Ochtend 3/8: Debjani/ Vanderbemden naar halve finales, Warholm loopt fenomenaal WR

06:11 06 uur 11. Olympische Spelen Duitse Mihambo vliegt naar het goud na spannende verspringfinale

05:42 05 uur 42. Olympische Spelen VIDEO: Karsten Warholm scheurt shirt kapot na fantastisch wereldrecord

05:27 05 uur 27. Tot straks! Daarmee zit de ochtendsessie van dag 5 erop in het olympisch stadion. We onthouden de knappe prestaties van de Belgen Debjani en Vanderbemden en uiteraard het magistrale wereldrecord van Warholm. Tot straks! . Tot straks! Daarmee zit de ochtendsessie van dag 5 erop in het olympisch stadion. We onthouden de knappe prestaties van de Belgen Debjani en Vanderbemden en uiteraard het magistrale wereldrecord van Warholm.

Tot straks!

05:26 05 uur 26. Wereldrecord! Warholm goud op 400m horden: "Onwaarschijnlijk". Wereldrecord! Warholm goud op 400m horden: "Onwaarschijnlijk"

05:25 05 uur 25. Dit is een onwaarschijnlijke tijd. Warholm liep een perfecte race. Marc Willems. Dit is een onwaarschijnlijke tijd. Warholm liep een perfecte race. Marc Willems

05:25 05 uur 25. Karsten Warholm, WOW! De Noor Karsten Warholm heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de 400m horden bij de mannen. Na een prangend duel met zijn Amerikaanse concurrent Rai Benjamin finishte hij in 45"94, een wereldrecord. Hij is de allereerste in de geschiedenis van dit nummer die onder de 46 seconden duikt. Benjamin werd tweede in 46"17, een Noord-Amerikaans record. Het brons is voor de Braziliaan Alison dos Santos (46"72), die een Zuid-Amerikaans record liep. . Karsten Warholm, WOW! De Noor Karsten Warholm heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de 400m horden bij de mannen. Na een prangend duel met zijn Amerikaanse concurrent Rai Benjamin finishte hij in 45"94, een wereldrecord.

Hij is de allereerste in de geschiedenis van dit nummer die onder de 46 seconden duikt. Benjamin werd tweede in 46"17, een Noord-Amerikaans record. Het brons is voor de Braziliaan Alison dos Santos (46"72), die een Zuid-Amerikaans record liep.

05:20 05 uur 20. Mihambo pakt het goud in het verspringen bij de vrouwen. Mihambo pakt het goud in het verspringen bij de vrouwen

05:16 Mihambo bezorgt Duitsland het goud in het verspringen bij de vrouwen. 05 uur 16. Mihambo bezorgt Duitsland het goud in het verspringen bij de vrouwen

05:15 05 uur 15.

05:13 05 uur 13. Goud voor Duitsland! Malaika Mihambo heeft op de valreep het goud gepakt in het verspringen bij de vrouwen. Pas bij haar laatste sprong verzekerde de Duitse zich van het goud met exact 7 meter. Het zilver is voor de Amerikaanse Brittney Reese, de olympisch kampioene van 2012 en tweede in 2016, met 6,97m. Die afstand haalde ook de Nigeriaanse Ese Brume, goed voor brons. . Goud voor Duitsland! Malaika Mihambo heeft op de valreep het goud gepakt in het verspringen bij de vrouwen. Pas bij haar laatste sprong verzekerde de Duitse zich van het goud met exact 7 meter.

Het zilver is voor de Amerikaanse Brittney Reese, de olympisch kampioene van 2012 en tweede in 2016, met 6,97m. Die afstand haalde ook de Nigeriaanse Ese Brume, goed voor brons.

04:57 04 uur 57. Geen kanontijden in de reeksen van de 200m. Geen enkele man dook onder de 20 seconden. De snelste tijd staat op naam van de Amerikaan Kenneth Bednarek: 20"01. . Geen kanontijden in de reeksen van de 200m. Geen enkele man dook onder de 20 seconden. De snelste tijd staat op naam van de Amerikaan Kenneth Bednarek: 20"01.

