02:38 02 uur 38. 40 punten verschil. Thiam krijgt voor haar 100m horden 1.044 punten. Dat zijn er 40 minder dan Johnson-Thompson, die er 1.084 verzamelde. "Dat is niet erg", vat commentator Kris Meertens de 100m horden samen. . 40 punten verschil Thiam krijgt voor haar 100m horden 1.044 punten. Dat zijn er 40 minder dan Johnson-Thompson, die er 1.084 verzamelde. "Dat is niet erg", vat commentator Kris Meertens de 100m horden samen.

02:37 02 uur 37. KJT wint 100m horden, Thiam 3e. De 100m horden is misschien wel het gevaarlijkste nummer voor Thiam op de zevenkamp. Geen fouten maken is dus de boodschap en dat deed onze landgenote niet op het eerste nummer van de dag. De zegereeks was voor Johnson-Thompson in 13"26, Thiam volgde in het spoor van haar grote concurrente als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen. Goed begonnen is... . KJT wint 100m horden, Thiam 3e De 100m horden is misschien wel het gevaarlijkste nummer voor Thiam op de zevenkamp. Geen fouten maken is dus de boodschap en dat deed onze landgenote niet op het eerste nummer van de dag.

De zegereeks was voor Johnson-Thompson in 13"26, Thiam volgde in het spoor van haar grote concurrente als derde in 13"54, haar beste tijd van het seizoen.

Goed begonnen is...



02:34 02 uur 34. Alles loopt goed voor Thiam. Ze tempert de hoop op goud, maar die is toch terecht. Kris Meertens. Alles loopt goed voor Thiam. Ze tempert de hoop op goud, maar die is toch terecht. Kris Meertens

02:31 02 uur 31. Meteen eerste duel KJT vs Thiam. Nafi Thiam is ondertussen al aan haar opwarming begonnen in het olympisch stadion. Ze komt op de 100m horden in actie in de eerste reeks, in baan 8. Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson loopt naast Thiam in baan 7. Het PR van de Britse op de 100m horden is 13"09, dat van Thiam 13"34. . Meteen eerste duel KJT vs Thiam Nafi Thiam is ondertussen al aan haar opwarming begonnen in het olympisch stadion. Ze komt op de 100m horden in actie in de eerste reeks, in baan 8.

Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson loopt naast Thiam in baan 7. Het PR van de Britse op de 100m horden is 13"09, dat van Thiam 13"34.

02:19 02 uur 19. Natuurlijk mag Thiam concurrentie verwachten van andere atletes, maar als ze op niveau is, pakt ze sowieso een medaille en normaal gezien goud. Marc Willems. Natuurlijk mag Thiam concurrentie verwachten van andere atletes, maar als ze op niveau is, pakt ze sowieso een medaille en normaal gezien goud. Marc Willems

02:18 02 uur 18. Wat kan "KJT" na blessure? Met wie moet Thiam rekening houden in Tokio? Wel, het is simpel: de Britse Katarina Johnson-Thompson is de enige die in de buurt van Thiam kan komen en zelfs beter kan doen. De 28-jarige Britse, pas hersteld van een achillespeesblessure, vloerde onze landgenote nog op het WK van 2019 in Doha. Zijn de rollen nu omgedraaid? . Wat kan "KJT" na blessure? Met wie moet Thiam rekening houden in Tokio? Wel, het is simpel: de Britse Katarina Johnson-Thompson is de enige die in de buurt van Thiam kan komen en zelfs beter kan doen.

De 28-jarige Britse, pas hersteld van een achillespeesblessure, vloerde onze landgenote nog op het WK van 2019 in Doha. Zijn de rollen nu omgedraaid?

02:07 02 uur 07. Vandaag horden, hoogspringen, kogelstoten en 200m. Vandaag staan de eerste vier onderdelen van de zevenkamp op het programma. Thiam komt in actie op de 100m horden (2.35 u), het hoogspringen (3.35 u), het kogelstoten (12.05 u) en de 200m (13.38 u). Slaat onze landgenote meteen een kloofje? . Vandaag horden, hoogspringen, kogelstoten en 200m Vandaag staan de eerste vier onderdelen van de zevenkamp op het programma. Thiam komt in actie op de 100m horden (2.35 u), het hoogspringen (3.35 u), het kogelstoten (12.05 u) en de 200m (13.38 u). Slaat onze landgenote meteen een kloofje?

02:05 02 uur 05. Olympische Spelen Doorbreekt Nafi Thiam de olympische vloek die België al 70 jaar achtervolgt?