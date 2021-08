LIVESTREAM: Zweeft "Mondo" Duplantis naar een wereldrecord? En hoe presteren de 4 Belgen?

12:55 12 uur 55. Hop, Hendrix, hop! Robin Hendrix staat klaar voor de start van zijn olympisch avontuur op de 5.000 meter. Per reeks stoten slechts 5 van de 20 atleten automatisch door naar de finale. Hendrix moet hopen op een snelle race, want ook de vijf beste verliezende tijden worden ook nog opgevist. . Hop, Hendrix, hop! Robin Hendrix staat klaar voor de start van zijn olympisch avontuur op de 5.000 meter. Per reeks stoten slechts 5 van de 20 atleten automatisch door naar de finale. Hendrix moet hopen op een snelle race, want ook de vijf beste verliezende tijden worden ook nog opgevist.

12:51 12 uur 51. Luide Lavillenie. Renaud Lavillenie schreeuwt zijn longen schor! Zijn kwaaltje valt blijkbaar mee, want hij springt soepel over 5,70 meter. Op de aanvangshoogte zijn we enkel de Australiër Marschall kwijtgespeeld.

12:49 12 uur 49. Warholm wordt gehuldigd. Terwijl de drie tenoren van de fenomenale 400 meter horden gehuldigd worden, zijn ook de kogelstoters aan hun kwalificaties bezig. Voorlopig heeft enkel de Braziliaan Romani de benodigde limiet van 21,20 meter gestoten. Binnen enkele minuten is Robin Hendrix aan zet in de eerste reeks van de 5.000 meter.

12:44 12 uur 44. Ik liep echt niet lekker vandaag. Ik had precies niet genoeg energie. De vorm is er nochtans wel, dus ik heb hier echt geen verklaring voor. Michael Obasuyi.

12:38 12 uur 38. Vinger aan de pols bij het polsstokspringen. De aanvangshoogte van 5,55 meter vormt geen enkel probleem voor elf van de dertien finalisten. Uiteraard gaat Duplantis met kinderlijk plezier over de lat. Renaud Lavillenie laat deze hoogte nog aan zich voorbijgaan. Noodgedwongen? In de opwarming viel hij naast de mat, waarna hij naar zijn enkel tastte.

12:10 12 uur 10. Obasuyi betaalt leergeld. Onze jonge landgenoot schiet traag uit de startblokken. Op zo'n korte afstand is dat catastrofaal. Hij tikt onderweg ook nog drie horden aan, waardoor hij niet verder raakt dan de zesde plaats. Met zijn eindtijd van 13"65 mag hij nog even hopen op één van de snelste verliezende tijden, maar dat blijkt al snel ijdele hoop.

12:08 12 uur 08. Obasuyi opent de debatten. "Als ik een goeie koers loop, dan zit ik sowieso in de halve finale", is Michael Obasuyi vol vertrouwen voor de reeksen op de 110 meter horden. Als hij bij de eerste vier eindigt in zijn reeks, gaat hij door naar die halve finales.

12:00 12 uur . 4 Belgen, 4 finales (en 1 wereldrecord)? Vanmiddag wordt het smullen in het atletiekstadion! Onze landgenoot Michael Obasuyi bijt om 12.10u de spits af in de reeksen van de 110 meter horden. Iets later op de middag passeren ook Robin Hendrickx, Isaac Kimeli (beiden op de 5.000 meter) en Robin Vanderbemden (in de halve finales van de 200 meter) de revue. Het grote hoogtepunt vanmiddag moet de polsstokfinale bij de mannen worden. Breekt Armand "Mondo" Duplantis zijn eigen wereldrecord? Voorts worden er ook medailles uitgereikt in drie disciplines bij de dames: in het hamerslingeren, op de 200 meter en op de 800 meter.

05:27 05 uur 27. Tot straks! Daarmee zit de ochtendsessie van dag 5 erop in het olympisch stadion. We onthouden de knappe prestaties van de Belgen Debjani en Vanderbemden en uiteraard het magistrale wereldrecord van Warholm. Tot straks!

05:26 05 uur 26. Wereldrecord! Warholm goud op 400m horden: "Onwaarschijnlijk". Wereldrecord! Warholm goud op 400m horden: "Onwaarschijnlijk"

05:25 05 uur 25. Dit is een onwaarschijnlijke tijd. Warholm liep een perfecte race. Marc Willems. Dit is een onwaarschijnlijke tijd. Warholm liep een perfecte race. Marc Willems

05:25 05 uur 25. Karsten Warholm, WOW! De Noor Karsten Warholm heeft zijn favorietenrol waargemaakt op de 400m horden bij de mannen. Na een prangend duel met zijn Amerikaanse concurrent Rai Benjamin finishte hij in 45"94, een wereldrecord. Hij is de allereerste in de geschiedenis van dit nummer die onder de 46 seconden duikt. Benjamin werd tweede in 46"17, een Noord-Amerikaans record. Het brons is voor de Braziliaan Alison dos Santos (46"72), die een Zuid-Amerikaans record liep.

Hij is de allereerste in de geschiedenis van dit nummer die onder de 46 seconden duikt. Benjamin werd tweede in 46"17, een Noord-Amerikaans record. Het brons is voor de Braziliaan Alison dos Santos (46"72), die een Zuid-Amerikaans record liep.

05:20 05 uur 20. Mihambo pakt het goud in het verspringen bij de vrouwen. Mihambo pakt het goud in het verspringen bij de vrouwen

05:16 Mihambo bezorgt Duitsland het goud in het verspringen bij de vrouwen. 05 uur 16. Mihambo bezorgt Duitsland het goud in het verspringen bij de vrouwen

05:13 05 uur 13. Goud voor Duitsland! Malaika Mihambo heeft op de valreep het goud gepakt in het verspringen bij de vrouwen. Pas bij haar laatste sprong verzekerde de Duitse zich van het goud met exact 7 meter. Het zilver is voor de Amerikaanse Brittney Reese, de olympisch kampioene van 2012 en tweede in 2016, met 6,97m. Die afstand haalde ook de Nigeriaanse Ese Brume, goed voor brons.

Het zilver is voor de Amerikaanse Brittney Reese, de olympisch kampioene van 2012 en tweede in 2016, met 6,97m. Die afstand haalde ook de Nigeriaanse Ese Brume, goed voor brons.