Atletiek dag 2: Couckuyt met BR naar halve finales, Broeders over 5,50m

03:18 03 uur 18. Duplantis over 5,50 meter, Lavillenie faalt opnieuw. Duplantis over 5,50 meter, Lavillenie faalt opnieuw

03:17 03 uur 17. "Even tussendoor, Ben Broeders is over 5,50 meter gegaan". "Even tussendoor, Ben Broeders is over 5,50 meter gegaan"

03:16 03 uur 16. Tweede keer, goede keer. Bij zijn tweede sprong wipt Ben Broeders wel vlotjes over 5,50 meter, net als Duplantis. Renaud Lavillenie faalde al 2x op 5,50 meter. . Tweede keer, goede keer Bij zijn tweede sprong wipt Ben Broeders wel vlotjes over 5,50 meter, net als Duplantis. Renaud Lavillenie faalde al 2x op 5,50 meter.

03:07 03 uur 07. Ben Broeders ook niet over 5,5 meter. Ben Broeders ook niet over 5,5 meter

03:06 03 uur 06. Broeders faalt bij eerste poging. Ben Broeders paste voor de openingshoogte van 5,30m, maar raakt bij zijn eerste poging op 5,50m niet over de lat. Daarmee is onze landgenoot wel in goed gezelschap, want ook Armand Duplantis en Renaud Lavillenie falen op dezelfde hoogte. . Broeders faalt bij eerste poging Ben Broeders paste voor de openingshoogte van 5,30m, maar raakt bij zijn eerste poging op 5,50m niet over de lat. Daarmee is onze landgenoot wel in goed gezelschap, want ook Armand Duplantis en Renaud Lavillenie falen op dezelfde hoogte.

03:05 03 uur 05. Eerste sprongen van Duplantis en Lavillenie gaan de mist in. Eerste sprongen van Duplantis en Lavillenie gaan de mist in

03:01 03 uur 01. Bij de mannen zijn we ook begonnen aan de reeksen van de 800 meter. In reeks 5 krijgen we zo dadelijk Eliott Crestan. Die race staat geprogrammeerd om 3.22 uur. . Bij de mannen zijn we ook begonnen aan de reeksen van de 800 meter. In reeks 5 krijgen we zo dadelijk Eliott Crestan. Die race staat geprogrammeerd om 3.22 uur.

02:58 02 uur 58. Ik denk dat er nog een mooiere tijd inzit, maar een finale zie ik niet direct gebeuren. Het niveau is ongelooflijk hoog. Paulien Couckuyt. Ik denk dat er nog een mooiere tijd inzit, maar een finale zie ik niet direct gebeuren. Het niveau is ongelooflijk hoog. Paulien Couckuyt

02:51 02 uur 51. Broeders in het polsstokspringen. De mannen zijn intussen ook al een poosje bezig met de kwalificaties in het polsstokspringen. Zo dadelijk krijgen we ook de eerste poging van onze landgenoot Ben Broeders. Hij zal zijn Belgisch record van 5,80 meter moeten evenaren om de finale te halen. . Broeders in het polsstokspringen De mannen zijn intussen ook al een poosje bezig met de kwalificaties in het polsstokspringen. Zo dadelijk krijgen we ook de eerste poging van onze landgenoot Ben Broeders. Hij zal zijn Belgisch record van 5,80 meter moeten evenaren om de finale te halen.

02:50 02 uur 50. Olympische Spelen Nigeriaanse sprintster Okagbare geschorst na positieve dopingtest

02:45 02 uur 45. Okagbare loopt tegen de dopinglamp. De Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare zal deze Olympische Spelen wellicht niet meer in actie komen. Okagbare heeft onlangs positief getest bij een controle buiten competitie. . Okagbare loopt tegen de dopinglamp De Nigeriaanse sprintster Blessing Okagbare zal deze Olympische Spelen wellicht niet meer in actie komen. Okagbare heeft onlangs positief getest bij een controle buiten competitie.

02:35 02 uur 35. Olympische Spelen Couckuyt verbetert Belgisch record 400m horden, Claes sneuvelt in reeksen

02:20 02 uur 20. Paulien Couckuyt na BR: "Dat is wat in mijn hoofd zat, blijer kan ik niet zijn". Paulien Couckuyt na BR: "Dat is wat in mijn hoofd zat, blijer kan ik niet zijn"

02:15 02 uur 15. Hanne Claes: "Al bij al heel hard genoten en blij dat ik heb kunnen lopen". Hanne Claes: "Al bij al heel hard genoten en blij dat ik heb kunnen lopen"

02:06 02 uur 06. Paulien Couckuyt met Belgisch record naar halve finales! Paulien Couckuyt met Belgisch record naar halve finales!

02:05 02 uur 05. Couckuyt stoot door met Belgisch record. Paulien Couckuyt loopt probleemloos naar de halve finales in haar reeks van de 400 meter horden. In de buitenbaan is ze goed voor 54"90 en dat is meteen ook een verbetering van haar Belgisch record. Couckuyt wordt daarmee 3e in haar reeks, de winnares is opnieuw een Oekraïense. . Couckuyt stoot door met Belgisch record Paulien Couckuyt loopt probleemloos naar de halve finales in haar reeks van de 400 meter horden. In de buitenbaan is ze goed voor 54"90 en dat is meteen ook een verbetering van haar Belgisch record. Couckuyt wordt daarmee 3e in haar reeks, de winnares is opnieuw een Oekraïense.

02:03 02 uur 03. De afgelopen 2 jaar ben ik van de ene blessure in de andere gesukkeld, dus het is echt wel jammer dat ik niet kan tonen wat ik in mijn mars heb. Ik denk wel dat ik echt meekan naar de halve finales als ik op mijn niveau ben. Hanne Claes. De afgelopen 2 jaar ben ik van de ene blessure in de andere gesukkeld, dus het is echt wel jammer dat ik niet kan tonen wat ik in mijn mars heb. Ik denk wel dat ik echt meekan naar de halve finales als ik op mijn niveau ben. Hanne Claes

02:02 02 uur 02. Hanne Claes eindigt 8e in haar reeks op de 400m horden. Hanne Claes eindigt 8e in haar reeks op de 400m horden

02:01 02 uur 01. Exit Hanne Claes. Voor Hanne Claes zitten de Olympische Spelen er meteen op. Claes, die nog niet helemaal in topvorm was na een blessure, wordt 8e en laatste in haar reeks van de 400 meter horden met een chrono van 56"80. De reeks wordt gewonnen door de Oekraïense Viktorija Tkatsjoek in 54"80. Claes, die een persoonlijk record heeft van 55"20, had bij de eerste vier moeten eindigen om zich te plaatsen voor de halve finales. . Exit Hanne Claes Voor Hanne Claes zitten de Olympische Spelen er meteen op. Claes, die nog niet helemaal in topvorm was na een blessure, wordt 8e en laatste in haar reeks van de 400 meter horden met een chrono van 56"80. De reeks wordt gewonnen door de Oekraïense Viktorija Tkatsjoek in 54"80. Claes, die een persoonlijk record heeft van 55"20, had bij de eerste vier moeten eindigen om zich te plaatsen voor de halve finales.