Tornados strandden op plaats 3. Met een onwaarschijnlijke eindspurt strandt Kevin Borlée op een zicht van de Zuid-Afrikaan voor zich. De derde plaats is niet goed genoeg voor rechtstreekse kwalificatie, afwachten of de tijd volstaat.

Dylan Borlée en Robin Vanderbemden blijven hangen in derde positie.

Dylan Borlée staat als eerste loper voor de Belgian Tornados klaar. Kunnen de Belgische mannen het voorbeeld van de Cheetahs volgen?

Cheetahs: "We zijn echt wel in vorm"

Belgian Cheetahs vlot naar de finale

Cheetahs stoten door naar finale. Paulien Couckuyt en Camille Laus lopen een verstandige race en consolideren de tweede plaats. België haalt de finale en heeft ook meteen zijn ticket voor het WK atletiek in 2022 beet.

Imke Vervaet kan de tweede positie vasthouden en zo loopt het perfect voor de Cheetahs. De top 2 stoot door naar de finale.

Cynthia Bolingo heeft na een goeie race als tweede het stokje door aan Imke Vervaet.

Laus, Bolingo, Kevin Borlée en Sacoor lopen vandaag 2 keer. Coaches Jacques Borlée en Carole Bam hebben de knoop doorgehakt over welke lopers en loopsters 2 keer in actie zullen komen in de reeksen vandaag: met andere woorden wie er nog de gemengde ploeg bijneemt. Camille Laus, Cynthia Bolingo, Kevin Borlée en Jonathan Sacoor staan voor de zware taak om 2 keer een 400 meter af te werken in iets meer dan 2 uur tijd.

Camille Laus, Cynthia Bolingo, Kevin Borlée en Jonathan Sacoor staan voor de zware taak om 2 keer een 400 meter af te werken in iets meer dan 2 uur tijd. De Belgian Cheetahs zijn als eerste aan zet om 19 u. Cynthia Bolingo is startloopster, gevolgd door Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus.

Om 19.35 u is het de beurt aan de Belgian Tornados. Dylan Borlée is startloper, gevolgd door Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée. Om 21.20 u is het ten slotte aan de Mixed Relay. Jonathan Sacoor is startloper, gevolgd door Cynthia Bolingo, Camille Laus en Kevin Borlée.

Opvallend is dat Carole Bam bij de vrouwen met Margo Van Puyvelde en Hanne Maudens over twee reserveloopsters beschikt, maar ervoor opteert om hen zaterdag niet de weide in te sturen. Jacques Borlée beschikt bij de mannen niet over reservelopers.

De eerste twee in elke reeks plaatsen zich voor de finale, aangevuld met de twee snelste verliezers. De acht finalisten zijn zeker van het WK in Eugene in 2022, maar een finaleplaats is geen vereiste voor dat WK. Bij de mannen en de vrouwen krijgt de top tien een WK-ticket, in de Mixed Relay de top twaalf.

Een straf voor Sacoor? "Ik steun zijn keuze". Jonathan Sacoor kreeg van zijn Amerikaanse universiteit een verbod om naar Polen te reizen, maar de 400 meter-loper sloeg dat advies in de wind. Bondscoach Jacques Borlée steunt zijn poulain. "In samenspraak met zijn ouders, voor wie studies natuurlijk belangrijk zijn, hebben we een risico genomen", aldus de bondscoach. "We zullen wel zien of hij uitgesloten wordt op de universiteit. Maar zijn traject daar loopt nog maximaal anderhalf jaar, terwijl hij nog tien jaar voor de Belgische bond zal lopen. Ik steun dus zijn keuze."

"In samenspraak met zijn ouders, voor wie studies natuurlijk belangrijk zijn, hebben we een risico genomen", aldus de bondscoach. "We zullen wel zien of hij uitgesloten wordt op de universiteit. Maar zijn traject daar loopt nog maximaal anderhalf jaar, terwijl hij nog tien jaar voor de Belgische bond zal lopen. Ik steun dus zijn keuze."

Jacques Borlée: "Dit blijft een sterke ploeg". Door de blessures van Jonathan Borlée en Christian Iguacel beschikt bondscoach Jacques Borlée tijdens de World Relays dit weekend niet over reservelopers. En toch wil hij zaterdag in de reeksen een WK-selectie afdwingen met zowel de Belgian Tornados als de Mixed Relay. "We gaan twee keer voluit, laat dat duidelijk zijn", zegt de bondscoach. "We hebben twee uur de tijd om samen met de kinés twee jongens klaar te krijgen voor nog een tweede wedstrijd. Ze zullen wel drie of vier tienden trager zijn dan bij hun eerste race, maar niet veel meer. Onze focus ligt helemaal op de WK-selectie." Er ligt veel druk op de schouders van Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en Robin Vanderbemden. Ik beschik over het volledige viertal dat op het WK in Doha brons won, dus dit blijft een sterke ploeg. We willen aan de geblesseerde atleten laten zien dat we er nog altijd staan."



"We gaan twee keer voluit, laat dat duidelijk zijn", zegt de bondscoach. "We hebben twee uur de tijd om samen met de kinés twee jongens klaar te krijgen voor nog een tweede wedstrijd. Ze zullen wel drie of vier tienden trager zijn dan bij hun eerste race, maar niet veel meer. Onze focus ligt helemaal op de WK-selectie."



Er ligt veel druk op de schouders van Kevin en Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en Robin Vanderbemden. Ik beschik over het volledige viertal dat op het WK in Doha brons won, dus dit blijft een sterke ploeg. We willen aan de geblesseerde atleten laten zien dat we er nog altijd staan."

Hoe we de atleten gaan verdelen tussen de gewone en de gemengde reeksen, weten we nog niet. We gaan het spel spelen en mikken in alle onderdelen op de WK-selectie. Carole Bam, bondscoach Cheetahs.

Bondscoach Carole Bam: "Als Cheetahs samen lopen, is er altijd wat magie". De vrouwen bijten zondag 2 mei de spits af in de reeksen van de 4x400 meter. Bondscoach Carole Bam stelt twee doelen voor haar estafetteploeg. "Het belangrijkste is de kwalificatie voor het WK in 2022, maar dit is ook een generale repetitie voor Tokio." Voor een WK-selectie moeten de Belgian Cheetahs in de top 10 eindigen. "We zitten helemaal in het begin van het seizoen. De meisjes zijn nog niet in supervorm en naar de chrono moeten we niet te veel kijken. Maar als de Cheetahs samen lopen, is er altijd wat magie." Dat Hanne Claes niet werd meegenomen naar Polen, veroorzaakte wat frustratie bij sommige teamleden. "Maar we hebben afgesproken om al het negatieve achter ons te laten. Alles wat met intrige te maken heeft, daar hebben we nu niets aan. Laat ons focussen op hard lopen."



Voor een WK-selectie moeten de Belgian Cheetahs in de top 10 eindigen. "We zitten helemaal in het begin van het seizoen. De meisjes zijn nog niet in supervorm en naar de chrono moeten we niet te veel kijken. Maar als de Cheetahs samen lopen, is er altijd wat magie."



Dat Hanne Claes niet werd meegenomen naar Polen, veroorzaakte wat frustratie bij sommige teamleden. "Maar we hebben afgesproken om al het negatieve achter ons te laten. Alles wat met intrige te maken heeft, daar hebben we nu niets aan. Laat ons focussen op hard lopen."

