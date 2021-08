06:13 06 uur 13. Hoe ver werpt Anouk Vetter? Zo meteen komt Anouk Vetter in actie in de tweede groep van het speerwerpen. De Nederlandse komt met een PR van boven de 58m in de buurt van Thiam op dit nummer. Overtreft ze zichzelf in de hitte van Tokio? . Hoe ver werpt Anouk Vetter? Zo meteen komt Anouk Vetter in actie in de tweede groep van het speerwerpen. De Nederlandse komt met een PR van boven de 58m in de buurt van Thiam op dit nummer. Overtreft ze zichzelf in de hitte van Tokio?

06:02 06 uur 02. Ik heb in het speerwerpen drie keer beter gedaan dan mijn record, dat is super. Het verspringen was een beetje jammer, want ik zat drie keer vrij ver van de plank. Ik geniet hier enorm, straks gaan we nog eens hard lopen op de 800m. Noor Vidts. Ik heb in het speerwerpen drie keer beter gedaan dan mijn record, dat is super. Het verspringen was een beetje jammer, want ik zat drie keer vrij ver van de plank. Ik geniet hier enorm, straks gaan we nog eens hard lopen op de 800m. Noor Vidts

06:01 06 uur 01. Vidts: "Ik geniet hier enorm". Vidts: "Ik geniet hier enorm"

05:59 05 uur 59.

05:59 05 uur 59.

05:59 05 uur 59.

05:58 05 uur 58.

05:55 05 uur 55. Belgen op 1 en 2 voorlopig. Voorlopig springt Thiam naar de leidersplaats in de zevenkamp, maar Anouk Vetter komt zo meteen nog in actie in de tweede groep van het speerwerpen. Hoe ver raakt de Nederlandse? De teller van Thiam staat op 5.912 punten, die van Vidts, tweede in de tussenstand, op 5.592. . Belgen op 1 en 2 voorlopig Voorlopig springt Thiam naar de leidersplaats in de zevenkamp, maar Anouk Vetter komt zo meteen nog in actie in de tweede groep van het speerwerpen. Hoe ver raakt de Nederlandse?

De teller van Thiam staat op 5.912 punten, die van Vidts, tweede in de tussenstand, op 5.592.

05:53 05 uur 53. De derde poging van Thiam. De derde poging van Thiam

05:52 05 uur 52. Thiam doet niet meer beter. Thiam gooit haar derde speer weer voorbij de 50m, maar verder dan de 54,68m van daarnet gaat het niet. Het levert haar 951 punten op. . Thiam doet niet meer beter Thiam gooit haar derde speer weer voorbij de 50m, maar verder dan de 54,68m van daarnet gaat het niet. Het levert haar 951 punten op.

05:51 05 uur 51. Het is stilaan een sprookje aan het worden voor Vidts. Marc Willems. Het is stilaan een sprookje aan het worden voor Vidts. Marc Willems

05:51 05 uur 51. Vidts werpt de speer nog wat verder. Vidts werpt de speer nog wat verder

05:50 05 uur 50. Vidts doet nog beter. Vidts etaleert haar bloedvorm ook in het speerwerpen. Met 41,80m doet ze nog een pak beter in haar derde beurt. Goed voor 702 punten. . Vidts doet nog beter Vidts etaleert haar bloedvorm ook in het speerwerpen. Met 41,80m doet ze nog een pak beter in haar derde beurt. Goed voor 702 punten.

05:47 05 uur 47. Met 54,68m zal Thiam al heel tevreden zijn. Kris Meertens. Met 54,68m zal Thiam al heel tevreden zijn. Kris Meertens

05:46 05 uur 46. De uitstekende tweede worp van Thiam. De uitstekende tweede worp van Thiam

05:44 05 uur 44. Thiam richting de 55m. Thiam is op dreef in het speerwerpen. Met 54,68m doet ze een pak beter dan haar eerste poging. Ze glundert na het zien van het resultaat. . Thiam richting de 55m Thiam is op dreef in het speerwerpen. Met 54,68m doet ze een pak beter dan haar eerste poging. Ze glundert na het zien van het resultaat.

05:43 05 uur 43. De tweede poging van Vidts. De tweede poging van Vidts