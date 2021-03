LIVESTREAM: Volg dag 3 op EK met o.a. Heymans, Kimeli en Berings

De eerste Belgen zullen we vandaag rond 10.50 u in actie zien. Gaylord Kuba-Di Vita en Kobe Vleminckx proberen in hun reeksen op de 60m sprint een plekje in de halve finales te veroveren. Daarvoor moeten ze in de top 2 van hun reeks eindigen, of één van de 6 snelste verliezende tijden lopen.

10 uur 15. Kuba Di-Vita en Vleminckx in reeks 6 en 7. De eerste Belgen zullen we vandaag rond 10.50 u in actie zien. Gaylord Kuba-Di Vita en Kobe Vleminckx proberen in hun reeksen op de 60m sprint een plekje in de halve finales te veroveren. Daarvoor moeten ze in de top 2 van hun reeks eindigen, of één van de 6 snelste verliezende tijden lopen. Op papier wordt dat geen sinecure voor beide landgenoten, maar op een afstand als de 60m, waar de marges heel erg klein zijn, zijn er altijd verrassingen mogelijk. .

10 uur 08. Mayer is meteen goed aan zijn zevenkamp begonnen. De Fransman liep met 6"86 meteen een persoonlijk record om de 60m. Simon Ehammer, een jonge Zwitser, won de reeks in een kampioenschapsrecord: 6"75. .

10 uur 05. Kevin Mayer. Geen Belgen in de zevenkamp bij de mannen, maar met Kevin Mayer, wereldrecordhouder op de tienkamp, komt zo dadelijk wel een van dé sterren op dit EK in actie. Hij probeert dit weekend goud te behalen en daarbij zijn persoonlijke én Europees record van 6479 punten te verbeteren. .

10 uur . Livestream. De eerste 60m-lopers van de dag, weliswaar op de zevenkamp, staan al klaar. Onze livestream is ondertussen ook van start gegaan, dus u hoeft niets te missen. Straks is het aan Kuba Di-Vita en Vleminckx. .

09 uur 37. Belgen in actie tijdens de ochtendsessie. De eerste Belgen die straks de piste betreden zijn Gaylord Kuba-Di Vita en Kobe Vleminckx . Beide sprintbommen proberen zich vanaf 10.18 u tijdens de reeksen op de 60m te plaatsen voor de halve finales. Om 11u25 gaan de 3 reeksen op de 3000m van start, met daarin telkens 1 Belg. John Heymans , kersvers Belgisch kampioen in het veld, loopt in reeks 1, Robin Hendrix in reeks 2 en Isaac Kimeli in reeks 3. Rond 12.10u is het tenslotte aan de hordeloopsters op de 60m. Anne Zagré loopt in reeks 2 en de Europese indoorkampioene uit 2009, Eline Berings , probeert in reeks 3 een plekje voor de halve finales te bemachtigen. .