar kan er morgen zelfs nog eentje bijkomen in de finale van de 4x400 meter, maar Felix is nu met 10 stuks al de meest succesvolle atlete in de geschiedenis.

14:34 14 uur 34. Cheptegei snelt naar goud op de 5.000 meter. Cheptegei snelt naar goud op de 5.000 meter

14:14 14 uur 14. Goud voor Oeganda op de 5.000 meter. Joshua Cheptegei heeft Oeganda een gouden plak bezorgd op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder bepaalde het tempo in de finale en stoomde in de laatste rechte lijn autoritair naar de olympische titel. Voor Cheptegei is het de tweede medaille in Tokio, eerder won hij ook al zilver op de 10.000 meter. Op de 5.000 meter is het zilver voor de Canadees Mohammed Ahmed, de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo struikelt nog net naar brons, voor Nicholas Kimeli. . Goud voor Oeganda op de 5.000 meter Joshua Cheptegei heeft Oeganda een gouden plak bezorgd op de 5.000 meter. De wereldrecordhouder bepaalde het tempo in de finale en stoomde in de laatste rechte lijn autoritair naar de olympische titel. Voor Cheptegei is het de tweede medaille in Tokio, eerder won hij ook al zilver op de 10.000 meter.

Op de 5.000 meter is het zilver voor de Canadees Mohammed Ahmed, de Keniaanse Amerikaan Paul Chelimo struikelt nog net naar brons, voor Nicholas Kimeli.

14:07 14 uur 07. Chinese op kop in speerwerpen. Na de eerste ronde in het speerwerpen is de leiding in handen van de Chinese Shiying Liu met een worp van 66,34 meter, een seizoensbeste. . Chinese op kop in speerwerpen Na de eerste ronde in het speerwerpen is de leiding in handen van de Chinese Shiying Liu met een worp van 66,34 meter, een seizoensbeste.

14:07 14 uur 07. Dylan Borlée: "Hard om je broer zo te zien uitvallen op de Spelen". Dylan Borlée: "Hard om je broer zo te zien uitvallen op de Spelen"