World Relays: Gemengde ploeg grijpt naast medaille, Cheetahs en Tornados komen er niet aan te pas

Gemengde estafette strandt op een zucht van podium

De Belgische Mixed Relay is zondag als vierde gefinisht in de finale van de 4x400 meter op de World Relays in het Poolse Chorzow. Dylan Borlée, Cynthia Bolingo, Camille Laus en Kevin Borlée kwamen in 3:17.92 nipt te kort voor het podium.



Startloper Dylan Borlée liep een eerder bescheiden wedstrijd en gaf het stokje als zesde aan Cynthia Bolingo. Die deed het net als in de reeksen zaterdag uitstekend en rukte op naar de vierde plaats.

Camille Laus hield die vierde plaats goed vast, haar partner Kevin Borlée ging als slotloper nog op zoek naar het brons, maar slaagde net niet in zijn opzet. De zege was voor Italië, dat Brazilië en de Dominicaanse Republiek achter zich hield.



"Ik laat me verrassen door de Braziliaan in de beginfase. Het was heel moeilijk door de koude en het was ook al mijn derde wedstrijd", zei Kevin Borlée. De Belgische Mixed Relay verzekerde zich zaterdag al van deelname aan het WK atletiek in Eugene in 2022. Van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio waren ze al langer verzekerd.