Atletiek op de Spelen: Nog 4 Belgen in actie, Vanderelst en Vervaet stoten door

05:00 05 uur . Goud voor Camacho-Quinn op de 100m horden. Goud voor Camacho-Quinn op de 100m horden

04:54 04 uur 54. Camacho-Quinn goud op 100m horden. We sluiten de ochtendsessie af met de 100 meter horden bij de vrouwen. Traditioneel wordt dat nummer 's avonds - hét spitsmoment van een atletiekmeeting - gelopen, maar de hordeloopsters moesten vandaag al vroeg uit de veren om voor het eremetaal te strijden. Van ochtendhumeur was er bij de Puerto Ricaanse Jasmine Camacho-Quinn geen sprake. De grote spurtbom liet enkel haar rug zien aan het deelnemersveld. Met 12"37 stond er vandaag geen maat op de favoriete.

04:35 04 uur 35. Razendspannend! Tentoglou springt in laatste sprong naar goud. Razendspannend! Tentoglou springt in laatste sprong naar goud

04:30 04 uur 30. Vervaet na PR: "Ik zou graag 22.XX lopen". Vervaet na PR: "Ik zou graag 22.XX lopen"

04:20 04 uur 20. De Belgen zijn goede verliezers vandaag. Eerst Vanderelst, nu Vervaet. Kris Meertens. De Belgen zijn goede verliezers vandaag. Eerst Vanderelst, nu Vervaet. Kris Meertens

04:15 04 uur 15. PR voor Imke Vervaet op 200m: "Dat is een knappe race van Vervaet". PR voor Imke Vervaet op 200m: "Dat is een knappe race van Vervaet"

03:36 03 uur 36. Fraser-Pryce mag lachen na haar reeks.

03:15 03 uur 15. We kunnen opgelucht ademhalen na de spannende ontknoping op de 1.500m en even achterover leunen met de finale van het verspringen bij de mannen. Ook de reeksen van de 200 meter bij de vrouwen staan voor de deur. Daar gaat Imke Vervaet - die na het uitvallen van Bolingo ook al meeliep in de 4x400m mixed-relay - van start om 04.10 u. . We kunnen opgelucht ademhalen na de spannende ontknoping op de 1.500m en even achterover leunen met de finale van het verspringen bij de mannen. Ook de reeksen van de 200 meter bij de vrouwen staan voor de deur. Daar gaat Imke Vervaet - die na het uitvallen van Bolingo ook al meeliep in de 4x400m mixed-relay - van start om 04.10 u.

03:00 03 uur . Vanderelst: "Als halve finales niet gelukt was, was de teleurstelling groot geweest". Vanderelst: "Als halve finales niet gelukt was, was de teleurstelling groot geweest"

02:55 02 uur 55. Elise Vanderelst haalt haar ogen niet van het scorebord

02:53 02 uur 53. Straf! Hassan valt, maar wint haar reeks toch. Straf! Hassan valt, maar wint haar reeks toch

02:40 02 uur 40. Vanderelst eindigt 9e in haar reeks: "Er mag niet veel meer gebeuren". Vanderelst eindigt 9e in haar reeks: "Er mag niet veel meer gebeuren"