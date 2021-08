LIVESTREAM atletiek: Couckuyt loopt weer Belgisch record, afwachten voor finale

13:48 13 uur 48. Ze is er nog bij! Er duikt toch nog een iemand onder die verliezende tijd van Couckuyt. Maar de Belgische atlete is er voorlopig wel nog steeds bij in die finale. Het hangt van de laatste reeks af. . Ze is er nog bij! Er duikt toch nog een iemand onder die verliezende tijd van Couckuyt. Maar de Belgische atlete is er voorlopig wel nog steeds bij in die finale. Het hangt van de laatste reeks af.

13:47 13 uur 47. Nagelbijten! Deze tweede halve finale lijkt trager dan die van Couckuyt.

13:42 13 uur 42.

13:39 13 uur 39. 54"47! Een nationaal record! Couckuyt ziet haar tijd: 54"47. Wat een tijd in deze omstandigheden. Het is al de tweede keer dat ze haar chrono scherper stelt tijdens deze Spelen.

13:38 13 uur 38. Fantastische Couckuyt! Paulien Couckuyt wordt schitterend 3e in de halve finales. Dat is niet goed genoeg voor een rechtstreekse finaleplaats, maar we moeten nu kijken naar haar tijd.

13:37 13 uur 37. De race begint met een valse start. Iuel uit Noorwegen is de "dader". Ze gaat nog met de jury praten en er komt geen kaart.

13:33 13 uur 33. Couckuyt staat klaar in baan 5. Ze zwaait lachend naar de camera. De regen deert haar niet.

13:32 13 uur 32. Regen, regen, regen. Dit zijn geen ideale omstandigheden. Het regent boven het atletiekstadion. De vrouwen in de discusfinale vragen om te stoppen, maar dat gebeurt voorlopig niet. Ook de hordelopers moeten zo aan de slag.

13:28 13 uur 28. 4,40 meter is te hoog gegrepen voor Smets. Fanny Smets heeft haar persoonlijk record van 4,53 meter niet kunnen benaderen in Tokio. Ze heeft net drie keer gefaald op 4,40 meter en mag zo met zekerheid een finaleplaats in het polsstokspringen op haar buik schrijven.

13:22 13 uur 22. Titelverdediger en wereldrecordhouder Van Niekerk sneuvelt. De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk zal zijn olympische titel van Rio niet kunnen verdedigen in de finale. In de laatste halve finale duiken vijf tenoren samen de laatste rechte lijn in, maar Van Niekerk ziet iedereen daar voorbij zoeven. Hij finisht als vijfde in 45"14, meer dan twee seconden boven het wereldrecord dat hij in Rio liep (43"03).

13:17 13 uur 17. Code rood voor Fanny Smets. Ze heeft nog een poging over om 4,40m te halen.

13:15 13 uur 15. In de volgende reeks is Michael Cherry ongenaakbaar. De Amerikaan heeft een kleine straat voorsprong met zijn 44"44. Christopher Taylor schuift mee naar de finale.

13:11 13 uur 11. 45"88. Dat is de tijd van Jonathan Sacoor. Daar zal hij zelf ook niet tevreden over zijn.

13:06 13 uur 06. Sacoor wordt 8e. Geen mirakel voor Jonathan Sacoor. Hij begon goed aan de race, maar zakte daarna weg. Misschien startte hij wat te snel? Kirani James haalt het makkelijk met 43"88, een seizoensbeste. Ook de Nederlander Bonevacia mag hopen. Hij werd 3e maar wel in een goede tijd: 44"62.

Kirani James haalt het makkelijk met 43"88, een seizoensbeste. Ook de Nederlander Bonevacia mag hopen. Hij werd 3e maar wel in een goede tijd: 44"62.

13:03 13 uur 03. Sacoor aan zet! De atleten voor de 400 meter worden voorgesteld. Jonathan Sacoor wil een kanontijd neerzetten. Lukt dat de Belg? De finale halen wordt aartsmoeilijk.

12:48 12 uur 48. Fanny Smets is aan haar kwalificaties bezig. Ze had twee pogingen nodig op 4,25 meter. Er is 4,70m nodig voor de finale.

12:48 12 uur 48. Vervaet: "Toch heel blij met mijn individuele prestatie hier". Vervaet: "Toch heel blij met mijn individuele prestatie hier"

12:45 12 uur 45. Derde halve finale van de 200m bij de vrouwen met winst voor Ta Lou, Vervaet wordt 7e. Derde halve finale van de 200m bij de vrouwen met winst voor Ta Lou, Vervaet wordt 7e

12:40 12 uur 40. Vervaet is 7e. Imke Vervaet wordt 7e in haar halve finale. Ze kan de Italiaanse Kaddari achter zich houden. Ze finisht in 23"31. Dat is trager dan in de reeksen, maar ze heeft toch een knappe race gelopen. Ta Lou wint deze halve finale in 22"11 voor Miller-Uibo.

Ta Lou wint deze halve finale in 22"11 voor Miller-Uibo.