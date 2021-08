LIVE: D-day voor Thiam en Vidts, pakken ze allebei een medaille?

03:03 03 uur 03. De Nederlandse leidster Vetter heeft een goede tweede sprong laten optekenen: 6,42m. Thiam staat toch een beetje onder druk nu. . De Nederlandse leidster Vetter heeft een goede tweede sprong laten optekenen: 6,42m. Thiam staat toch een beetje onder druk nu.

03:01 03 uur 01.

03:01 03 uur 01.

03:00 03 uur . Een kleine verbetering voor Vidts. Een kleine verbetering voor Vidts

02:57 02 uur 57. Vidts doet nipt beter. Ook de tweede poging van Vidts is succesvol. Ze laat opnieuw veel liggen (17cm), maar springt toch nog 6,29m. Net iets beter dus dan haar eerste sprong. . Vidts doet nipt beter Ook de tweede poging van Vidts is succesvol. Ze laat opnieuw veel liggen (17cm), maar springt toch nog 6,29m. Net iets beter dus dan haar eerste sprong.

02:55 02 uur 55. Net niet voor Thiam op sprong 1. Net niet voor Thiam op sprong 1

02:54 02 uur 54. Thiam komt niet goed uit. De eerste sprong van Thiam gaat de mist in. Ze krijgt een rode vlag nadat ze niet goed was uitgekomen aan het afstootpunt. Na de eerste pogingen is Vidts de leidster in groep B met 6,25m. . Thiam komt niet goed uit De eerste sprong van Thiam gaat de mist in. Ze krijgt een rode vlag nadat ze niet goed was uitgekomen aan het afstootpunt.

Na de eerste pogingen is Vidts de leidster in groep B met 6,25m.

02:48 02 uur 48. De eerste verspringpoging van Vidts. De eerste verspringpoging van Vidts

02:45 02 uur 45. We gaan verspringen! De eerste poging van Noor Vidts is een matige. Ze liet 23cm liggen aan het afstootpunt, maar laat toch nog 6,25m optekenen. "Misschien is dat haar tactiek, eerst een succesvolle poging ondernemen en dan risico's nemen?", vraagt Kris Meertens zich af. . We gaan verspringen! De eerste poging van Noor Vidts is een matige. Ze liet 23cm liggen aan het afstootpunt, maar laat toch nog 6,25m optekenen.

"Misschien is dat haar tactiek, eerst een succesvolle poging ondernemen en dan risico's nemen?", vraagt Kris Meertens zich af.

02:41 02 uur 41. De Belgen zijn goede verspringsters. Kris Meertens. De Belgen zijn goede verspringsters. Kris Meertens

02:31 02 uur 31. Weer een PR voor Vidts? Vetter, Vidts, Thiam en Kunz komen allemaal in actie in de B-groep van het verspringen, dat om 02.40 u. van start gaat in het Olympisch Stadion. De volledige top 4 blijft dus samen voor dit nummer. Thiam heeft een PR van 6,86m en is daarmee de op één na sterkste atlete van haar groep in het verspringen. Vidts doet een stukje minder met 6,39m. Scherpt ze opnieuw haar persoonlijk record aan? Ze deed dat gisteren al op drie van de vier nummers... . Weer een PR voor Vidts? Vetter, Vidts, Thiam en Kunz komen allemaal in actie in de B-groep van het verspringen, dat om 02.40 u. van start gaat in het Olympisch Stadion. De volledige top 4 blijft dus samen voor dit nummer.

Thiam heeft een PR van 6,86m en is daarmee de op één na sterkste atlete van haar groep in het verspringen.

Vidts doet een stukje minder met 6,39m. Scherpt ze opnieuw haar persoonlijk record aan? Ze deed dat gisteren al op drie van de vier nummers...

02:16 02 uur 16. Top 5 na dag 1:. 1. Anouk Vetter (Ned) - 3.968 punten 2. Noor Vidts - 3.941 3. Nafi Thiam - 3.921 4. Annie Kunz (VS) - 3.870 5. Odile Ahouanwanou (Ben) - 3.867 . Top 5 na dag 1: 1. Anouk Vetter (Ned) - 3.968 punten 2. Noor Vidts - 3.941 3. Nafi Thiam - 3.921 4. Annie Kunz (VS) - 3.870 5. Odile Ahouanwanou (Ben) - 3.867

02:12 02 uur 12. Dag 2. Op de tweede dag van de olympische zevenkamp staan er nog drie nummers op het programma. Zo meteen is er het verspringen, later vannacht het speerwerpen en deze middag staat de afsluitende 800m op het programma. De voorlopige leiding is voor de Nederlandse Anouk Vetter, zij wordt gevolgd door onze landgenotes Noor Vidts en Nafi Thiam. Hangen er twee Belgische medailles in de lucht? . Dag 2 Op de tweede dag van de olympische zevenkamp staan er nog drie nummers op het programma. Zo meteen is er het verspringen, later vannacht het speerwerpen en deze middag staat de afsluitende 800m op het programma.

De voorlopige leiding is voor de Nederlandse Anouk Vetter, zij wordt gevolgd door onze landgenotes Noor Vidts en Nafi Thiam. Hangen er twee Belgische medailles in de lucht?

05-08-2021 05-08-2021.