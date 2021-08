LIVE atletiek: Debjani (1.500m) en Vanderbemden (200m) naar de halve finales

04:57 04 uur 57. Geen kanontijden in de reeksen van de 200m. Geen enkele man dook onder de 20 seconden. De snelste tijd staat op naam van de Amerikaan Kenneth Bednarek: 20"01. . Geen kanontijden in de reeksen van de 200m. Geen enkele man dook onder de 20 seconden. De snelste tijd staat op naam van de Amerikaan Kenneth Bednarek: 20"01.

04:51 04 uur 51. Niemand verder dan 7m voorlopig. In de verspringfinale raakt niemand voorlopig verder dan 7m. Met 6m97 delen de Nigeriaanse Ese Brume en de Amerikaanse Brittney Reese voorlopig de leiding. Rees is de olympisch kampioene van Londen, vier jaar later werd ze in Rio tweede.

04:33 04 uur 33. Vanderbemden doet het opnieuw op een groot moment. Knap gelopen! Kris Meertens. Vanderbemden doet het opnieuw op een groot moment. Knap gelopen! Kris Meertens

04:33 04 uur 33. Vanderbemden doet het opnieuw op een groot moment. Knap gelopen! Kris Meertens.

Vanderbemden naar de halve finales! Robin Vanderbemden heeft een uitstekende 200m achter de rug. Met 20"70, zijn beste tijd van het seizoen, werd hij derde in zijn reeks, goed voor een plaats in de halve finales. De reekszege was voor de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, één van de kanshebbers voor het goud, in 20"55.

De reekszege was voor de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, één van de kanshebbers voor het goud, in 20"55.

04:24 04 uur 24. Vanderbremden maakt zich klaar om aan zijn 200m te beginnen. Enkel de Litouwer Gediminas Truskauskas (20"48) heeft een trager persoonlijk record dan onze landgenoot (20"43). Een rechtstreekse kwalificatie voor de halve finales wordt dus moeilijk.

04:07 04 uur 07. Vanderbemden in reeks 4. De mannen van de 200m maken zich klaar voor hun reeksen. Er zijn in totaal zeven reeksen, de eerste drie plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales. Robin Vanderbemden is de enige landgenoot op dit nummer. Hij komt in actie in de vierde reeks en gaat van start in baan 5. Naast hem loopt de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, de wereldrecordhouder bij de -20-jarigen met 19"84.



Robin Vanderbemden is de enige landgenoot op dit nummer. Hij komt in actie in de vierde reeks en gaat van start in baan 5.

Naast hem loopt de 17-jarige Amerikaan Erriyon Knighton, de wereldrecordhouder bij de -20-jarigen met 19"84.

03:48 03 uur 48. Eerste finale van vandaag. De vrouwen van het verspringen maken zich op voor de eerste atletiekfinale van vandaag. Daarin is het moeilijk om een favoriete aan te wijzen. Vijf vrouwen gingen dit seizoen al verder dan 7m, in de kwalificaties deed enkel de Servische Ivana Spanovic dat.

Vijf vrouwen gingen dit seizoen al verder dan 7m, in de kwalificaties deed enkel de Servische Ivana Spanovic dat.

03:29 03 uur 29. Voor wat het waard is: Felix heeft zich uiteindelijk met de vierde tijd van alle deelneemsters geplaatst voor de halve finales van de 400m. Marileidy Paulinho uit de Dominicaanse Republiek was met 50"06 veruit de snelste in de reeksen. Lieke Klaver (51"37) en Lisanne de Witte (51"68), de twee Nederlandse loopsters, zijn er ook bij.

Lieke Klaver (51"37) en Lisanne de Witte (51"68), de twee Nederlandse loopsters, zijn er ook bij.

03:14 03 uur 14. Titelverdedigster out in speerwerpen. Sensatie in het speerwerpen bij de vrouwen. Sara Kolak, de uittredende olympische kampioene uit Kroatië, heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale. Ze liet in de kwalificaties geen enkele geldige worp optekenen.

03:05 03 uur 05. Alysson Felix wint haar reeks in 50"84. Alysson Felix wint haar reeks in 50"84

03:03 03 uur 03. Felix zonder moeite. Felix heeft met sprekend gemak de klus geklaard. De succesvolste atlete aller tijden won haar reeks van de 400m in 50"84 en is daarmee uiteraard zeker van een plaats in de halve finales.

02:56 02 uur 56. Uitkijken naar Felix. De Amerikaanse Allyson Felix maakt zo meteen haar opwachting. De 6-voudige olympische kampioene, 35 ondertussen, was in Londen al de beste op de 400m bij de vrouwen. Haalt ze ook in Japan de finale op haar 5e Spelen?

02:44 02 uur 44. 400m bij de vrouwen, zonder Belgen. Dan is het nu tijd voor de reeksen van de 400m bij de vrouwen. Zonder Belgen, door de afwezigheid van de geblesseerde Cynthia Bolingo.

