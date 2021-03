LIVESTREAM: Thiam en Vidts maken goede start op de vijfkamp, volg hier alle actie op het EK

12:01 12 uur 01. Het kwalificatiesysteem, met alleen de top 2 die zich plaatst voor de halve finales, is niet helemaal eerlijk. Mijn reeks was zonder twijfel de sterkste. Er zaten drie toppers in mijn reeks en dat was net te veel. Met mijn tijd was ik in de andere reeksen wel doorgestoten. Dylan Borlée. Het kwalificatiesysteem, met alleen de top 2 die zich plaatst voor de halve finales, is niet helemaal eerlijk. Mijn reeks was zonder twijfel de sterkste. Er zaten drie toppers in mijn reeks en dat was net te veel. Met mijn tijd was ik in de andere reeksen wel doorgestoten. Dylan Borlée

11:58 11 uur 58. Thiam vlot over 1,80 meter. Ook Thiam heeft intussen haar eerste sprong achter de rug in het hoogspringen. Ze ging vlot over 1,80 meter en pakte zo meteen de leiding. Noor Vidts faalde bij haar eerste poging op 1,80 meter.

11:55 11 uur 55. Stand van zaken in de vijfkamp. Nafi Thiam Noor Vidts 60m H 8"31 1.059 ptn (5e) 8"27 1.068 ptn (4e) hoog kogel ver 800m . Stand van zaken in de vijfkamp



Nafi Thiam Noor Vidts 60m H 8"31 1.059 ptn (5e) 8"27 1.068 ptn (4e) hoog





kogel





ver





11:54 11 uur 54. Maudens mist haar start compleet en wordt vijfde en laatste in haar reeks op de 400 meter.

11:53 11 uur 53. Exit Hanne Maudens. Maudens mist haar start compleet en wordt vijfde en laatste in haar reeks in 53"63. De winst is voor de Ierse Phil Healy, Léa Sprunger is tweede.

11:52 11 uur 52. Tijd voor de reeks van Hanna Maudens op de 400 meter. De voormalige meerkampster krijgt met uittredend Europees kampioene Léa Sprunger meteen een stevige concurrente. . Tijd voor de reeks van Hanna Maudens op de 400 meter. De voormalige meerkampster krijgt met uittredend Europees kampioene Léa Sprunger meteen een stevige concurrente.

11:47 11 uur 47. Na de vierde reeks op de 400 meter heeft Bolingo nog altijd de beste van de verliezende tijden. Het ziet er dus goed uit voor onze landgenote. . Na de vierde reeks op de 400 meter heeft Bolingo nog altijd de beste van de verliezende tijden. Het ziet er dus goed uit voor onze landgenote.

11:44 11 uur 44. Holly Mills leidde de dans in de vijfkamp na de 60 meter horden, maar het hoogspringen vergaat de Britse minder goed. Ze raakt ook bij haar derde poging niet over 1,77 meter.

11:42 11 uur 42. Vidts blijft op koers. Noor Vidts blijft het uitstekend doen in de vijfkamp. Na een kleine hapering is ze over 1,74 meter gegaan en nu heeft ze ook de kaap van 1,77 meter met succes gerond.

11:41 11 uur 41. Dit zal hopelijk wel volstaan voor Bolingo. Marc Willems. Dit zal hopelijk wel volstaan voor Bolingo. Marc Willems

11:39 11 uur 39. Bolingo strandt op de 3e plaats. Cynthia Bolingo moet vrede nemen met de derde plaats in de derde reeks. Geen rechtstreeks kwalificatie dus voor de halve finales, maar met 52"77 maakt ze wel kans om opgevist te worden op één van de beste verliezende tijden.

11:39 11 uur 39. Derde plaats voor Bolingo in haar reeks op de 400 meter. Derde plaats voor Bolingo in haar reeks op de 400 meter

11:34 11 uur 34. Geen Belgian Cheetahs op de slotdag van dit EK en dus zit het toernooi van Camille Laus er al op. Marc Willems. Geen Belgian Cheetahs op de slotdag van dit EK en dus zit het toernooi van Camille Laus er al op. Marc Willems

11:32 11 uur 32. Laus wordt 4e op haar 400 meter en mag de halve finales vergeten.

11:31 11 uur 31. Geen halve finales voor Laus. Lieke Klaver doet wat van haar verwacht wordt en stoot met winst door naar de halve finales. Minder goed nieuws voor Camille Laus. Zij wordt 4e in 53"68, bijna een seconde boven haar seizoensbeste, en mag de halve finales vergeten.

11:30 11 uur 30. Nog meer Nederlands geweld in de tweede reeks van de 400 meter met Lieke Klaver. Maar ook met Camille Laus. Kan zij doorstoten naar de halve finales? . Nog meer Nederlands geweld in de tweede reeks van de 400 meter met Lieke Klaver. Maar ook met Camille Laus. Kan zij doorstoten naar de halve finales?

11:25 11 uur 25. Belgische hoop rust op schouders van Bolingo. Met Cynthia Bolingo, Camille Laus en Hanne Maudens komen er 3 Belgische atletes aan de start in de reeksen van de 400 meter. Van Belgisch indoorkampioene Bolingo mag het meeste verwacht worden. 2 jaar geleden pakte ze op het EK indoor in Glasgow nog verrassend zilver in een Belgisch record (51”62). De Zwitserse Léa Sprunger was toen amper een honderdste seconde sneller. . Belgische hoop rust op schouders van Bolingo Met Cynthia Bolingo, Camille Laus en Hanne Maudens komen er 3 Belgische atletes aan de start in de reeksen van de 400 meter. Van Belgisch indoorkampioene Bolingo mag het meeste verwacht worden. 2 jaar geleden pakte ze op het EK indoor in Glasgow nog verrassend zilver in een Belgisch record (51”62). De Zwitserse Léa Sprunger was toen amper een honderdste seconde sneller.

11:25 11 uur 25. Dit was wandelen voor Femke Bol. Marc Willems. Dit was wandelen voor Femke Bol Marc Willems