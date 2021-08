LIVESTREAM atletiek: 6 Belgen in actie, Vanderelst overleeft reeks als 9e

04:20 04 uur 20. De Belgen zijn goede verliezers vandaag. Eerst Vanderelst, nu Vervaet. Kris Meertens. De Belgen zijn goede verliezers vandaag. Eerst Vanderelst, nu Vervaet. Kris Meertens

04:14 04 uur 14. Imke Vervaet plaatst zich voor halve finales 200 meter. De rekening is gemaakt: Imke Vervaet is de beste verliezer en mag zo naar de halve finales van de 200 meter.

04:08 04 uur 08. Persoonlijk record voor Vervaet, maar ook halve finale? Imke Vervaet wordt meegezogen in het spoor van de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah in haar reeks. Ze blaast haar persoonlijk record uit het water en lijkt ook de finale te halen met een van de beste verliezende tijden (23.05).

03:52 03 uur 52. Zijn verspringers de sigaar tegen Cubanen? Momenteel ontluikt er zich een hevige strijd in het zand. Bij het verspringen beginnen de meeste atleten aan hun derde sprong. Voorlopig gaat het goud én het zilver naar Cuba. Echevarria en Masso sprongen respectievelijk 8.41 meter en 8.21 meter. De Griek Tentoglou is virtueel derde met een sprong van 8.11 meter.

03:36 03 uur 36. Fraser-Pryce mag lachen na haar reeks.

03:35 03 uur 35. Schippers schippert, Fraser-Pryce imponeert. Dafne Schippers sukkelt al lange tijd met haar rug, maar weet zich wel te plaatsen voor de volgende ronde op de 200 meter. Ze moet knokken voor haar derde plaats, maar lijkt op het einde toch wat te kunnen uitbollen. In haar reeks wint de Jamaicaanse topsprintster Fraser-Pryce op overtuigende wijze.

03:15 03 uur 15. We kunnen opgelucht ademhalen na de spannende ontknoping op de 1.500m en even achterover leunen met de finale van het verspringen bij de mannen. Ook de reeksen van de 200 meter bij de vrouwen staan voor de deur. Daar gaat Imke Vervaet - die na het uitvallen van Bolingo ook al meeliep in de 4x400m mixed-relay - van start om 04.10 u.

02:58 02 uur 58. Vanderelst naar de halve finales! Het was nagelbijten, maar Elise Vanderelst heeft de reeksen overleefd. Onze landgenote liep steevast mee op de voorposten van het pak, maar op 100 meter van de finish plafonneerde ze. Ze zakte weg naar de 9e plaats in haar reeks (4'05"63), maar werd met de 5e verliezende alsnog opgevist voor de volgende ronde.





02:55 02 uur 55. Elise Vanderelst haalt haar ogen niet van het scorebord

02:52 02 uur 52. Sifan Hassan valt, maar wint haar reeks nog. Sifan Hassan wou zich op spaarmodus plaatsen voor de volgende ronde, maar plots viel de Nederlandse. Ze krabbelde recht, zette de turbo aan en stoof nog iedereen voorbij. Heel indrukwekkend, maar ze deed ook zeker een jasje uit. De Nederlandse gaat namelijk voor een historische treble op de Spelen: de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m. Voorlopig gaat Elise Vanderelst ook nog altijd door naar de volgende ronde.

02:37 02 uur 37. Over and out voor Vanderelst (9e)? Het zag er lange tijd heel goed uit voor onze landgenote. Vanderelst liep steevast mee op de voorposten van het pak, maar op 100 meter van de finish plafonneerde ze. Ze eindigde nog als 9e in 4'05"63, maar dat is al meteen de derde verliezende plaats.

02:30 02 uur 30. Elise Vanderelst uit de startblokken. Elise Vanderelst staat klaar om aan haar eerste olympische onderneming (1.500m) te beginnen. Onze landgenote neemt het in heat 1 onder anderen op tegen de Britse Laura Muir en de Keniaanse Winny Chebet. Als Vanderelst niet wil rekenen, moet ze bij de eerste 6 eindigen.



02:23 Wekker gezet? Het ontbijtmenu voor deze morgen:. 02 uur 23. Wekker gezet? Het ontbijtmenu voor deze morgen:

01:52 01 uur 52. Hammertime! De atletiekdag wordt op gang gegooid met het hamerslingeren. Ondertussen zien we ook de atletes van de 1.500m die zich aan het opwarmen zijn. Onder anderen onze landgenote Elise Vanderelst gooit de spieren nog eens los. De 23-jarige atlete vertrekt straks in de eerste reeks om 2.35 u.