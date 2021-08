LIVESTREAM: Atletiekdag bomvol finales: eindelijk goud voor Team USA in het lopen?

Ook Noor Vidts en Nafi Thiam beginnen ook aan hun olympische dag. Volg de ontknoping van de zevenkamp via onderstaande blog, of kijk in Livestream 4 of op één.

01 uur 30. Is Grant Holloway de laatste kans voor USA-touchdown? De bal ligt in het kamp van Grant Holloway. Om 04.55 uur kijkt Amerika mee over de schouders van Grant Holloway. De 23-jarige Amerikaan wordt op de 400 meter horden naar voren geschoven als dé grote topfavoriet. Als Holloway die favorietenrol waarmaakt, is er geen vuiltje aan de lucht voor Team USA. Doet hij dat niet, dan morst hij wat inkt op de Amerikaanse geschiedschrijving. Met nog slechts 4 loopnummers te gaan, zijn de Amerikaanse atleten er tot nog toe niet in geslaagd om een gouden medaille op een loopnummer in de wacht te slepen. Als ook Holloway zijn goudenmedailledroom niet kan waarmaken, zou het zomaar de eerste keer ooit kunnen zijn dat Amerika niet op het hoogste schavot in een loopdiscipline op het olympische atletiektoernooi prijkt. Kan de 23-jarige Grant Holloway, die in zijn studententijd bijna voor een NFL-carrière koos, vandaag de touchdown voor Team USA scoren? .