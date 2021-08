LIVESTREAM: 2e goud voor Hassan, hoe doen de Cheetahs en Tornados het?

13:19 13 uur 19. Sifan Hassan die werkelijk compleet uitgeteld is, is de grote winnares. Gezahegne uit Bahrein heeft zilver, Gidey brons. Intussen verleggen we onze aandacht naar het speerwerpen bij de mannen en hoogspringen bij de vrouwen. . Sifan Hassan die werkelijk compleet uitgeteld is, is de grote winnares. Gezahegne uit Bahrein heeft zilver, Gidey brons. Intussen verleggen we onze aandacht naar het speerwerpen bij de mannen en hoogspringen bij de vrouwen.

13:17 13 uur 17. Goud voor Hassan. Een verschroeiende versnelling van Hassan in de laatste 200 meter volstaat voor goud. Ze gaat meteen liggen en kan niet meer rechtstaan. Na goud op de 5 kilometer lukt het haar ook op de 10. . Goud voor Hassan Een verschroeiende versnelling van Hassan in de laatste 200 meter volstaat voor goud. Ze gaat meteen liggen en kan niet meer rechtstaan. Na goud op de 5 kilometer lukt het haar ook op de 10.

13:16 13 uur 16. Hassan met overschot. Hassan houdt vooral Gezahegne in het oog. Ze ziet er nog goed uit. Gidey kan de overname van de Nederlandse niet meer volgen. . Hassan met overschot Hassan houdt vooral Gezahegne in het oog. Ze ziet er nog goed uit. Gidey kan de overname van de Nederlandse niet meer volgen.

13:15 13 uur 15. Nog 500 meter. Gidey raakt niet van Hassan af, nieuw goud voor Nederland? . Nog 500 meter. Gidey raakt niet van Hassan af, nieuw goud voor Nederland?

13:14 Gidey, Hassan of de verrassende Gezahegne? 13 uur 14. Gidey, Hassan of de verrassende Gezahegne?

13:10 13 uur 10. Gidey maakt zich wat zenuwachtig. Gidey ziet dat Hassan vrij vlot lijkt te volgen en vraagt om een overname, maar dat is ijdele hoop. Hassan wil nu vooral ongeschonden naar die laatste ronde. . Gidey maakt zich wat zenuwachtig Gidey ziet dat Hassan vrij vlot lijkt te volgen en vraagt om een overname, maar dat is ijdele hoop. Hassan wil nu vooral ongeschonden naar die laatste ronde.

13:09 13 uur 09. Obiri kraakt, Gidey vs Hassan. We krijgen in de laatste rondjes een droomduel tussen Gidey en Hassan. De Keniaanse Obiri zakt door het ijs na het bijzonder hoge tempo van de voorbije rondes. De Bahreinse Gezahegne maakt indruk en volgt voorlopig wel nog. . Obiri kraakt, Gidey vs Hassan We krijgen in de laatste rondjes een droomduel tussen Gidey en Hassan. De Keniaanse Obiri zakt door het ijs na het bijzonder hoge tempo van de voorbije rondes. De Bahreinse Gezahegne maakt indruk en volgt voorlopig wel nog.

13:07 13 uur 07. Weinig vorderingen in het hoogspringen intussen. De atletes die hun aanloop willen nemen op de piste moeten voortdurend uitkijken naar groepjes die achterop zijn gebleven. . Weinig vorderingen in het hoogspringen intussen. De atletes die hun aanloop willen nemen op de piste moeten voortdurend uitkijken naar groepjes die achterop zijn gebleven.

13:07 13 uur 07. Kalkidan Gezahegne uit Bahrein moet bijzonder diep gaan om het tempo van Gidey te volgen. Gidey, De Ethiopische lijkt samen met Hassan en Obiri de medailles te gaan verdelen. . Kalkidan Gezahegne uit Bahrein moet bijzonder diep gaan om het tempo van Gidey te volgen. Gidey, De Ethiopische lijkt samen met Hassan en Obiri de medailles te gaan verdelen.

