LIVE: Thiam (2e) en Vidts (3e) blijven op medaillekoers na het verspringen

04:30 04 uur 30. Over exact één uur komen Vidts en Thiam in actie in het speerwerpen. De twee Belgische vrouwen zijn ingedeeld in groep A, Vidts als 4e, Thiam als 6e. Leider Vetter zit in de tweede groep. Zij werpt dus een dik uur later en dat kan een voordeel zijn. . Over exact één uur komen Vidts en Thiam in actie in het speerwerpen. De twee Belgische vrouwen zijn ingedeeld in groep A, Vidts als 4e, Thiam als 6e.

Leider Vetter zit in de tweede groep. Zij werpt dus een dik uur later en dat kan een voordeel zijn.

04:04 04 uur 04. Beslissing op de 800m? Als Anouk Vetter en Nafi Thiam mekaar in evenwicht houden in het speerwerpen, dan zal de strijd om het goud in deze zevenkamp beslecht worden op de afsluitende 800m later vandaag. Thiam lijkt daarin in het voordeel met een PR van 2'15"24. Dat liep ze wel al een tijdje geleden, in 2017 in Götzis. Vetter doet met een persoonlijke besttijd van 2'17"71 meer dan twee seconden trager dan Thiam. De Nederlandse liep die tijd in Rio op de vorige Olympische Spelen. . Beslissing op de 800m? Als Anouk Vetter en Nafi Thiam mekaar in evenwicht houden in het speerwerpen, dan zal de strijd om het goud in deze zevenkamp beslecht worden op de afsluitende 800m later vandaag.

Thiam lijkt daarin in het voordeel met een PR van 2'15"24. Dat liep ze wel al een tijdje geleden, in 2017 in Götzis.

Vetter doet met een persoonlijke besttijd van 2'17"71 meer dan twee seconden trager dan Thiam. De Nederlandse liep die tijd in Rio op de vorige Olympische Spelen.

03:51 03 uur 51. Straks speerwerpen. Een wereld van verschil tussen Nafi Thiam en Noor Vidts in het speerwerpen, dat straks op het programma staat. Thiam heeft met een PR van 59,32m het beste persoonlijke record van alle deelneemsters, enkel uitgerekend Anouk Vetter komt in de buurt met 58,41m. Voor Vidts is het speerwerpen duidelijk de achilleshiel. Ze zal veel beter moeten werpen dan haar PR van 38,80m om in de medailles te kunnen blijven. . Straks speerwerpen Een wereld van verschil tussen Nafi Thiam en Noor Vidts in het speerwerpen, dat straks op het programma staat.

Thiam heeft met een PR van 59,32m het beste persoonlijke record van alle deelneemsters, enkel uitgerekend Anouk Vetter komt in de buurt met 58,41m.

Voor Vidts is het speerwerpen duidelijk de achilleshiel. Ze zal veel beter moeten werpen dan haar PR van 38,80m om in de medailles te kunnen blijven.

03:34 03 uur 34.

03:29 03 uur 29. Het speerwerpen is de minste discipline van Vidts. Waar staat ze na dat nummer? Kris Meertens. Het speerwerpen is de minste discipline van Vidts. Waar staat ze na dat nummer? Kris Meertens

03:29 03 uur 29.

03:28 03 uur 28. De tussenstand na het verspringen:. 1. Anouk Vetter (Ned) - 4.965 punten 2. Nafi Thiam - 4.961 3. Noor Vidts - 4.890 4. Annie Kunz (VS) - 4.819 5. Kendell Williams (VS) - 4.806 Thiam heeft een uitstekende zaak gedaan in het klassement. Na het verspringen is het verschil met de Nederlandse Vetter slechts vier punten meer. Na het speerwerpen, waar Thiam het verschil moet maken, zal ze wellicht de leidersplaats overnemen. . De tussenstand na het verspringen: 1. Anouk Vetter (Ned) - 4.965 punten 2. Nafi Thiam - 4.961 3. Noor Vidts - 4.890 4. Annie Kunz (VS) - 4.819 5. Kendell Williams (VS) - 4.806

Thiam heeft een uitstekende zaak gedaan in het klassement. Na het verspringen is het verschil met de Nederlandse Vetter slechts vier punten meer.

Na het speerwerpen, waar Thiam het verschil moet maken, zal ze wellicht de leidersplaats overnemen.

03:25 03 uur 25. De uitstekende derde sprong van Thiam. De uitstekende derde sprong van Thiam

03:23 03 uur 23. Thiam is opgelucht! Thiam perst er alles uit bij haar derde poging en dat is goed voor 6,60m. De titelverdedigster is duidelijk opgelucht na haar sprong. Met die afstand is ze meteen ook de beste van alle deelneemsters, goed voor 1.040 punten. . Thiam is opgelucht! Thiam perst er alles uit bij haar derde poging en dat is goed voor 6,60m. De titelverdedigster is duidelijk opgelucht na haar sprong. Met die afstand is ze meteen ook de beste van alle deelneemsters, goed voor 1.040 punten.

03:18 03 uur 18. Thiam lijkt voorlopig niet zo gelukkig. Kris Meertens. Thiam lijkt voorlopig niet zo gelukkig. Kris Meertens

03:14 03 uur 14. Ook Vetter heeft zich bij haar derde poging nog een paar centimeter verbeterd. De Nederlandse liet 6,47m optekenen en dat is goed voor 997 punten. . Ook Vetter heeft zich bij haar derde poging nog een paar centimeter verbeterd. De Nederlandse liet 6,47m optekenen en dat is goed voor 997 punten.

03:14 03 uur 14. Poging 3 van Vidts. Poging 3 van Vidts

03:13 03 uur 13. Vidts doet weer nipt beter. Vidts doet bij haar derde poging weer een paar centimeter beter. Met 6,32m kan ze tevreden terugblikken op haar verspringcompetitie. Het levert haar 949 punten op. . Vidts doet weer nipt beter Vidts doet bij haar derde poging weer een paar centimeter beter. Met 6,32m kan ze tevreden terugblikken op haar verspringcompetitie. Het levert haar 949 punten op.

03:11 03 uur 11. Thiam komt wel goed uit voor haar 2e sprong. Thiam komt wel goed uit voor haar 2e sprong

03:10 03 uur 10.

03:10 03 uur 10.

03:09 03 uur 09. Thiam op het bord. De tweede poging van Thiam is een pak beter dan haar eerste. Met 6,47m vliegt ze voorlopig naar de tweede plaats in haar groep. Daar kan nog een stukje bij, want haar PR is 6,86m. . Thiam op het bord De tweede poging van Thiam is een pak beter dan haar eerste. Met 6,47m vliegt ze voorlopig naar de tweede plaats in haar groep. Daar kan nog een stukje bij, want haar PR is 6,86m.