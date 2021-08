LIVESTREAM atletiek: Zagré haalt finale niet, kan Crestan straks wel stunten?

13:13 13 uur 13. Straks Crestan aan zet in halve finale 800m. Eliott Crestan werd in de kwalificaties knap tweede in zijn reeks in een tijd van 1'46"19. Daarmee bleef hij precies één seconde boven zijn persoonlijk record. "Ik ga voor een bonus. Ik wil nog beter doen dan in de kwalificaties", liet Crestan acheraf weten. . Straks Crestan aan zet in halve finale 800m Eliott Crestan werd in de kwalificaties knap tweede in zijn reeks in een tijd van 1'46"19. Daarmee bleef hij precies één seconde boven zijn persoonlijk record. "Ik ga voor een bonus. Ik wil nog beter doen dan in de kwalificaties", liet Crestan acheraf weten.

13:06 13 uur 06. Geen finale voor Anne Zagré op de 100m horden . Anne Zagré strandt in de halve finales van de 100m horden. De 31-jarige Belgische startte in baan 5 in een sterke reeks. Zagré wordt 8ste en laatste, maar loopt wel opnieuw naar een beste seizoenstijd in 12"78. . Geen finale voor Anne Zagré op de 100m horden Anne Zagré strandt in de halve finales van de 100m horden. De 31-jarige Belgische startte in baan 5 in een sterke reeks. Zagré wordt 8ste en laatste, maar loopt wel opnieuw naar een beste seizoenstijd in 12"78.

12:56 12 uur 56. Zagré aan zet in derde halve finale 100m horden. Kan Anne Zagré zich plaatsen voor de finale? In de reeksen liep ze haar snelste tijd van het seizoen in 12"83. . Zagré aan zet in derde halve finale 100m horden Kan Anne Zagré zich plaatsen voor de finale? In de reeksen liep ze haar snelste tijd van het seizoen in 12"83.

12:50 12 uur 50. Eerste halve finale 100m horden bij de vrouwen. Eerste halve finale 100m horden bij de vrouwen

12:46 12 uur 46. Snelste man van het jaar op de 100 meter ligt eruit. De Amerikaanse sprinter Trayvon Bromell was vooraf één van de favorieten voor het goud. Hij zette de snelste tijd van het jaar neer op de 100m in 9"77. Maar de Amerikaan strandt nu in de halve finales op de Spelen. De Italiaan Marcell Jacobs liep in reeks drie naar een Europees record in 9"84. Zo wordt hij ook de eerste Italiaan in de finale van de 100m op de Olympische Spelen. . Snelste man van het jaar op de 100 meter ligt eruit De Amerikaanse sprinter Trayvon Bromell was vooraf één van de favorieten voor het goud. Hij zette de snelste tijd van het jaar neer op de 100m in 9"77. Maar de Amerikaan strandt nu in de halve finales op de Spelen.

De Italiaan Marcell Jacobs liep in reeks drie naar een Europees record in 9"84. Zo wordt hij ook de eerste Italiaan in de finale van de 100m op de Olympische Spelen.

12:41 12 uur 41. Derde halve finale op de 100m: 4 lopers plaatsen zich, favoriet Bromell ligt er uit. Derde halve finale op de 100m: 4 lopers plaatsen zich, favoriet Bromell ligt er uit

12:39 12 uur 39. Chinees Su snelt naar snelste tijd en Aziatisch record in derde halve finale. Opnieuw een verrassing van formaat in de halve finales van de 100m. De Chinees Su Bingstian zet er de snelste tijd neer van alle deelnemers in 9"83. Daarmee heeft Su ook het Aziatisch record te pakken. In de derde halve finale liepen ook de Amerikaan Ronnie Baker (9"83) en de Italiaan Jacobs (9"84) naar een persoonlijk beste tijd. . Chinees Su snelt naar snelste tijd en Aziatisch record in derde halve finale Opnieuw een verrassing van formaat in de halve finales van de 100m. De Chinees Su Bingstian zet er de snelste tijd neer van alle deelnemers in 9"83. Daarmee heeft Su ook het Aziatisch record te pakken.

In de derde halve finale liepen ook de Amerikaan Ronnie Baker (9"83) en de Italiaan Jacobs (9"84) naar een persoonlijk beste tijd.