13:00 13 uur . Uitdunning. Het tempo van Gidey is versmachtend, er kunnen nog 3 atletes volgen. Ook Sifan Hassan is nog steeds van de partij. . Uitdunning Het tempo van Gidey is versmachtend, er kunnen nog 3 atletes volgen. Ook Sifan Hassan is nog steeds van de partij.

12:57 12 uur 57. De Amerikaanse atletes zitten na een dikke 11 minuten lopen al in de penarie. Gidey neemt de kop met de Keniaanse Obiri in haar zog. . De Amerikaanse atletes zitten na een dikke 11 minuten lopen al in de penarie. Gidey neemt de kop met de Keniaanse Obiri in haar zog.

12:56 12 uur 56. Hironaka kan het tempo niet hoog houden, er blijven intussen nog 15 loopsters over in de eerste groep. Hassan en Gidey geven (nog) geen krimp. . Hironaka kan het tempo niet hoog houden, er blijven intussen nog 15 loopsters over in de eerste groep. Hassan en Gidey geven (nog) geen krimp.

12:55 12 uur 55. Hoogspringen. De Russische Lasitskene gaat vlotjes over 1,89 meter. De aandacht van de regie gaat nu vooral naar de 10,000 meter bij de dames. . Hoogspringen De Russische Lasitskene gaat vlotjes over 1,89 meter. De aandacht van de regie gaat nu vooral naar de 10,000 meter bij de dames.



12:54 12 uur 54.

12:51 12 uur 51. Nog 23 rondjes te gaan en Ethiopië is met Gebreselama al iemand kwijt, ze stapt uit de race. Hassan schuift intussen samen met Gidey en Niyonsaba wat op naar de voorste gelederen. De Japanse Hironaka loopt een strak tempo. . Nog 23 rondjes te gaan en Ethiopië is met Gebreselama al iemand kwijt, ze stapt uit de race. Hassan schuift intussen samen met Gidey en Niyonsaba wat op naar de voorste gelederen. De Japanse Hironaka loopt een strak tempo.

12:46 12 uur 46. Start! . De vrouwen zijn eraan begonnen op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey heeft het wereldrecord in handen, maar ook de Nederlandse Sifan Hassan zal hopen op een nieuwe gouden medaille. . Start! De vrouwen zijn eraan begonnen op de 10.000 meter. De Ethiopische Letesenbet Gidey heeft het wereldrecord in handen, maar ook de Nederlandse Sifan Hassan zal hopen op een nieuwe gouden medaille.



12:37 12 uur 37. De Poolse Kamila Licwinko loopt nu ook het stadion binnen, het hoogspringen staat op het punt om te beginnen. Over 10 minuten beginnen de vrouwen aan hun 10.000 meter, slaagt er iemand in om de Nederlandse Sifan Hassan te verrassen? Ook de mannen komen dan in actie in het speerwerpen. . De Poolse Kamila Licwinko loopt nu ook het stadion binnen, het hoogspringen staat op het punt om te beginnen. Over 10 minuten beginnen de vrouwen aan hun 10.000 meter, slaagt er iemand in om de Nederlandse Sifan Hassan te verrassen? Ook de mannen komen dan in actie in het speerwerpen.

12:20 12 uur 20. Laatste keer naar het atletiekstadion . De avond nadert in Japan dus mogen we ons weer opmaken voor een pak atletiek. Beginnen doen we over een kwartiertje met de finale van het hoogspringen bij de dames. Wie volgt de Spaanse Ruth Beitia op? . Laatste keer naar het atletiekstadion De avond nadert in Japan dus mogen we ons weer opmaken voor een pak atletiek. Beginnen doen we over een kwartiertje met de finale van het hoogspringen bij de dames. Wie volgt de Spaanse Ruth Beitia op?

12:20 12 uur 20. Jamaicaanse vrouwen van de 4x400m bouwen feestje op podium als Bob Marley weerklinkt in het stadion. Jamaicaanse vrouwen van de 4x400m bouwen feestje op podium als Bob Marley weerklinkt in het stadion