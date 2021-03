LIVESTREAM: Wordt het goud en zilver voor Thiam en Vidts op de vijfkamp?

20:00 20 uur . Stand van zaken in de vijfkamp. Nafi Thiam Noor Vidts 60m H 8'31" 1.059 ptn (5e) 8"27 1.068 ptn (4e) hoog 1,89m 1.093 ptn (1e) 1,83m 1.016 ptn (2e) kogel 15,16m 872 ptn (1e) 13,83m 783 ptn (4e) ver 800m totaal 3.024 ptn (1e) 2.867 ptn (2e) . Stand van zaken in de vijfkamp

19:38 19 uur 38. Dongmo op weg naar Europese titel. In de finale van het kogelstoten bij de vrouwen is voorlopig niemand opgewassen tegen de kracht van Auriol Dongmo. De Portugese leidt de dans met een worp van 19,21 meter. . Dongmo op weg naar Europese titel In de finale van het kogelstoten bij de vrouwen is voorlopig niemand opgewassen tegen de kracht van Auriol Dongmo. De Portugese leidt de dans met een worp van 19,21 meter.

19:35 19 uur 35. Exit Lisanne De Witte. Phil Healy en Andrea Miklos hebben hun finaleplaats te pakken. De Britse Amarachi Pipi verzwakt op het einde en grijpt zo net naast de finale. Ook voor Lisanne De Witte eindigt het verhaal in de halve finales. . Exit Lisanne De Witte Phil Healy en Andrea Miklos hebben hun finaleplaats te pakken. De Britse Amarachi Pipi verzwakt op het einde en grijpt zo net naast de finale. Ook voor Lisanne De Witte eindigt het verhaal in de halve finales.

19:32 19 uur 32. Wat kan Bolingo tussen het Nederlandse geweld? Tijd voor de halve finales van de 400 meter bij de vrouwen. Ook daar is de Nederlandse weelde groot met onder meer Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne De Witte. 3 op 3 dus voor Oranje. Voor ons land was het 1 op 3. Enkel Cynthia Bolingo stootte naar de halve finales. Ze werd derde in haar reeks, maar werd opgevist met de beste verliezende tijd (52”77) na de 4 rechtstreeks gekwalificeerde atletes. Voor Camille Laus en Hanne Maudens bleken de halve finales te hoog gegrepen. . Wat kan Bolingo tussen het Nederlandse geweld? Tijd voor de halve finales van de 400 meter bij de vrouwen. Ook daar is de Nederlandse weelde groot met onder meer Femke Bol, Lieke Klaver en Lisanne De Witte. 3 op 3 dus voor Oranje.

Voor ons land was het 1 op 3. Enkel Cynthia Bolingo stootte naar de halve finales. Ze werd derde in haar reeks, maar werd opgevist met de beste verliezende tijd (52”77) na de 4 rechtstreeks gekwalificeerde atletes. Voor Camille Laus en Hanne Maudens bleken de halve finales te hoog gegrepen.

19:30 19 uur 30. Xenia Krizsan komt voorlopig niet verder dan 6,10 meter. Het zilver is nu al zo goed als zeker voor Vidts. Kris Meertens. Xenia Krizsan komt voorlopig niet verder dan 6,10 meter. Het zilver is nu al zo goed als zeker voor Vidts. Kris Meertens

19:30 19 uur 30. Thiam springt naar 6,60 meter, goed voor een persoonlijk record. Thiam springt naar 6,60 meter, goed voor een persoonlijk record

19:27 19 uur 27. 2e poging wél raak voor Thiam. De eerste poging van Thiam ging nog de mist in, maar haar tweede poging levert wel succes op. Ze springt naar 6,60 meter, goed voor een persoonlijk record en de leidersplaats in het verspringen. . 2e poging wél raak voor Thiam De eerste poging van Thiam ging nog de mist in, maar haar tweede poging levert wel succes op. Ze springt naar 6,60 meter, goed voor een persoonlijk record en de leidersplaats in het verspringen.

19:25 19 uur 25. Nederlandse suprematie. Nederland boven op de 400 meter bij de mannen. Na Liemarvin Bonevia snelt ook Jochem Dobber naar winst in zijn halve finale. Met een indrukwekkend eindschot dwingt ook Carl Bengström zijn finaleplaats af. . Nederlandse suprematie Nederland boven op de 400 meter bij de mannen. Na Liemarvin Bonevia snelt ook Jochem Dobber naar winst in zijn halve finale. Met een indrukwekkend eindschot dwingt ook Carl Bengström zijn finaleplaats af.

19:24 19 uur 24. Uitslag 2e halve finale 400 meter.

