LIVESTREAM atletiek: 6 Belgen in actie, Vanderelst bijt de spits af om 2.35 u

02:52 02 uur 52. Sifan Hassan valt, maar wint haar reeks nog. Sifan Hassan wou zich op spaarmodus plaatsen voor de volgende ronde, maar plots viel de Nederlandse. Ze krabbelde recht, zette de turbo aan en stoof nog iedereen voorbij. Heel indrukwekkend, maar ze deed ook zeker een jasje uit. De Nederlandse gaat namelijk voor een historische treble op de Spelen: de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m. Voorlopig gaat Elise Vanderelst ook nog altijd door naar de volgende ronde. . Sifan Hassan valt, maar wint haar reeks nog Sifan Hassan wou zich op spaarmodus plaatsen voor de volgende ronde, maar plots viel de Nederlandse. Ze krabbelde recht, zette de turbo aan en stoof nog iedereen voorbij. Heel indrukwekkend, maar ze deed ook zeker een jasje uit. De Nederlandse gaat namelijk voor een historische treble op de Spelen: de 1.500m, de 5.000m en de 10.000m. Voorlopig gaat Elise Vanderelst ook nog altijd door naar de volgende ronde.

02:40 02 uur 40. Vanderelst eindigt 9e in haar reeks: "Er mag niet veel meer gebeuren". Vanderelst eindigt 9e in haar reeks: "Er mag niet veel meer gebeuren"

02:37 02 uur 37. Over and out voor Vanderelst (9e)? Het zag er lange tijd heel goed uit voor onze landgenote. Vanderelst liep steevast mee op de voorposten van het pak, maar op 100 meter van de finish plafonneerde ze. Ze eindigde nog als 9e in 4'05"63, maar dat is al meteen de derde verliezende plaats. . Over and out voor Vanderelst (9e)? Het zag er lange tijd heel goed uit voor onze landgenote. Vanderelst liep steevast mee op de voorposten van het pak, maar op 100 meter van de finish plafonneerde ze. Ze eindigde nog als 9e in 4'05"63, maar dat is al meteen de derde verliezende plaats.

02:30 02 uur 30. Elise Vanderelst uit de startblokken. Elise Vanderelst staat klaar om aan haar eerste olympische onderneming (1.500m) te beginnen. Onze landgenote neemt het in heat 1 onder anderen op tegen de Britse Laura Muir en de Keniaanse Winny Chebet. Als Vanderelst niet wil rekenen, moet ze bij de eerste 6 eindigen. . Elise Vanderelst uit de startblokken Elise Vanderelst staat klaar om aan haar eerste olympische onderneming (1.500m) te beginnen. Onze landgenote neemt het in heat 1 onder anderen op tegen de Britse Laura Muir en de Keniaanse Winny Chebet. Als Vanderelst niet wil rekenen, moet ze bij de eerste 6 eindigen.



02:23 Wekker gezet? Het ontbijtmenu voor deze morgen:. 02 uur 23. Wekker gezet? Het ontbijtmenu voor deze morgen:

01:52 01 uur 52. Hammertime! De atletiekdag wordt op gang gegooid met het hamerslingeren. Ondertussen zien we ook de atletes van de 1.500m die zich aan het opwarmen zijn. Onder anderen onze landgenote Elise Vanderelst gooit de spieren nog eens los. De 23-jarige atlete vertrekt straks in de eerste reeks om 2.35 u. . Hammertime! De atletiekdag wordt op gang gegooid met het hamerslingeren. Ondertussen zien we ook de atletes van de 1.500m die zich aan het opwarmen zijn. Onder anderen onze landgenote Elise Vanderelst gooit de spieren nog eens los. De 23-jarige atlete vertrekt straks in de eerste reeks om 2.35 u.

01:37 01 uur 37. Italiaans feestje gisteren. De Italianen hebben er een fijne dag opzitten in het olympisch atletiekstadion. Marcell Jacobs is de opvolger van Usain Bolt. De Italiaan sprintte in 9"80 naar de olympische titel op de 100 meter. Enkele minuten eerder was er ook al goud voor hoogspringer Gianmarco Tamberi. Hij deelde het hoogste schavotje wel met de Qatarees Barshim na een unieke ontknoping. . Italiaans feestje gisteren De Italianen hebben er een fijne dag opzitten in het olympisch atletiekstadion. Marcell Jacobs is de opvolger van Usain Bolt. De Italiaan sprintte in 9"80 naar de olympische titel op de 100 meter. Enkele minuten eerder was er ook al goud voor hoogspringer Gianmarco Tamberi. Hij deelde het hoogste schavotje wel met de Qatarees Barshim na een unieke ontknoping.

01:27 01 uur 27. 6 Belgen en veel finales. Op dag 4 van de atletiek in Tokio komen met Elise Vanderelst, Imke Vervaet, Fanny Smets, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Paulien Couckuyt zes Belgen in actie. Er worden vandaag ook medailles uitgereikt in het verspringen bij de mannen, 100m horden bij de vrouwen, discuswerpen bij de vrouwen, 5.000m bij de vrouwen en de 3.000m steeple bij de mannen en de vrouwen. We volgen het op deze pagina allemaal op de voet. . 6 Belgen en veel finales Op dag 4 van de atletiek in Tokio komen met Elise Vanderelst, Imke Vervaet, Fanny Smets, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Paulien Couckuyt zes Belgen in actie. Er worden vandaag ook medailles uitgereikt in het verspringen bij de mannen, 100m horden bij de vrouwen, discuswerpen bij de vrouwen, 5.000m bij de vrouwen en de 3.000m steeple bij de mannen en de vrouwen. We volgen het op deze pagina allemaal op de voet.

