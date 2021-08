LIVESTREAM: Geen finales voor de Belgen, zweeft Duplantis naar een wereldrecord?

14:25 14 uur 25. Finaletijd: 800 meter vrouwen. Eén ding is zeker in deze 800 meter-finale bij de vrouwen: we krijgen een volledig nieuw podium. De drie atletes die in Rio eremetaal grepen (Caster Semenya, Francine Niyonsaba en Margaret Wambui), mochten dit jaar niet afreizen naar Japan omdat ze te hoge testosteronwaardes laten optekenen. . Finaletijd: 800 meter vrouwen Eén ding is zeker in deze 800 meter-finale bij de vrouwen: we krijgen een volledig nieuw podium. De drie atletes die in Rio eremetaal grepen (Caster Semenya, Francine Niyonsaba en Margaret Wambui), mochten dit jaar niet afreizen naar Japan omdat ze te hoge testosteronwaardes laten optekenen.

14:23 Duplantis was niet echt tevreden met zijn sprong over 5,80 meter:

14:12 Wlodarczyk oppermachtig in hamerslingeren. In het hamerslingeren is regerend olympisch kampioene en wereldrecordhoudster Anita Wlodarczyk voorlopig oppermachtig. In het polsstokspringen ligt de lat intussen op 5,87 meter. Vanaf hier zal het kaf van het koren gescheiden worden.

14:12 14 uur 12. Olympische Spelen De logica wordt gerespecteerd: Vanderbemden vliegt eruit in halve finales van 200 meter

14:01 Vanderbempden niet opgewassen tegen sprintgeweld.

13:58 Logica wordt gerespecteerd: Vanderbemden uitgeschakeld. Een finaleplaats leek een utopie voor Vanderbemden en dat is ook zo gebleken. Zijn start was niet onaardig, maar tegen het dominante sprintgeweld bleek hij niet opgewassen. Hij finishte uiteindelijk als 8e in 21"00, drie tienden langzamer dan vanochtend.

13:57 Kan Vanderbemden zichzelf verbazen? Robin Vanderbemden staat klaar voor zijn halve finale op de 200 meter. Vanochtend plaatste hij zich prachtig voor deze halve finale met een beste seizoenstijd van 20"70. Han hij zo meteen nog iets sneller?

13:54 13 uur 54. Olympische Spelen Geen finale voor Hendrix en Kimeli op 5.000m: ze blazen hun motor op in het slot

13:35 Kimeli komt te kort om zich te plaatsen voor finale.

13:31 Nee, ook Kimeli komt tekort. We krijgen geen landgenoot in de finale van de 5 kilometer. Op zijn geliefkoosde afstand lopen ook Kimeli's benen helemaal leeg in de laatste kilometer. Hij zakt nog helemaal weg naar de 17e plaats, in een heel povere tijd van 13'57"36.

13:29 Kimeli bijt op zijn tanden. Het wordt kantje boordje voor Kimeli. Hij moet negen pionnen laten lopen. Kan hij nog vechten voor het tiende en laatste finaleplaatsje?

13:28 Kimeli ontwijkt val. Alsof het een Tour-peloton betreft, wordt gevallen in het 5.000 meter-trosje. Fikaduo uit Bahrein gaat erbij liggen. Kimeli ontwijkt hem alert.

13:27 Duplantis bestormt het luchtruim met een gelukte poging op 5,80 meter, maar het gaat nog een lange competitie worden. Kris Meertens.

13:22 13 uur 22. Kimeli van de voorhoede naar de middenmoot. Supersnel gaat het ook niet in de aanvangsfase van deze tweede reeks, maar Joshua Cheptegei, de Oegandese zilverenmedaillewinnaar van de 10.000 meter, geeft er nadien wel een rukje aan. Dat lijkt Kimeli niet supergoed te bevallen. Hij zakt wat weg in het pak. . Kimeli van de voorhoede naar de middenmoot Supersnel gaat het ook niet in de aanvangsfase van deze tweede reeks, maar Joshua Cheptegei, de Oegandese zilverenmedaillewinnaar van de 10.000 meter, geeft er nadien wel een rukje aan. Dat lijkt Kimeli niet supergoed te bevallen. Hij zakt wat weg in het pak.

13:20 Hendrix: "Niveau is nog niet hoog genoeg voor top vijf".

13:18 "Oh my God" (x 10). In het polsstokspringen dingen nog steeds meer dan tien atleten mee. De Griek Karalis heet intussen wel een evenaring van zijn persoonlijk record te pakken. Op het moment dat hij over 3,80 meter gaat, blijft zijn plaat hangen bij de strofe "Oh my god!".

13:15 13 uur 15. Kimeli weet wat hem te doen staat. Kan Isaac Kimeli wel voor een Belgisch tintje zorgen in de finale van de 5.000 meter? Zijn opdracht: bij de eerste 10 eindigen en sneller lopen dan 13'41"64. Dat is momenteel de tijd van de vijfde snelste verliezer. Dat lijkt speelbaar voor Kimeli. . Kimeli weet wat hem te doen staat Kan Isaac Kimeli wel voor een Belgisch tintje zorgen in de finale van de 5.000 meter? Zijn opdracht: bij de eerste 10 eindigen en sneller lopen dan 13'41"64. Dat is momenteel de tijd van de vijfde snelste verliezer. Dat lijkt speelbaar voor Kimeli.

13:08 Hendrix moet de rol lossen.