Atletiek dag 2: vijf Belgen komen in actie in de ochtendsessie

01:19

01 uur 19. Claes en Couckuyt zijn de eerste Belgen. 400m horden-loopsters Hanne Claes en Paulien Couckuyt komen zaterdag al meteen in actie in het olympisch stadion. Claes loopt om 2 u de eerste reeks, Couckuyt komt om 2.08 u in actie in reeks 3. We zijn er uiteraard van bij de start bij met livestream. .