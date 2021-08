Op de 200 meter bij de mannen is Andre De Grasse naar het goud gesneld in een Canadees record: 19"62. Voor De Grasse is het zijn 5e olympische medaille, maar pas zijn eerste gouden plak. In Rio was hij goed voor brons op de 100 meter en de 4x100 meter en zilver op de 200 meter. Op deze Olympische Spelen pakte hij eerder ook al brons op de 100 meter.

14 uur 54. Gouden De Grasse. Op de 200 meter bij de mannen is Andre De Grasse naar het goud gesneld in een Canadees record: 19"62. Voor De Grasse is het zijn 5e olympische medaille, maar pas zijn eerste gouden plak. In Rio was hij goed voor brons op de 100 meter en de 4x100 meter en zilver op de 200 meter. Op deze Olympische Spelen pakte hij eerder ook al brons op de 100 meter. Het zilver en brons op de 200 meter is voor de Verenigde Staten, met Kenneth Bednarek en Noah Lyles. .

14 uur 40. Warner leidt de dans in de tienkamp. Na dag 1 in de tienkamp is de Canadees Damian Warner de leider, met 4.722 punten, voor de Australiër Ashley Moloney (4.641). Wereldrecordhouder Kevin Mayer prijkt op de 5e plaats met 4.340 punten. Thomas Vanderplaetsen is er zoals u weet niet meer bij. Hij blesseerde zich vanochtend. Ook regerend wereldkampioen Niklas Kaul is er morgen niet meer bij. De Duitser blesseerde zich in de 400 meter en werd afgevoerd in een rolstoel. .