LIVESTREAM: Sacoor en Kevin Borlée in de reeksen van de 400 meter

In de ochtendsessie staan vandaag de reeksen van de 400 meter op het programma. Daarbij twee Belgen: Jonathan Sacoor en Kevin Borlée. De snelste drie in elke reeks en de snelste zes verliezende tijden stoten door naar de halve finales.





Sacoor loopt om 3.45 u in reeks 1 en de concurrentie is niet min, met onder meer Kirani James, de wereldkampioen van 2011 en olympische kampioen van 2012. Ook Isaac Makwala, al jaren wereldtop in de 400m, zit in de reeks van Sacoor. Op basis van de beste seizoenstijden is Sacoor de nummer 3 in deze reeks. Een halvefinalesplaats is dus geen onhaalbare opdracht voor 21-jarige Belg.







Om 3.53 u is het in reeks 2 aan Kevin Borlée, die in tegenstelling tot Jonathan Sacoor gisteren wel nog in actie kwam in de gemengde aflossing. Borlée moet het onder meer opnemen tegen de Amerikaan Randolph Ross, met 43"85 dit seizoen de snelste man op de 400 meter. Onze landgenoot liep dit seizoen 45"56 als snelste chrono en zal wellicht nog sneller moeten doen om de halve finales te halen.