12:38 12 uur 38. Tweede halve finale op de 100m: Hughes en Adegoke plaatsen zich. Tweede halve finale op de 100m: Hughes en Adegoke plaatsen zich

12:28 12 uur 28. Eerste halve finale op de 100m: Kerley en De Grasse gaan door. Eerste halve finale op de 100m: Kerley en De Grasse gaan door

12:27 12 uur 27. Jamaicaan Yohan Blake overleeft halve finale 100m niet. In de eerste halve finale van de 100m verloren we al meteen twee grote namen. De Jamaicaan Johan Blake en de Fransman Jimmy Vicaut konden zich niet plaatsen voor de finale. De snelste tijd was voor de Amerikaan Fred Kerley in 9"96. De Canadees Andre De Grasse plaatst zich met een tweede tijd in 9"98. Op de derde plaats liep de Keniaan Ferdinand Omurwa naar een persoonlijk record van 10"00. . Jamaicaan Yohan Blake overleeft halve finale 100m niet In de eerste halve finale van de 100m verloren we al meteen twee grote namen. De Jamaicaan Johan Blake en de Fransman Jimmy Vicaut konden zich niet plaatsen voor de finale. De snelste tijd was voor de Amerikaan Fred Kerley in 9"96. De Canadees Andre De Grasse plaatst zich met een tweede tijd in 9"98. Op de derde plaats liep de Keniaan Ferdinand Omurwa naar een persoonlijk record van 10"00.

04:53 04 uur 53. Goud voor Gong in het kogelstoten. Goud voor Gong in het kogelstoten

04:52 04 uur 52. Chinese kogelstootster pakt goud. In het kogelstoten bij de vrouwen heeft Lijiao Gong de gouden medaille gepakt. De Chinese gooide in de olympische finale een persoonlijk record met 20,58 meter. Het zilver was voor Raven Saunders (19,79m), tweevoudig olympisch kampioene en viervoudig wereldkampioene Valerie Adams moest vrede nemen met zilver na een worp van 19,62 meter. . Chinese kogelstootster pakt goud In het kogelstoten bij de vrouwen heeft Lijiao Gong de gouden medaille gepakt. De Chinese gooide in de olympische finale een persoonlijk record met 20,58 meter. Het zilver was voor Raven Saunders (19,79m), tweevoudig olympisch kampioene en viervoudig wereldkampioene Valerie Adams moest vrede nemen met zilver na een worp van 19,62 meter.

04:51 04 uur 51.

04:30 04 uur 30. Olympische Spelen Knap werk: Kevin Borlée en Jonathan Sacoor naar halve finales op 400 meter

04:25 04 uur 25. Snelste man van het jaar sneuvelt in reeksen. Officieel nu: de snelste man van het jaar op de 400 meter, de Amerikaan Ross Randolph, sneuvelt in de reeksen. Randolph liep op 11 juni 43"85, maar bleef vandaag in de reeks van Kevin Borlée steken op 45"67. Daarmee werd de Amerikaan pas 4e en zijn chrono was ook niet scherp genoeg om nog opgevist te worden. . Snelste man van het jaar sneuvelt in reeksen Officieel nu: de snelste man van het jaar op de 400 meter, de Amerikaan Ross Randolph, sneuvelt in de reeksen. Randolph liep op 11 juni 43"85, maar bleef vandaag in de reeks van Kevin Borlée steken op 45"67. Daarmee werd de Amerikaan pas 4e en zijn chrono was ook niet scherp genoeg om nog opgevist te worden.

04:24 04 uur 24.

03:50 03 uur 50. Kevin Borlée plaatst zich voor HF: "De Belgen doen het fantastisch". Kevin Borlée plaatst zich voor HF: "De Belgen doen het fantastisch"

03:49 03 uur 49. Ook Borlée gaat door. Knap werk van de Belgen, want ook Kevin Borlée plaatst zich voor de halve finales. Met 45"36, zijn beste chrono van het seizoen, loopt hij naar de tweede plaats in zijn reeks, goed voor de rechtstreekse kwalificatie. Ook verrassend: de Amerikaan Randolph Ross, met een seizoensbeste van 43"85 dit jaar de snelste man op de baanronde, finisht pas als 4e en zal moeten rekenen op de verliezende tijden om nog door te stoten. . Ook Borlée gaat door Knap werk van de Belgen, want ook Kevin Borlée plaatst zich voor de halve finales. Met 45"36, zijn beste chrono van het seizoen, loopt hij naar de tweede plaats in zijn reeks, goed voor de rechtstreekse kwalificatie. Ook verrassend: de Amerikaan Randolph Ross, met een seizoensbeste van 43"85 dit jaar de snelste man op de baanronde, finisht pas als 4e en zal moeten rekenen op de verliezende tijden om nog door te stoten.

03:43 03 uur 43. Sacoor snelt naar 3e plek en kwalificatie voor halve finales. Sacoor snelt naar 3e plek en kwalificatie voor halve finales