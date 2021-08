LIVE: Vliegende start van Vidts: ze sluit voormiddag met knappe 4e plaats af

05:24 05 uur 24. Thiam aan de leiding, Vidts knap 4e. Nafi Thiam heeft de leidersplaats beet. Na een foutloos parcours mist onze landgenote drie keer op 1,96 meter. Haar gelukte sprong op 1,92 meter stuwt haar wel naar het hoogste schavot. Noor Vidts sluit de voormiddag op een knappe 4e plaats af. . Thiam aan de leiding, Vidts knap 4e Nafi Thiam heeft de leidersplaats beet. Na een foutloos parcours mist onze landgenote drie keer op 1,96 meter. Haar gelukte sprong op 1,92 meter stuwt haar wel naar het hoogste schavot. Noor Vidts sluit de voormiddag op een knappe 4e plaats af.

05:13 05 uur 13. Thiam eenzaam aan de top. Thiam blijft foutloos. Ze ziet al haar concurrenten uitvallen bij 1,92 meter, maar geeft de lat zelf geen schijn van kans. Op deze manier is onze landgenote op weg om een mooi gaatje te slaan met haar tegenstanders. . Thiam eenzaam aan de top Thiam blijft foutloos. Ze ziet al haar concurrenten uitvallen bij 1,92 meter, maar geeft de lat zelf geen schijn van kans. Op deze manier is onze landgenote op weg om een mooi gaatje te slaan met haar tegenstanders.

05:04 05 uur 04. Noor Vidts stokt op 1,83m. Noor Vidts heeft haar persoonlijk record niet kunnen verbeteren. Ze tikt er de lat 3 keer af op 1,86 meter. Met haar sprong van 1,83 meter blijft ze wel mooi op de 4e plaats in het totaalklassement hangen. . Noor Vidts stokt op 1,83m Noor Vidts heeft haar persoonlijk record niet kunnen verbeteren. Ze tikt er de lat 3 keer af op 1,86 meter. Met haar sprong van 1,83 meter blijft ze wel mooi op de 4e plaats in het totaalklassement hangen.

05:00 05 uur . Thiam in titanenstrijd met KJT. Nafi Thiam wordt op de hielen gezeten door concurrente nummer 1, Johnson-Thompson. De rivalen gaan samen over 1,84 meter. Bij Thiam lijkt er wel wat meer rek op te zitten. . Thiam in titanenstrijd met KJT Nafi Thiam wordt op de hielen gezeten door concurrente nummer 1, Johnson-Thompson. De rivalen gaan samen over 1,84 meter. Bij Thiam lijkt er wel wat meer rek op te zitten.

04:55 04 uur 55. Thiam en Vidts over 1,83m. Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts blijven de zwaartekracht met verve trotseren. Onze landgenotes zijn beiden over 1,83 meter gevlogen. Voor Noor Vidts ligt de lat nu op haar persoonlijke record (1,84 meter). Nafi Thiam heeft nog een buffer van een kleine 10 centimeter. . Thiam en Vidts over 1,83m Zowel Nafi Thiam als Noor Vidts blijven de zwaartekracht met verve trotseren. Onze landgenotes zijn beiden over 1,83 meter gevlogen. Voor Noor Vidts ligt de lat nu op haar persoonlijke record (1,84 meter). Nafi Thiam heeft nog een buffer van een kleine 10 centimeter.

04:31 04 uur 31. McLaughlin is de nieuwe olympische kampioene op de 400 meter horden. McLaughlin is de nieuwe olympische kampioene op de 400 meter horden

04:30 04 uur 30. Finale 400m horden: goud en wereldrecord voor McLaughlin. Het derde wereldrecord op deze Spelen staat op naam van Sydney McLaughlin. De Amerikaanse kwam naar Tokio om een wereldrecord op zak te steken en heeft dat in de finale van de 400 meter horden ook gedaan. McLaughlin peuzelde haar landgenote Dalilah Muhammad, na een spannende inhaalrace, op in de laatste meters. De Nederlandse Femke bol mag het Amerikaanse duo op het podium vergezellen. . Finale 400m horden: goud en wereldrecord voor McLaughlin Het derde wereldrecord op deze Spelen staat op naam van Sydney McLaughlin. De Amerikaanse kwam naar Tokio om een wereldrecord op zak te steken en heeft dat in de finale van de 400 meter horden ook gedaan. McLaughlin peuzelde haar landgenote Dalilah Muhammad, na een spannende inhaalrace, op in de laatste meters. De Nederlandse Femke bol mag het Amerikaanse duo op het podium vergezellen.

