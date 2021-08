LIVESTREAM atletiek: Kijk nu naar de finale van de 100 meter bij de mannen

14:49 14 uur 49. Valse start Hughes! De Brit moet de finale verlaten. Hij was iets te gretig en vertrok te vroeg, diskwalificatie dus voor Zharnel Hughes. Bijzonder zuur voor de Brit. . Valse start Hughes! De Brit moet de finale verlaten. Hij was iets te gretig en vertrok te vroeg, diskwalificatie dus voor Zharnel Hughes. Bijzonder zuur voor de Brit.

14:45 14 uur 45. Finale 100m: Pakt Chinees Su het goud? Su liep in de halve finales de snelste tijd in 9"83. Kan hij in de finale bevestigen? Ook de Amerikaan Ronnie Baker liep 9"83 in de halve finale. Hij lijkt de grootste concurrent te worden voor het goud. Maar ook de bronzen medaille van Rio, De Grasse, moeten we in het oog houden. De Grasse liep wel de traagste tijd van alle finalisten in de halve finale.

Ook de Amerikaan Ronnie Baker liep 9"83 in de halve finale. Hij lijkt de grootste concurrent te worden voor het goud. Maar ook de bronzen medaille van Rio, De Grasse, moeten we in het oog houden. De Grasse liep wel de traagste tijd van alle finalisten in de halve finale.

14:42 14 uur 42. De sprinters voor de finale van de 100m betreden de arena. We sluiten deze fantastische dag atletiek af met de strijd om het goud op de 100 meter.

14:40 14 uur 40. Twee gouden medailles in het hoogspringen bij de mannen! Tamberi en Barshim geraakten beiden niet over 2,39 meter en besloten het dan maar op een ex aequo te houden. Goud voor de Italiaan en de Quatarees dus.

14:30 14 uur 30. Venezolaanse Rojas heeft wereldrecord te pakken in het hink-stap-springen. Venezolaanse Rojas heeft wereldrecord te pakken in het hink-stap-springen

14:27 14 uur 27. Rojas spingt met wereldrecord naar goud! Een wereldrecord op de Olympische Spelen in Tokio! De Venezolaanse Rojas springt naar 15,67 meter in het hink-stap-springen! Zo breekt ze het record van Inessa Kravetz uit 1995. Kravetz sprong toen 15,50 meter ver. De zilveren medaille is voor de Portugees Mamona Patricia en het brons voor Ana Peleteiro. Beide vrouwen sprongen naar een nationaal record.

De zilveren medaille is voor de Portugees Mamona Patricia en het brons voor Ana Peleteiro. Beide vrouwen sprongen naar een nationaal record.

14:22 14 uur 22. In het hoogspringen ligt de lat nu op 2,39 meter. Te hoog voorlopig, want na de Italiaan Tamberi geraakt ook Barshim niet over deze hoogte bij zijn tweede poging. Het belooft een spannende strijd te worden voor de plaatsen op het podium.

14:12 14 uur 12. Ook Santos en Samba kwalificeren zich probleemloos voor de finale van de 400m horden. In de tweede halve finale snelden de twee heren weg van de rest van het pak.

14:10 14 uur 10. 400m horden: Warholm en Benjamin autoritair naar finale. In de eerste halve finale van de 400m horden plaatsten Warholm en Benjamin zich gemakkelijk voor de finale. De Noor Warholm won het prestige sprintje van de Amerikaan en klokte af in 47"30.

14:02 14 uur 02. Hoogspringen: Italiaan Tamberi foutloos over 2,37 meter. Ook de Italiaan Tamberi doet nog mee voor de medailles. Net als Barshim gaat ook hij in zijn eerste poging over 2,37 meter.

13:54 13 uur 54. Hoogspringen: Barshim blijft foutloos . In het hoogspringen bij de mannen blijven ze nog met 7 atleten over. De Quatarees Barshim heeft nog geen foutje gemaakt en vliegt nu ook vlot over 2,37 meter. Ook de Wit-Rus Nedasekau gaat over 2,37 meter. Zou deze hoogte nog niet volstaan voor de medailles?

Ook de Wit-Rus Nedasekau gaat over 2,37 meter. Zou deze hoogte nog niet volstaan voor de medailles?

13:36 13 uur 36. Tweede halve finale van de 800m bij de mannen. Tweede halve finale van de 800m bij de mannen

13:35 13 uur 35. Hoogspringen: Nummer één bij de mannen mag zijn koffers pakken. De Rus llya Ivanyuk, de nummer één van de wereld in het hoogspringen, geraakt ook bij zijn derde sprong niet boven de 2,33 meter. Geen medaille dus voor de Rus hier in Tokio.

13:27 13 uur 27. Elliot Crestan loopt persoonlijk record in zijn halve finale van de 800m, maar komt net tekort voor de finale. Elliot Crestan loopt persoonlijk record in zijn halve finale van de 800m, maar komt net tekort voor de finale

13:26 13 uur 26. Crestan wordt met persoonlijk record van 1'44"84 vierde in zijn halve finale. Elliot Crestan liep een knappe halve finale. In de laatste bocht kwam hij even aan de leiding, maar in de laatste rechte lijn viel onze Belg wat stil. Zo eindigt hij op plaats vier. Het is afwachten of zijn tijd voldoende is voor de finale. De tweede reeks liep duidelijk sneller en dus volstaat de tijd van Crestan niet voor een finale. Met een persoonlijk record en een plaats in de halve finale mag hij wel terugkijken op een sterke Olympische Spelen.

De tweede reeks liep duidelijk sneller en dus volstaat de tijd van Crestan niet voor een finale. Met een persoonlijk record en een plaats in de halve finale mag hij wel terugkijken op een sterke Olympische Spelen.

13:20 13 uur 20. Meteen olympisch record voor Rojas bij haar eerste hink-stap-sprong. Meteen olympisch record voor Rojas bij haar eerste hink-stap-sprong

13:19 13 uur 19. Hink-stap-springen: Rojas springt naar olympisch record. Yulimar Rojas spingt bij haar eerste poging naar een olympisch record met 15,41 meter! Hangt er een wereldrecord in de lucht bij de vrouwen? Het is in het hink-stap-springen uitkijken naar het duel tussen Rojas (Venezuela) en Ibarguen (Colombia). Rojas gaat op zoek naar haar eerste Olympische overwinning. Ibarguen pakte in Rio in 2016 het goud en op de Spelen van Londen in 2012 werd ze tweede.

Het is in het hink-stap-springen uitkijken naar het duel tussen Rojas (Venezuela) en Ibarguen (Colombia). Rojas gaat op zoek naar haar eerste Olympische overwinning. Ibarguen pakte in Rio in 2016 het goud en op de Spelen van Londen in 2012 werd ze tweede.

13:13 13 uur 13. Straks Crestan aan zet in halve finale 800m. Eliott Crestan werd in de kwalificaties knap tweede in zijn reeks in een tijd van 1'46"19. Daarmee bleef hij precies één seconde boven zijn persoonlijk record. "Ik ga voor een bonus. Ik wil nog beter doen dan in de kwalificaties", liet Crestan acheraf weten.