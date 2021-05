13:35

13 uur 35. Wat een sprong van Van der Plaetsen! Thomas Van Der Plaetsen moet zijn persoonlijke record op de meerkamp verbeteren, maar dat schrikt onze landgenoot niet af. Na een sterk loopnummer verbetert hij nu ook zijn persoonlijk record in het verspringen. Met 7,90m scoort hij 60 punten meer dan in zijn beste meerkamp ooit. Het loodst hem voorlopig naar de 4e plek in de stand. Als hij dit vasthoudt, ligt er een ticket voor Tokio klaar. .