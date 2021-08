Atletiek op de Spelen: 6 Belgen in actie, Vanderelst bijt de spits af om 2.35 u

01:27

01 uur 27. 6 Belgen en veel finales. Op dag 4 van de atletiek in Tokio komen met Elise Vanderelst, Imke Vervaet, Fanny Smets, Kevin Borlée, Jonathan Sacoor en Paulien Couckuyt zes Belgen in actie. Er worden vandaag ook medailles uitgereikt in het verspringen bij de mannen, 100m horden bij de vrouwen, discuswerpen bij de vrouwen, 5.000m bij de vrouwen en de 3.000m steeple bij de mannen en de vrouwen. We volgen het op deze pagina allemaal op de voet. .