04:28 04 uur 28. Noor Vidts blijft in het oog springen. Ook Noor Vidts oogt sterk. Onze landgenote volgt het voorbeeld van Thiam en gaat gemakkelijk over 1,77 meter. Zo blijft ze knap meedraaien op de voorposten van het klassement. . Noor Vidts blijft in het oog springen Ook Noor Vidts oogt sterk. Onze landgenote volgt het voorbeeld van Thiam en gaat gemakkelijk over 1,77 meter. Zo blijft ze knap meedraaien op de voorposten van het klassement.

04:26 04 uur 26. Ook dat gaat goed voor Noor Vidts. De koplopers zijn nog niet van haar af. Kris Meertens. Ook dat gaat goed voor Noor Vidts. De koplopers zijn nog niet van haar af. Kris Meertens

04:18 04 uur 18. Thiam Airlines vliegt over 1,80 meter. Goed begin voor Nafi Thiam. Onze landgenote komt voor de eerste keer van de bank voor een opwarmsprongetje op 1,80 meter. Onze landgenote doet wat ze moet doen en zweeft over de lat. Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson mist verrassend haar vlucht. . Thiam Airlines vliegt over 1,80 meter Goed begin voor Nafi Thiam. Onze landgenote komt voor de eerste keer van de bank voor een opwarmsprongetje op 1,80 meter. Onze landgenote doet wat ze moet doen en zweeft over de lat.

Haar grote concurrente Katarina Johnson-Thompson mist verrassend haar vlucht.

04:01 04 uur 01. De lat ligt op 1,71 meter. Een koud kunstje voor onze landgenote Noor Vidts, die in haar carrière al over een 1,84 meter ging. Nafi Thiam blijft nog even op haar matjes liggen. . De lat ligt op 1,71 meter. Een koud kunstje voor onze landgenote Noor Vidts, die in haar carrière al over een 1,84 meter ging. Nafi Thiam blijft nog even op haar matjes liggen.

03:37 03 uur 37. Thiam-Time. Het volgende nummer van de zevenkamp is het hoogspringen. Vooral Nafi Thiam wrijft zich in de handen. Onze landgenote zwaait normaal gezien de scepter op dit nummer. Er hangen wel wat vraagtekens rond haar vorm in het hoogspringen. Dit seizoen stokte Thiam op 1,89 meter. Normaal legt ze de lat wel enkele centimeters hoger. Zo is ze de enige van het meerkamp-pak die een persoonlijk record boven de 2 meter op haar palmares heeft staan. Zet ze vandaag een punt achter de vraagtekens? . Thiam-Time Het volgende nummer van de zevenkamp is het hoogspringen. Vooral Nafi Thiam wrijft zich in de handen. Onze landgenote zwaait normaal gezien de scepter op dit nummer.

Er hangen wel wat vraagtekens rond haar vorm in het hoogspringen. Dit seizoen stokte Thiam op 1,89 meter. Normaal legt ze de lat wel enkele centimeters hoger. Zo is ze de enige van het meerkamp-pak die een persoonlijk record boven de 2 meter op haar palmares heeft staan. Zet ze vandaag een punt achter de vraagtekens?

03:29 03 uur 29. Topfavoriet Mayer bijt in het zand. The Games must go on. De collega's van Thomas Van der Plaetsen zijn nog steeds in een hevige strijd verwikkeld. De Fransman Kevin Mayer, een van de favorieten voor de eindoverwinning, blijft voorlopig onder zijn niveau met een beste sprong van 7,50 meter. Zijn persoonlijk record staat op 7,80 meter genoteerd. Hij schreeuwt het uit van teleurstelling en zwiert wat zand in het rond. . Topfavoriet Mayer bijt in het zand The Games must go on. De collega's van Thomas Van der Plaetsen zijn nog steeds in een hevige strijd verwikkeld. De Fransman Kevin Mayer, een van de favorieten voor de eindoverwinning, blijft voorlopig onder zijn niveau met een beste sprong van 7,50 meter. Zijn persoonlijk record staat op 7,80 meter genoteerd. Hij schreeuwt het uit van teleurstelling en zwiert wat zand in het rond.