LIVESTREAM: Avondsessie atletiek, met om 14.35 u de finale van de 4x400 gemengd

12:42 12 uur 42. We wachten op de reeksen van de 100 meter bij de mannen. Ondertussen kunnen we ook kijken naar de kwalificaties in het verspringen bij de mannen en in het discuswerpen beginnen de atleten straks al aan de finale. . We wachten op de reeksen van de 100 meter bij de mannen. Ondertussen kunnen we ook kijken naar de kwalificaties in het verspringen bij de mannen en in het discuswerpen beginnen de atleten straks al aan de finale.

12:41 12 uur 41.

12:39 12 uur 39.

12:38 Drie atletes uit Jamaica halen de finale op de 100 meter. 12 uur 38. Drie atletes uit Jamaica halen de finale op de 100 meter.

12:32 12 uur 32. Twee Zwitsers in finale, geen Asher-Smith. Shelly-Ann Fraser-Pryce snelt met geel haar naar winst in haar halve finale en ook de Zwitserse Kambundji plaatst zich. Ze is de tweede Zwitserse in de olympische finale. Dit betekent ook dat Asher-Smith de finale mist. Haar verliezende tijd is niet goed genoeg. Haar landgenote Daryll Neita haalt het wel. . Twee Zwitsers in finale, geen Asher-Smith Shelly-Ann Fraser-Pryce snelt met geel haar naar winst in haar halve finale en ook de Zwitserse Kambundji plaatst zich. Ze is de tweede Zwitserse in de olympische finale.

Dit betekent ook dat Asher-Smith de finale mist. Haar verliezende tijd is niet goed genoeg. Haar landgenote Daryll Neita haalt het wel.

12:30 12 uur 30. Tweede halve finale 100m vrouwen: Ta Lou en Jackson duidelijk de sterksten. Tweede halve finale 100m vrouwen: Ta Lou en Jackson duidelijk de sterksten

12:24 12 uur 24. In reeks twee worden het Jackson en Ta Lou die zich plaatsen voor de finale. . In reeks twee worden het Jackson en Ta Lou die zich plaatsen voor de finale.

12:21 12 uur 21. Eerste halve finale 100m vrouwen: Thompson en Del Ponte door. Eerste halve finale 100m vrouwen: Thompson en Del Ponte door

12:20 12 uur 20.

12:16 12 uur 16. Een eerste verrassing: Asher-Smith wordt pas 3e in haar halve finale. De Britse zal dus moeten hopen dat haar 11"05 volstaat. Wel door: Elaine Thompson en de Zwitserse Del Ponte. . Een eerste verrassing: Asher-Smith wordt pas 3e in haar halve finale. De Britse zal dus moeten hopen dat haar 11"05 volstaat. Wel door: Elaine Thompson en de Zwitserse Del Ponte.

12:11 12 uur 11. Avondsessie. We zijn begonnen aan de avondsessie op deze tweede avond. We beginnen met de halve finales op de 100 meter bij de vrouwen. . Avondsessie We zijn begonnen aan de avondsessie op deze tweede avond. We beginnen met de halve finales op de 100 meter bij de vrouwen.

11:23 11 uur 23. Dylan - Bolingo - Laus - Kevin. Dit zou de samenstelling zijn van de Belgen in de finale: Dylan Borlée al startloper, Cynthia Bolingo is fit, Camille Laus blijft staan en Kevin Borlée moet het verschil maken met zijn eindschot. . Dylan - Bolingo - Laus - Kevin Dit zou de samenstelling zijn van de Belgen in de finale: Dylan Borlée al startloper, Cynthia Bolingo is fit, Camille Laus blijft staan en Kevin Borlée moet het verschil maken met zijn eindschot.

11:21 11 uur 21.

08:17 08 uur 17. 4x400m in baan 8. De Belgische aflossingsploeg op de gemengde 4x400m loopt deze namiddag in de finale in baan 8. En dat is niet meteen een gunstige baan om te strijden voor eremetaal. Opvallend, de finale zal gelopen worden met 9 landen. Na de reeksen werden de Verenigde Staten en Dominicaanse Republiek, de top twee in de reeks van de Belgen, gediskwalificeerd, maar beide landen gingen nadien met succes tegen hun diskwalificatie in beroep. Zo vielen Spanje en Duitsland uit de boot. Ook zij tekenden echter beroep aan, waardoor er uiteindelijk beslist werd om Duitsland toch te laten starten. Het is nog niet duidelijk wel kwartet zal aantreden, maar er worden wel wat wijzigingen verwacht in de Belgische ploeg. . 4x400m in baan 8 De Belgische aflossingsploeg op de gemengde 4x400m loopt deze namiddag in de finale in baan 8. En dat is niet meteen een gunstige baan om te strijden voor eremetaal.

Opvallend, de finale zal gelopen worden met 9 landen. Na de reeksen werden de Verenigde Staten en Dominicaanse Republiek, de top twee in de reeks van de Belgen, gediskwalificeerd, maar beide landen gingen nadien met succes tegen hun diskwalificatie in beroep. Zo vielen Spanje en Duitsland uit de boot. Ook zij tekenden echter beroep aan, waardoor er uiteindelijk beslist werd om Duitsland toch te laten starten.

Het is nog niet duidelijk wel kwartet zal aantreden, maar er worden wel wat wijzigingen verwacht in de Belgische ploeg.



05:28 05 uur 28. Drie Belgen naar halve finales. De ochtendsessie in Tokio is afgelopen. Voor de Belgen was het een prima voormiddag: Met Paulien Couckuyt, Eliott Crestan en Anne Zagré konden 3 atleten zich plaatsen voor de halve finales. Voor Hanne Claes en en Ben Broeders zitten de Olympische Spelen er helaas op. Straks komen er in de avondsessie nog 4 Belgen in actie. Het estafetteteam loopt dan de finale op de 4x400 meter gemengd. Afspraak om 14.35 uur Belgische tijd! . Drie Belgen naar halve finales De ochtendsessie in Tokio is afgelopen. Voor de Belgen was het een prima voormiddag: Met Paulien Couckuyt, Eliott Crestan en Anne Zagré konden 3 atleten zich plaatsen voor de halve finales. Voor Hanne Claes en en Ben Broeders zitten de Olympische Spelen er helaas op.

Straks komen er in de avondsessie nog 4 Belgen in actie. Het estafetteteam loopt dan de finale op de 4x400 meter gemengd. Afspraak om 14.35 uur Belgische tijd!

05:28 05 uur 28. Olympische Spelen Ben Broeders strandt in kwalificaties van polsstokspringen

04:52 04 uur 52. Olympische Spelen Hordeloopster Anne Zagré stoomt naar halve finales na inhaalrace

04:25 04 uur 25. Voor Ben Broeders zitten de Spelen erop.