LIVE atletiek: Dramatische exit Van der Plaetsen, Vidts neemt vliegende start

03:37 03 uur 37. Thiam-Time. Het volgende nummer van de zevenkamp is het hoogspringen. Vooral Nafi Thiam wrijft zich in de handen. Onze landgenote zwaait normaal gezien de scepter op dit nummer. Er hangen wel wat vraagtekens rond haar vorm in het verspringen. Dit seizoen stokte Thiam op 1,89 meter. Normaal legt ze de lat wel enkele centimeters hoger. Zo is ze de enige van het meerkamp-pak die een persoonlijk record boven de 2 meter op haar palmares heeft staan. Zet ze vandaag een punt achter de vraagtekens?

Er hangen wel wat vraagtekens rond haar vorm in het verspringen. Dit seizoen stokte Thiam op 1,89 meter. Normaal legt ze de lat wel enkele centimeters hoger. Zo is ze de enige van het meerkamp-pak die een persoonlijk record boven de 2 meter op haar palmares heeft staan. Zet ze vandaag een punt achter de vraagtekens?

03:29 03 uur 29. Topfavoriet Mayer bijt in het zand. The Games must go on. De collega's van Thomas Van der Plaetsen zijn nog steeds in een hevige strijd verwikkeld. De Fransman Kevin Mayer, een van de favorieten voor de eindoverwinning, blijft voorlopig onder zijn niveau met een beste sprong van 7,50 meter. Zijn persoonlijk record staat op 7,80 meter genoteerd. Hij schreeuwt het uit van teleurstelling en zwiert wat zand in het rond.

03:05 03 uur 05. Drama voor Van der Plaetsen. Daar heb je dan twee jaar voor gewerkt ... Marc Willems.

03:02 03 uur 02. Blessure voor Van der Plaetsen tijdens het verspringen. Blessure voor Van der Plaetsen tijdens het verspringen

03:01 03 uur 01. Exit Van der Plaetsen! Over and out voor Thomas Van der Plaetsen. Onze landgenoot stopt tijdens de aanloop van zijn sprong en grijpt naar zijn hamstring. Hij laat zich niet kennen en probeert nog een 2e keer, maar zonder succes. Zijn been weigert dienst tijdens de afsprong. Hij wordt met een rolstoel naar de uitgang gevoerd.

03:00 03 uur . Thomas Van der Plaetsen maakt zich klaar voor het verspringen, een discipline die hem traditiegetrouw op het lijf geschreven is.

02:53 02 uur 53. Vidts 5e, Thiam 15e. De eerste discipline van de zevenkamp is ingeblikt. Na de 100 meter horden staat Noor Vidts op een verrassende 5e plaats. Nafi Thiam volgt op een 15e plek. "Dat is normaal op deze discipline", stelt Meertens gerust.

02:48 02 uur 48. Noor Vidts is nu al de verrassing van deze discipline! Kris Meertens.

02:44 02 uur 44. Vidts verrast meteen met zege in haar reeks van de 100m horden in 13"17.

02:42 02 uur 42. Vidts neemt vliegende start. Met Noor Vidts is onze derde en laatste meerkamp-atleet aan haar olympisch avontuur begonnen. Ze verrast meteen met een overwinning in haar reeks in een tijd van 13"17. Ze doet maar liefst 24 honderdsten beter dan haar persoonlijk record en staat nu virtueel aan de leiding met 1099 punten.

02:37 02 uur 37. Thiam neemt eerste olympische horde. Ook Nafi Thiam is begonnen aan haar meerkamp. Op het eerste nummer, de 100 meter horden, mocht ze meteen de degens kruisen met haar grootste uitdaagster, Katarina Johnson-Thompson. Thiam eindigde als 3e in haar reeks en krijgt daarvoor 1.044 punten. Dat zijn er 40 minder dan winnaar Johnson-Thompson, die er 1.084 verzamelde.

02:18 02 uur 18. Damian Warner heeft zijn start op de tienkamp niet gemist. De Canadess maakt zijn favorietenrol op de 100 meter meteen waar. Met een tijd van 10"12 (1066 punten) zet hij zijn grote concurrent Kevin Mayer al meteen op een afstandje. De Fransman liep in de eerste reeks met Van der Plaetsen naar een tijd van 10"68 (933 punten).

02:08 02 uur 08. Van der Plaetsen toont meteen dat hij in goede doen is. Dit is een opsteker voor onze landgenoot. Marc Willems.

02:02 02 uur 02. Thomas Van der Plaetsen eindigt als 4e in zijn reeks van de 100 meter in 11"05.

02:01 02 uur 01. Van der Plaetsen: goed begonnen, half gewonnen? Thomas Van der Plaetsen is goed gestart aan zijn tienkamp. Op het eerste nummer, de 100 meter, eindigde hij als 4e in zijn reeks met een tijd van 11"05. Die tijd ligt slechts een honderdste boven zijn persoonlijke record (11"05).

