Atletiek dag 2: Couckuyt (met BR), Crestan en Zagré naar de halve finales

04:52 04 uur 52. Olympische Spelen Hordeloopster Anne Zagré stoomt naar halve finales na inhaalrace

04:24 04 uur 24. Exit Ben Broeders. Voor Ben Broeders zitten de Olympische Spelen erop. De polsstokspringer is ook bij zijn 3e poging niet over 5,75 meter geraakt. . Exit Ben Broeders Voor Ben Broeders zitten de Olympische Spelen erop. De polsstokspringer is ook bij zijn 3e poging niet over 5,75 meter geraakt.

04:10 04 uur 10. Anne Zagré zet beste tijd van seizoen neer en stoot door naar HF. Anne Zagré zet beste tijd van seizoen neer en stoot door naar HF

04:09 04 uur 09. Zagré stoot door na inhaalrace. Nog een halvefinaleplaats voor de Belgen: Anne Zagré loopt zondag de halve finales op de 100 meter horden. In de kwalificaties moest Zagré aan de bak in reeks 5. Onze landgenote schoot matig uit de startblokken, maar liep na een knappe inhaalrace toch nog naar de 3e plaats, goed voor de kwalificatie. Zagré liep met 12"83 ook haar beste tijd van het seizoen. . Zagré stoot door na inhaalrace Nog een halvefinaleplaats voor de Belgen: Anne Zagré loopt zondag de halve finales op de 100 meter horden.

In de kwalificaties moest Zagré aan de bak in reeks 5. Onze landgenote schoot matig uit de startblokken, maar liep na een knappe inhaalrace toch nog naar de 3e plaats, goed voor de kwalificatie. Zagré liep met 12"83 ook haar beste tijd van het seizoen.

04:05 04 uur 05. Duplantis in eerste sprong over 5,75 meter. Duplantis in eerste sprong over 5,75 meter

04:04 04 uur 04. Lavillenie komt op dreef. Renaud Lavillenie lijkt het goede ritme te pakken te hebben. De Fransman had drie pogingen nodig op 5,50 meter en twee pogingen op 5,65 meter, maar wipt nu wel van de eerste keer over 5,75 meter. . Lavillenie komt op dreef Renaud Lavillenie lijkt het goede ritme te pakken te hebben. De Fransman had drie pogingen nodig op 5,50 meter en twee pogingen op 5,65 meter, maar wipt nu wel van de eerste keer over 5,75 meter.

04:04 04 uur 04. Ben Broeders gaat over 5,65 meter. Ben Broeders gaat over 5,65 meter

04:03 04 uur 03. Ben Broeders ging over 5,65 meter.

04:02 04 uur 02. Broeders doet nog mee. Bij zijn 3e en laatste poging op 5,65m is het wel gelukt voor Ben Broeders. Onze landgenoot is er nog bij, hopelijk krijgen we zijn gelukte sprong dadelijk nog in beeld. . Broeders doet nog mee Bij zijn 3e en laatste poging op 5,65m is het wel gelukt voor Ben Broeders. Onze landgenoot is er nog bij, hopelijk krijgen we zijn gelukte sprong dadelijk nog in beeld.

03:44 03 uur 44. In het polsstokspringen heeft Ben Broeders intussen al 2x gefaald op 5,65 meter. Onze landgenoot heeft nog één poging over, anders is het afgelopen. . In het polsstokspringen heeft Ben Broeders intussen al 2x gefaald op 5,65 meter. Onze landgenoot heeft nog één poging over, anders is het afgelopen.

03:34 03 uur 34. Olympische Spelen Eliott Crestan plaatst zich met knappe 2e plaats voor halve finales op 800 meter

03:26 03 uur 26. Met een forse versnelling gaat Crestan naar halve finales. Met een forse versnelling gaat Crestan naar halve finales

03:22 03 uur 22. Sterke Crestan naar de halve finales. Eliott Crestan heeft zich na een knappe race geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In de reeks van onze landgenoot werd niet bijzonder snel gelopen, waardoor het er voor Crestan op aankwam om zich bij de eerste drie te scharen. Dat lukte dankzij een straffe versnelling in de laatste 200 meter. Crestan bleef met een chrono van 1'16"19 exact één seconde boven zijn persoonlijk record en moest enkel de Mexicaan Lopez laten voorgaan. De halve finales staat zondagmiddag op het programma. . Sterke Crestan naar de halve finales Eliott Crestan heeft zich na een knappe race geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In de reeks van onze landgenoot werd niet bijzonder snel gelopen, waardoor het er voor Crestan op aankwam om zich bij de eerste drie te scharen. Dat lukte dankzij een straffe versnelling in de laatste 200 meter.

Crestan bleef met een chrono van 1'16"19 exact één seconde boven zijn persoonlijk record en moest enkel de Mexicaan Lopez laten voorgaan. De halve finales staat zondagmiddag op het programma.

03:18 03 uur 18. Duplantis over 5,50 meter, Lavillenie faalt opnieuw. Duplantis over 5,50 meter, Lavillenie faalt opnieuw

03:17 03 uur 17. "Even tussendoor, Ben Broeders is over 5,50 meter gegaan". "Even tussendoor, Ben Broeders is over 5,50 meter gegaan"

03:16 03 uur 16. Tweede keer, goede keer. Bij zijn tweede sprong wipt Ben Broeders wel vlotjes over 5,50 meter, net als Duplantis. Renaud Lavillenie faalde al 2x op 5,50 meter. . Tweede keer, goede keer Bij zijn tweede sprong wipt Ben Broeders wel vlotjes over 5,50 meter, net als Duplantis. Renaud Lavillenie faalde al 2x op 5,50 meter.

03:07 03 uur 07. Ben Broeders ook niet over 5,5 meter. Ben Broeders ook niet over 5,5 meter

03:06 03 uur 06. Broeders faalt bij eerste poging. Ben Broeders paste voor de openingshoogte van 5,30m, maar raakt bij zijn eerste poging op 5,50m niet over de lat. Daarmee is onze landgenoot wel in goed gezelschap, want ook Armand Duplantis en Renaud Lavillenie falen op dezelfde hoogte. . Broeders faalt bij eerste poging Ben Broeders paste voor de openingshoogte van 5,30m, maar raakt bij zijn eerste poging op 5,50m niet over de lat. Daarmee is onze landgenoot wel in goed gezelschap, want ook Armand Duplantis en Renaud Lavillenie falen op dezelfde hoogte.

03:05 03 uur 05. Eerste sprongen van Duplantis en Lavillenie gaan de mist in. Eerste sprongen van Duplantis en Lavillenie gaan de mist in