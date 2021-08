LIVE atletiek: Debjani dankzij reekszege naar halve finales, straks nog 4 Belgen

03:29 03 uur 29. Voor wat het waard is: Felix heeft zich uiteindelijk met de vierde tijd van alle deelneemsters geplaatst voor de halve finales van de 400m. Marileidy Paulinho uit de Dominicaanse Republiek was met 50"06 veruit de snelste in de reeksen. Lieke Klaver (51"37) en Lisanne de Witte (51"68), de twee Nederlandse loopsters, zijn er ook bij. . Voor wat het waard is: Felix heeft zich uiteindelijk met de vierde tijd van alle deelneemsters geplaatst voor de halve finales van de 400m. Marileidy Paulinho uit de Dominicaanse Republiek was met 50"06 veruit de snelste in de reeksen.

03:14 03 uur 14. Titelverdedigster out in speerwerpen. Sensatie in het speerwerpen bij de vrouwen. Sara Kolak, de uittredende olympische kampioene uit Kroatië, heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Ze liet in de kwalificaties geen enkele geldige worp optekenen.

03:05 03 uur 05. Alysson Felix wint haar reeks in 50"84. Alysson Felix wint haar reeks in 50"84

03:03 03 uur 03. Felix zonder moeite. Felix heeft met sprekend gemak de klus geklaard. De succesvolste atlete aller tijden won haar reeks van de 400m in 50"84 en is daarmee uiteraard zeker van een plaats in de halve finales.

02:56 02 uur 56. Uitkijken naar Felix. De Amerikaanse Allyson Felix maakt zo meteen haar opwachting. De 6-voudige olympische kampioene, 35 ondertussen, was in Londen al de beste op de 400m bij de vrouwen. Haalt ze ook in Japan de finale op haar 5e Spelen?

02:48 02 uur 48. Enthousiaste Tara Davis heeft er zin in: "Heeft ze straks nog wat energie over?". Enthousiaste Tara Davis heeft er zin in: "Heeft ze straks nog wat energie over?"

02:44 02 uur 44. 400m bij de vrouwen, zonder Belgen. Dan is het nu tijd voor de reeksen van de 400m bij de vrouwen. Zonder Belgen, door de afwezigheid van de geblesseerde Cynthia Bolingo.

02:24 02 uur 24. Olympische Spelen Ismael Debjani gaat met snelste tijd van alle deelnemers naar halve finales 1.500m

02:15 02 uur 15. Ismael Debjani: "Tevreden, nu recupereren en halve finale". Ismael Debjani: "Tevreden, nu recupereren en halve finale"

02:14 02 uur 14. Debjani: "Heb goede vorm getoond". Debjani loopt donderdag de halve finale om 13 uur. "Ik ben in vorm en heb dat getoond", zei hij meteen na zijn reekszege. "De maturiteit is er nu, ik weet hoe ik een race moet aanpakken." "De omstandigheden zijn hier heel moeilijk. Het zal zaak zijn om goed te recupereren nu voor mijn halve finale."

02:11 02 uur 11. Ismael Debjani plaatst zich voor halve finale: "Echt in goede vorm". Ismael Debjani plaatst zich voor halve finale: "Echt in goede vorm"

02:10 02 uur 10. Wat een knappe prestatie van Ismael Debjani. Kris Meertens. Wat een knappe prestatie van Ismael Debjani. Kris Meertens

02:08 02 uur 08. Debjani wint zijn reeks! Na een sterke eindsprint heeft Debjani zowaar zijn reeks gewonnen. Hij ging in het slot nog net over de Keniaanse topfavoriet Timothy Cheruiyot naar de reekszege. De winnende tijd van onze landgenoot: 3'36"00.

02:07 02 uur 07. Debjani verbeterde dit seizoen zijn Belgisch record op de 1.500m. De nieuwe besttijd is 3'33"06. Komt hij in de buurt van die tijd op de natte piste in Tokio?

02:01 02 uur 01. Debjani is aan zet. Ismael Debjani is de eerste Belg die vandaag in actie komt in het olympisch stadion. Hij probeert zo meteen de halve finales van de 1.500m te halen. De eerste zes van elke reeks zijn erbij in de halve finales, net als de lopers met de zes beste verliezende tijden.

01:02 01 uur 02. Niks nieuws voor Kimeli. Isaac Kimeli staat vandaag voor de tweede keer tussen de lijnen in Tokio. Onze landgenoot liep vorige week vrijdag al de 10.000 meter. Hij ging er lang mee met het pak, maar moest in het slot van de race de rol lossen. Na een moeilijke slotkilometer zou hij op de 18e plaats eindigen. "Tot op zes kilometer van het einde ging het gemakkelijk, maar vanaf dat moment begon mijn lichaam te zeggen: "Waarom?". Ik kon mijn tempo niet meer controleren, het was te lastig", vertelde hij zelf. Vandaag start hij op de 5.000 meter, zijn favoriete nummer. Die afstandsdeling speelt, traditiegetrouw, in het voordeel van Kimeli. Volg de reeks van Kimeli hier live om 13.16 u.

"Tot op zes kilometer van het einde ging het gemakkelijk, maar vanaf dat moment begon mijn lichaam te zeggen: "Waarom?". Ik kon mijn tempo niet meer controleren, het was te lastig", vertelde hij zelf.

Vandaag start hij op de 5.000 meter, zijn favoriete nummer. Die afstandsdeling speelt, traditiegetrouw, in het voordeel van Kimeli. Volg de reeks van Kimeli hier live om 13.16 u.