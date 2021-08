LIVE atletiek: Van der Plaetsen kietelt meteen PR op de 100 meter

Van der Plaetsen toont meteen dat hij in goede doen is. Dit is een opsteker voor onze landgenoot.

02 uur 08. Van der Plaetsen toont meteen dat hij in goede doen is. Dit is een opsteker voor onze landgenoot. Marc Willems.

02 uur 01. Van der Plaetsen: goed begonnen, half gewonnen? Thomas Van der Plaetsen is goed gestart aan zijn tienkamp. Op het eerste nummer, de 100 meter, eindigde hij als 4e in zijn reeks met een tijd van 11"05. Die tijd ligt slechts een honderdste boven zijn persoonlijke record (11"05). .

01:21

01 uur 21. Wat schaft de pot? De atleten in het Olympisch Stadion beginnen aan de meerkamp. Om 2 uur wil Thomas Van der Plaetsen zich tonen op de tienkamp. De nummer 8 van de Spelen in Rio wil in Japan minstens even goed doen. Wie zevenkamp zegt, denkt spontaan aan onze nationale trots: Nafi Thiam . Zij gaat resoluut voor goud. Samen met landgenote Noor Vidts begint ze aan haar olympisch avontuur om 2.35 uur. Elise Vanderelst sluit de Belgische atletiekdag af met haar halve finale op de 1.500 meter. Vanderelst wist zich nipt te plaatsen. Kan ze verrassen en naar een finaleplek lopen? U ziet het vanaf 12.10 uur. .