Cheetahs met BR naar finale, Gardiner (Bah) is de snelste op de 400m

14 uur 50. Tienkampgoud voor Warner. Ook de meerkamp bij de mannen zit erop. Het goud is voor de Canadees Damian Warner, die met 9.018 punten een olympisch record laat noteren. Het zilver is voor de Fransman Kevin Mayer, die met 8.726 punten op ruime afstand eindigt van Warner. De Australiër Ashley Moloney (8.649 punten) pakt brons. .

14 uur 01. Gardiner volgt Van Niekerk op. Op de 400 meter bij de mannen heeft Steven Gardiner zich tot olympisch kampioen gekroond. De atleet uit de Bahamas dook in de finale als enige onder de kaap van de 44 seconden, met een chrono van 43"85. Het zilver was voor de Colombiaan Anthony Zambrano (44"08). Kirani James, de olympische kampioen van Londen 2012, kaapt de bronzen plak weg. .

13 uur 52. Nageotte wil nog heel even proberen om het Amerikaans record van Sandi Morris (5,00m) scherper te stellen, maar staakt haar poging. We kunnen ons nu opmaken voor de finale van de finale van de 400 meter bij de mannen. .

13 uur 49. Goud voor Nageotte. De beslissing in het polsstokspringen is gevallen. Anzjelika Sidorova laat de lat nog op 4,95 meter leggen, maar raakt er niet over. Het goud is voor de Amerikaanse Katie Nageotte, de Russin Sidorova moet vrede nemen met het zilver. .