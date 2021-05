Tienkamp Götzis: Van der Plaetsen steekt hand uit naar olympische limiet

16:55 16 uur 55. Pittomvils en Van der Plaetsen beginnen conservatief aan het speerwerpen. Met respectievelijk 58,87 meter en 57,27 meter blijven ze onder hun verwachtingen. Kunnen ze bij hun volgende worp de grens van de 60 meter wel overschrijden? . Pittomvils en Van der Plaetsen beginnen conservatief aan het speerwerpen. Met respectievelijk 58,87 meter en 57,27 meter blijven ze onder hun verwachtingen. Kunnen ze bij hun volgende worp de grens van de 60 meter wel overschrijden?

15:09 15 uur 09. Pittomvils stokt op 4,90 meter. De atleten lijken het spel met de wind niet te winnen. Enkele windvlagen maken het polsstokspringen moeilijk. Zo blijft Niels Pittomvils steken op 4,90 meter en laat hij belangrijke punten liggen voor de rest van de wedstrijd. Het is koffiedik kijken of Thomas Van der Plaetsen de wind de baas kan.

11:44 11 uur 44. De Belgen blijven op dreef. Ook in het discuswerpen gaan Pittomvils en Van der Plaetsen door op hun elan. Pittomvils gooit zijn discus 47,27 meter ver, opnieuw een verbetering van zijn persoonlijk record. Van der Plaetsen wordt 3e in het discuswerpen met een worp van 46,64 meter. Als Van der Plaetsen zo doorgaat, komt het Belgische record van Van Alphen toch stilaan in het vizier.

10:41 10 uur 41. PR voor Pittomvils en Van der Plaetsen. Niels Pittomvils en Thomas Van der Plaetsen hebben een prima start gemaakt op de tweede dag. Beide tienkampers openden met een persoonlijk record op de 110 meter horden. Pittomvils liep met 14"35 de 6e chrono, Van der Plaetsen was met 14"36 één honderdste langzamer. Van der Plaetsen ligt op koers voor een score boven de 8.400 punten. Het Belgische record van Hans Van Alphen is 8.519 punten.

Van der Plaetsen ligt op koers voor een score boven de 8.400 punten. Het Belgische record van Hans Van Alphen is 8.519 punten.

19:08 19 uur 08. Ook Pittomvils op weg naar persoonlijk record. Ook Niels Pittomvils heeft een goeie dag achter de rug. De 28-jarige meerkamper staat op de 13e plaats, met 4.104 punten. Als hij morgen bevestigt, zit een nieuw persoonlijk record erin. In 2016 eindigde Pittomvils in Götzis met 8.051 punten. De voorbije jaren kreeg hij af te rekenen met blessurelast. Nu lijkt de vriend van Nafi Thiam er weer bovenop.

Als hij morgen bevestigt, zit een nieuw persoonlijk record erin.

In 2016 eindigde Pittomvils in Götzis met 8.051 punten. De voorbije jaren kreeg hij af te rekenen met blessurelast. Nu lijkt de vriend van Nafi Thiam er weer bovenop.

19:05 19 uur 05. Niels Pittomvils heeft dag 1 achter de rug.

18:55 18 uur 55. Van der Plaetsen op koers voor Tokio. Dag 1 is prima verlopen voor Thomas Van der Plaetsen. Met 4.254 punten ligt hij 11 punten voor op de olympische limiet. De Europese kampioen van 2016 won vanmiddag het hoogspringen (2,09m), maar deed vooral een goeie zaak met uitstekende persoonlijke prestaties in het verspringen (7,90m) en het kogelstoten (13,81m). Morgen staan in Oostenrijk nog 5 onderdelen op het programma: 110 meter horden, discuswerpen, polsstokspringen, speerwerpen en 1.500 meter lopen. Als Van der Plaetsen 8.350 punten of meer scoort, mag hij deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Zijn persoonlijk record bedraagt 8.332 punten.

De Europese kampioen van 2016 won vanmiddag het hoogspringen (2,09m), maar deed vooral een goeie zaak met uitstekende persoonlijke prestaties in het verspringen (7,90m) en het kogelstoten (13,81m).

Morgen staan in Oostenrijk nog 5 onderdelen op het programma: 110 meter horden, discuswerpen, polsstokspringen, speerwerpen en 1.500 meter lopen.

Als Van der Plaetsen 8.350 punten of meer scoort, mag hij deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Zijn persoonlijk record bedraagt 8.332 punten.

18:00 18 uur . Thomas Van der Plaetsen wint het hoogspringen.

17:32 17 uur 32. Thomas Van der Plaetsen is goed begonnen aan de tweedaagse in Oostenrijk.

16:59 16 uur 59. Belgen op recordschema. Thomas Van der Plaetsen en Niels Pittomvils liggen allebei op koers om hun record te verbeteren. Na 3 onderdelen scoort Van der Plaetsen 126 punten boven zijn beste prestatie, Pittomvils doet 94 punten beter. De leider in Oostenrijk? Dat is het Canadese fenomeen Damian Warner. Met 2.942 punten torent hij boven alles en iedereen uit. Zijn landgenoot Pierce Lepage volgt op 250 punten als 2e.

De leider in Oostenrijk? Dat is het Canadese fenomeen Damian Warner. Met 2.942 punten torent hij boven alles en iedereen uit. Zijn landgenoot Pierce Lepage volgt op 250 punten als 2e.

16:55 16 uur 55. Niels Pittomvils tijdens het kogelstoten.

16:52 16 uur 52. Persoonlijk record Pittomvils in kogelstoten. Het derde nummer van de dag is achter de rug. Niels Pittomvils heeft een goeie beurt gemaakt. Slechts 3 atleten doen beter dan zijn 14,89 meter, goed voor een persoonlijk record. In de stand rukt Pittomvils op naar de 12e plaats. Thomas van der Plaetsen is 8e. Met 13,81 meter heeft ook hij persoonlijk sterk gepresteerd. Zo meteen staat het hoogspringen op het programma, een van de specialiteiten van Van der Plaetsen.

Thomas van der Plaetsen is 8e. Met 13,81 meter heeft ook hij persoonlijk sterk gepresteerd.

Zo meteen staat het hoogspringen op het programma, een van de specialiteiten van Van der Plaetsen.

16:31 16 uur 31. Thomas Van der Plaetsen in het kogelstoten.

13:35 13 uur 35. Wat een sprong van Van der Plaetsen! Thomas Van Der Plaetsen moet zijn persoonlijk record op de meerkamp verbeteren, maar dat schrikt onze landgenoot niet af. Na een sterk loopnummer verbetert hij nu ook zijn persoonlijk record in het verspringen. Met 7,90 meter scoort hij 60 punten meer dan in zijn beste meerkamp ooit. Het loodst hem voorlopig naar de 4e plek in de stand. Als hij dit vasthoudt, ligt er een ticket voor Tokio klaar.

Met 7,90 meter scoort hij 60 punten meer dan in zijn beste meerkamp ooit. Het loodst hem voorlopig naar de 4e plek in de stand. Als hij dit vasthoudt, ligt er een ticket voor Tokio klaar.

13:35 13 uur 35. Niels Pittomvils tijdens het verspringen.

13:32 13 uur 32. Thomas Van der Plaetsen springt bijna 8 meter ver.