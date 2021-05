20:44 20 uur 44. Belgian Tornados laatste. De finale is een ontgoocheling geworden voor de Belgian Tornados. Kevin Borlée dringt niet meer aan en komt als 8e en laatste over de finish. De zege was voor het Nederlandse kwartet. . Belgian Tornados laatste De finale is een ontgoocheling geworden voor de Belgian Tornados. Kevin Borlée dringt niet meer aan en komt als 8e en laatste over de finish. De zege was voor het Nederlandse kwartet.

Jonathan Sacoor start voor de Belgian Tornados, maar geeft als laatste de stok door aan Robin Vanderbemden.

7e plaats voor Cheetahs. België speelt geen rol van betekenis in de finale. Camille Laus komt als slotloopster op de zevende plaats over de finish. Cuba wint de race, voor Polen en Groot-Brittannië.

Na een veelbelovende start geeft Hanne Maudens als zevende de stok door aan Margo Van Puyvelde.

De Belgian Cheetahs starten de finale van de 4x400 meter in baan 7. Paulien Couckuyt is de startloopster en zal de stok dus doorgeven aan Hanne Maudens, die Imke Vervaet vervangt.

Bij de Cheetahs is er nog een wissel doorgevoerd: Hanne Maudens neemt de plaats in van Imke Vervaet

Geen medaille voor Belgen op de gemengde 4x400 meter.

Kevin Borlée: "Ik laat me verrassen door de Braziliaan".

Ik laat me verrassen door de Braziliaan in de beginfase. Het was heel moeilijk door de koude en het was ook al mijn derde wedstrijd. Kevin Borlée

uitslag 4x400 meter gemengd 1. Italië 3'16"60 2. Brazilië 3'17"54 3. Dominicaanse Republiek 3'17"58 4. België 3'17"92 5. Groot-Brittannië 3'18"87

uitslag 4x400 meter gemengd 1. Italië 3'16"60 2. Brazilië 3'17"54 3. Dominicaanse Republiek 3'17"58 4. België 3'17"92 5. Groot-Brittannië 3'18"87



België op 4. Geen medaille voor de Belgen op de gemengde 4x400 meter. Kevin Borlée kwam als vierde over de finish in 3'17"92, de zege was voor Italië. Brazilië (zilver) en Dominicaanse Republiek (brons) mogen mee op het podium.

Cynthia Bolingo heeft veel werk te doen, maar geeft als derde/vierde het stokje door aan Camille Laus.

Dylan Borlée zet zich schrap in zijn startblok. Gisteren was Jonathan Sacoor de startloper.

Dylan Borlée, vertrekt over een tiental minuten in baan 9 in de 4x400 meter gemengde estafette. Cynthia Borlée, Camille Laus en Kevin Borlée moeten het stokje daarna thuis brengen.

Bij de mannen krijgen we hetzelfde kwartet als gisteren. Logisch want er zijn geen vervangingen mogelijk voor Jacques Borlée.

Twee mannen moeten ook al aan de bak in de finale voor gemengde ploegen. Net als gisteren doet Kevin Borlée de dubbel en ook Dylan loopt vanavond mee in de gemengde ploeg. Hij vervangt daar Jonathan Sacoor.

Ook een dubbele opdracht voor Camille Laus want zij loopt ook de finale bij de Cheetahs. Daar doen net als gisteren ook Couckuyt en Vervaet mee, maar Bolingo wordt vervangen door Van Puyvelde.

De opstellingen zijn binnen! - Tornados: Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden, Dylan Borlée, Kevin Borlée - Cheetahs: Paulien Couckuyt, Imke Vervaet, Margo Van Puyvelde, Camille Laus - Mixed: Dylan Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus, Kevin Borlée