Ook in de reeks van Rosius is er een valse start. De Deense Glenner-Frandsen komt met een waarschuwing weg.

Rosius zal nog even geduld moeten oefenen. De tweede reeks kende al 2 valse starten. Telkens werd de atlete in kwestie gediskwalificeerd.

Rani Rosius loopt in de derde reeks. De 20-jarige sprintbom maakt een goede kans om door te stoten naar de halve finales. De eerste 4 sprinters per reeks steken een ticket op zak.

09:55

09 uur 55. 4 Belgen vanochtend. Gisteren evenaarde België het record van aantal medailles (3) op een EK indoor. Onze landgenoten zetten daarmee knappe prestaties neer in Torun. In de ochtendsessie op de slotdag komen nog 4 Belgen in actie. Rani Rosius is als eerste aan zet. Zij gaat in de 60 meter sprint op zoek naar een ticket voor de halve finale. Tegen de middag begint Thomas Carmoy aan zijn finale in het hoogspringen. De 21-jarige Carmoy schaarde zich bij de top 8 van Europa. Vanaf 13.00 uur beginnen onze hordeloopsters (60m) aan hun halve finales. Zowel Anne Zagré als Eline Berings wisten door te stoten in hun reeksen. .