19:20 19 uur 20. Iguacel valt helemaal stil en eindigt laatste in zijn halve finale op de 400 meter. Iguacel valt helemaal stil en eindigt laatste in zijn halve finale op de 400 meter

19:19 19 uur 19. Gegokt en verloren voor Iguacel. Geen finaleplaats voor Iguacel, maar hij heeft gestreden voor wat hij waard was. Onze landgenoot ging verrassend lang mee in het zog van Liemarvin Bonevacia, maar kraakte in de laatste rechte lijn en werd uiteindelijk laatste in 47"78. Bonevacia stoot samen met Luka Janezic door naar de finale. . Gegokt en verloren voor Iguacel Geen finaleplaats voor Iguacel, maar hij heeft gestreden voor wat hij waard was. Onze landgenoot ging verrassend lang mee in het zog van Liemarvin Bonevacia, maar kraakte in de laatste rechte lijn en werd uiteindelijk laatste in 47"78. Bonevacia stoot samen met Luka Janezic door naar de finale.

19:17 19 uur 17. Voorlopig komt niemand in de buurt van de 6,47 meter van Noor Vidts in het verspringen. De Oostenrijkse Ivona Dadic is voorlopig tweede met een sprong van 6,24 meter. Thiam liet bij haar eerste poging een nulsprong noteren. . Voorlopig komt niemand in de buurt van de 6,47 meter van Noor Vidts in het verspringen. De Oostenrijkse Ivona Dadic is voorlopig tweede met een sprong van 6,24 meter. Thiam liet bij haar eerste poging een nulsprong noteren.

19:15 19 uur 15. Wat kan Iguacel? Straks in de tweede halve finale van de 400 meter is het uitkijken naar onze landgenoot Christian Iguacel. De 24-jarige atleet werd vanochtend tweede in zijn reeks in een persoonlijk record van 47”07 en veroverde zo bij zijn EK-debuut meteen een ticket voor de halve finales. Alexander Doom en Dylan Borlée raakten niet voorbij de reeksen. . Wat kan Iguacel? Straks in de tweede halve finale van de 400 meter is het uitkijken naar onze landgenoot Christian Iguacel. De 24-jarige atleet werd vanochtend tweede in zijn reeks in een persoonlijk record van 47”07 en veroverde zo bij zijn EK-debuut meteen een ticket voor de halve finales. Alexander Doom en Dylan Borlée raakten niet voorbij de reeksen.

19:15 19 uur 15. De eerste poging van Thiam leverde een nulsprong op.

19:13 19 uur 13. Maslak niet naar de finale! De eerste halve finale van de 400 meter levert al meteen een verrassing op. Pavel Maslak zakt weg in de laatste rechte lijn en wordt uiteindelijk pas vierde, geen finale dus voor de Tsjech. De winst is voor Tony Van Diepen in een persoonlijk record van 46"06. De Nederlander stoot samen met de Spanjaard Oscar Husillos door naar de finale. . Maslak niet naar de finale! De eerste halve finale van de 400 meter levert al meteen een verrassing op. Pavel Maslak zakt weg in de laatste rechte lijn en wordt uiteindelijk pas vierde, geen finale dus voor de Tsjech. De winst is voor Tony Van Diepen in een persoonlijk record van 46"06. De Nederlander stoot samen met de Spanjaard Oscar Husillos door naar de finale.

19:08 19 uur 08. Finale kogelstoten. Onze ogen zijn natuurlijk vooral gericht op het verspringen in de vijfkamp, maar intussen wordt ook de finale in het kogelstoten bij de vrouwen afgewerkt. Ook de halve finales op de 400 meter bij de mannen zitten eraan te komen. . Finale kogelstoten Onze ogen zijn natuurlijk vooral gericht op het verspringen in de vijfkamp, maar intussen wordt ook de finale in het kogelstoten bij de vrouwen afgewerkt. Ook de halve finales op de 400 meter bij de mannen zitten eraan te komen.

19:05 19 uur 05. Noor Vidts neemt een optie op een medaille met die sprong. Misschien wordt ze nog wel een bedreiging voor Thiam. Kris Meertens. Noor Vidts neemt een optie op een medaille met die sprong. Misschien wordt ze nog wel een bedreiging voor Thiam. Kris Meertens

19:04 19 uur 04. Commentaarlijn onderbroken. De commentaarlijn was even onderbroken, maar de problemen zijn intussen van de baan. . Commentaarlijn onderbroken De commentaarlijn was even onderbroken, maar de problemen zijn intussen van de baan.

19:02 19 uur 02. Meteen persoonlijk record voor Vidts in het verspringen. Meteen persoonlijk record voor Vidts in het verspringen