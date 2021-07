LIVESTREAM atletiek: sterke gemengde 4x400-ploeg naar finale, kijk nu naar Kimeli

13:31 13 uur 31. Kijken naar Kimeli. Isaac Kimeli staat gefocust klaar om zijn 10.000 meter-avontuur aan te vatten. Put hij energie uit de goeie prestatie van de aflossingsploeg? Kimeli mikt op de top 12. . Kijken naar Kimeli Isaac Kimeli staat gefocust klaar om zijn 10.000 meter-avontuur aan te vatten. Put hij energie uit de goeie prestatie van de aflossingsploeg? Kimeli mikt op de top 12.

13:03 13 uur 03. Jonathan Borlée rolt bijna iedereen op: finale! In zijn eerste race van het jaar gaat Jonathan Borlée er als een hazenwind vandoor. Na 200 meter stoomt hij door naar de tweede plaats. In de afsluitende rechte lijn valt hij nog wat stil, maar een derde plek is voldoende voor kwalificatie voor de finale! De Amerikanen (die verder waren blijven lopen en als eerste de finish passeerden), worden inderdaad gediskwalificeerd, dus de Belgen gaan uiteindelijk toch als tweede door! Heel sterk! . Jonathan Borlée rolt bijna iedereen op: finale! In zijn eerste race van het jaar gaat Jonathan Borlée er als een hazenwind vandoor. Na 200 meter stoomt hij door naar de tweede plaats. In de afsluitende rechte lijn valt hij nog wat stil, maar een derde plek is voldoende voor kwalificatie voor de finale! De Amerikanen (die verder waren blijven lopen en als eerste de finish passeerden), worden inderdaad gediskwalificeerd, dus de Belgen gaan uiteindelijk toch als tweede door! Heel sterk!

13:03 13 uur 03. Jawel, Laus knokt zich voorbij Ierland naar de vierde plaats. Jonathan Borlée heeft wel nog veel werk om op te schuiven naar de derde stek. . Jawel, Laus knokt zich voorbij Ierland naar de vierde plaats. Jonathan Borlée heeft wel nog veel werk om op te schuiven naar de derde stek.

13:02 13 uur 02. Imke Vervaet geeft het stokje als vijfde door aan Camille Laus. Kan zij opschuiven? . Imke Vervaet geeft het stokje als vijfde door aan Camille Laus. Kan zij opschuiven?

13:00 13 uur . Diskwalificatie VS? Alexander Doom doet wat hem verwacht wordt. Alles ligt nog op een kluitje als hij het stokje doorgeeft aan Vervaet. De Amerikanen op hun beurt doen ook wat ze zo vaak doen in relays: knoeien! Ze lopen in de verkeerde baan: dit moet toch tot diskwalificatie leiden? . Diskwalificatie VS? Alexander Doom doet wat hem verwacht wordt. Alles ligt nog op een kluitje als hij het stokje doorgeeft aan Vervaet. De Amerikanen op hun beurt doen ook wat ze zo vaak doen in relays: knoeien! Ze lopen in de verkeerde baan: dit moet toch tot diskwalificatie leiden?

12:59 12 uur 59. Zetten Tornados en Cheetahs de toon? Onze 4x400m-lopers staan op de piste. De voorwaarden voor de finale: bij de beste drie in de reeks eindigen of één van de twee snelste verliezende tijden lopen. . Zetten Tornados en Cheetahs de toon? Onze 4x400m-lopers staan op de piste. De voorwaarden voor de finale: bij de beste drie in de reeks eindigen of één van de twee snelste verliezende tijden lopen.

12:52 12 uur 52. Switchen naar Canvas of pagina refreshen. Even zappen geblazen! Deze atletieksessie wordt vanaf nu verder uitgezonden op Canvas. Als u online volgt, kunt u gewoon deze pagina even refreshen. . Switchen naar Canvas of pagina refreshen Even zappen geblazen! Deze atletieksessie wordt vanaf nu verder uitgezonden op Canvas. Als u online volgt, kunt u gewoon deze pagina even refreshen.

12:47 12 uur 47. Nederlandse Sifan Hassan als beste naar 5.000m-finale. In de reeksen van de 5.000 meter bij de vrouwen is onze noorderbuur Sifan Hassan de primus van de kwalificaties. In een snelle eerste reeks moest ze niemand voor zich dulden: 14'47"49. Het gros van alle deelnemers aan de finale komt uit die eerste heat, want in de tweede reeks werd er net niet geslenterd. . Nederlandse Sifan Hassan als beste naar 5.000m-finale In de reeksen van de 5.000 meter bij de vrouwen is onze noorderbuur Sifan Hassan de primus van de kwalificaties. In een snelle eerste reeks moest ze niemand voor zich dulden: 14'47"49. Het gros van alle deelnemers aan de finale komt uit die eerste heat, want in de tweede reeks werd er net niet geslenterd.

12:45 12 uur 45. Over een kwartier mixed relay. De 4x400-deelnemers huppelen zich warm in de catacomben. De Belgen vertrekken straks vanuit de binnenbaan. . Over een kwartier mixed relay De 4x400-deelnemers huppelen zich warm in de catacomben. De Belgen vertrekken straks vanuit de binnenbaan.

12:37 12 uur 37.

12:32 12 uur 32. Verrassende samenstelling, mét Jonathan Borlée. Jacques Borlée stuurt straks een verrassend viertal de baan op voor de 4x400m. Van Kevin en Dylan Borlée is geen spoor, wel van hun broer Jonathan. Hij loopt als slotloper zijn eerste race van het jaar. Alexander Doom, Imke Vervaet en Camille Laus zijn de andere lopers. . Verrassende samenstelling, mét Jonathan Borlée Jacques Borlée stuurt straks een verrassend viertal de baan op voor de 4x400m. Van Kevin en Dylan Borlée is geen spoor, wel van hun broer Jonathan. Hij loopt als slotloper zijn eerste race van het jaar. Alexander Doom, Imke Vervaet en Camille Laus zijn de andere lopers.

12:27 12 uur 27. Aflossingsploeg om 13u, Kimeli om 13.30u. Wij kijken vanmiddag vooral uit naar de prestaties van de eerste Belgische atleten. De 4x400-aflossingsploeg bijt de spits af om 13 uur. Als zij zich bij de eerste drie wringen na 1.600 meter, kwalificeren ze zich rechtstreeks voor de finale. Ook voor de twee snelste verliezende tijden is er een finaleticket gereserveerd. Isaac Kimeli probeert om 13.30u naar een top 10-plaats te snellen op de 10.000 meter. . Aflossingsploeg om 13u, Kimeli om 13.30u Wij kijken vanmiddag vooral uit naar de prestaties van de eerste Belgische atleten. De 4x400-aflossingsploeg bijt de spits af om 13 uur. Als zij zich bij de eerste drie wringen na 1.600 meter, kwalificeren ze zich rechtstreeks voor de finale. Ook voor de twee snelste verliezende tijden is er een finaleticket gereserveerd. Isaac Kimeli probeert om 13.30u naar een top 10-plaats te snellen op de 10.000 meter.

12:17 12 uur 17.

12:16 12 uur 16. Olympische Spelen Kwalificaties mixed relay komen waarschijnlijk te vroeg voor Cynthia Bolingo