04:51 04 uur 51. Niemand verder dan 7 meter voorlopig. In de verspringfinale raakt niemand voorlopig verder dan 7 meter. Met 6,97m delen de Nigeriaanse Ese Brume en de Amerikaanse Brittney Reese voorlopig de leiding. Rees is de olympisch kampioene van Londen, vier jaar later werd ze in Rio tweede. . Niemand verder dan 7 meter voorlopig In de verspringfinale raakt niemand voorlopig verder dan 7 meter. Met 6,97m delen de Nigeriaanse Ese Brume en de Amerikaanse Brittney Reese voorlopig de leiding. Rees is de olympisch kampioene van Londen, vier jaar later werd ze in Rio tweede.

04:33 04 uur 33. Vanderbemden doet het opnieuw op een groot moment. Knap gelopen! Kris Meertens. Vanderbemden doet het opnieuw op een groot moment. Knap gelopen! Kris Meertens

04:33 04 uur 33. Vanderbemden naar de halve finales! Robin Vanderbemden heeft een uitstekende 200m achter de rug. Met 20"70, zijn beste tijd van het seizoen, werd hij derde in zijn reeks, goed voor een plaats in de halve finales. De reekszege was voor de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, één van de kanshebbers voor het goud, in 20"55. . Vanderbemden naar de halve finales! Robin Vanderbemden heeft een uitstekende 200m achter de rug. Met 20"70, zijn beste tijd van het seizoen, werd hij derde in zijn reeks, goed voor een plaats in de halve finales.

De reekszege was voor de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, één van de kanshebbers voor het goud, in 20"55.

04:24 04 uur 24. Vanderbremden maakt zich klaar om aan zijn 200m te beginnen. Enkel de Litouwer Gediminas Truskauskas (20"48) heeft een trager persoonlijk record dan onze landgenoot (20"43). Een rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales wordt dus moeilijk. . Vanderbremden maakt zich klaar om aan zijn 200m te beginnen. Enkel de Litouwer Gediminas Truskauskas (20"48) heeft een trager persoonlijk record dan onze landgenoot (20"43). Een rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales wordt dus moeilijk.

04:07 04 uur 07. Vanderbemden in reeks 4. De mannen van de 200m maken zich klaar voor hun reeksen. Er zijn in totaal zeven reeksen, de eerste drie plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales. Robin Vanderbemden is de enige landgenoot op dit nummer. Hij komt in actie in de vierde reeks en gaat van start in baan 5. Naast hem loopt de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, de wereldrecordhouder bij de -20-jarigen met 19"84. . Vanderbemden in reeks 4 De mannen van de 200m maken zich klaar voor hun reeksen. Er zijn in totaal zeven reeksen, de eerste drie plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales.



Robin Vanderbemden is de enige landgenoot op dit nummer. Hij komt in actie in de vierde reeks en gaat van start in baan 5.

Naast hem loopt de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, de wereldrecordhouder bij de -20-jarigen met 19"84.

04:03 04 uur 03.

03:48 03 uur 48. Eerste finale van vandaag. De vrouwen van het verspringen maken zich op voor de eerste atletiekfinale van vandaag. Daarin is het moeilijk om een favoriete aan te wijzen. Vijf vrouwen gingen dit seizoen al verder dan 7 meter, in de kwalificaties deed enkel de Servische Ivana Spanovic dat. . Eerste finale van vandaag De vrouwen van het verspringen maken zich op voor de eerste atletiekfinale van vandaag. Daarin is het moeilijk om een favoriete aan te wijzen.

Vijf vrouwen gingen dit seizoen al verder dan 7 meter, in de kwalificaties deed enkel de Servische Ivana Spanovic dat.