Vanavond barst het EK in zaal los, de eerste Belgen zijn aan zet

08:28 08 uur 28. EK atletiek 5 Belgen om naar uit te kijken op het EK atletiek in zaal

2 medailles? Omstreeks 20.20 uur is het aan Oussama Lonneux, Stijn Baeten en Michael Somers om zich te tonen in de 1.500 meter. In totaal treden de komende dagen liefst 30 Belgen in actie op het EK, waardoor het de grootste Belgische delegatie aller tijden is. 14 atleten werden gedelibereerd en voor heel wat deelnemers zal het toernooi in Polen het debuut worden op het allerhoogste niveau. Met een mix van ervaring en talent wordt gemikt op minstens 2 medailles.



In totaal treden de komende dagen liefst 30 Belgen in actie op het EK, waardoor het de grootste Belgische delegatie aller tijden is.



14 atleten werden gedelibereerd en voor heel wat deelnemers zal het toernooi in Polen het debuut worden op het allerhoogste niveau. Met een mix van ervaring en talent wordt gemikt op minstens 2 medailles.

06:40 06 uur 40. Perspectief. Carmoy nam deze winter deel aan 3 toernooien en keerde met evenveel zeges huiswaarts. In het Tsjechische Nehvizdy, in het Luxemburgse Kirchberg en op het BK indoor was hij telkens de beste. Met een verbetering van zijn persoonlijke record van 2,28m midden februari staat Carmoy op een gedeelde 3e plaats bij de EK-deelnemers.



06:39 06 uur 39. Mijn eerste doel is mezelf amuseren. Dit is mijn eerste grote, internationale toernooi en ik wil hier dan ook ervaring opdoen. In tegenstelling tot op de jeugdtoernooien heb ik hier niets te verliezen. Ik wil me alleen maar tonen. Thomas Carmoy

06:38 06 uur 38. Carmoy in hoogspringconcours. Vanavond, rond 19 uur, gaat het EK van start. In de kwalificaties van het hoogspringen verdedigt Thomas Carmoy de Belgische eer. Voor de 21-jarige Carmoy, Europees kampioen bij de U20 van 2019, is dit het eerste EK bij de senioren.

