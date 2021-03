20:00 20 uur . Na het succes van gisteren in de vijfkamp met Thiam en Vidts zorgt Vanderelst voor een derde Belgische medaille op dit EK. Wat een weelde, met nog een sterk bezette slotdag in het verschiet. . Na het succes van gisteren in de vijfkamp met Thiam en Vidts zorgt Vanderelst voor een derde Belgische medaille op dit EK. Wat een weelde, met nog een sterk bezette slotdag in het verschiet.

19:56 19 uur 56. Elise Vanderelst snelt naar EK-goud op de 1.500m! Ze doet het! Vanderelst knokt zich na een helse strijd doorheen het pak en versnelt op een cruciaal moment. Op 200m van de streep knalt ze Guerreiro voorbij en pakt ze goud met een straat voorsprong. Het is het eerste Belgische EK-goud op deze afstand.

19:55 19 uur 55. Het is duwen en trekken, wat een gevecht is deze finale! Marc Willems.

19:54 19 uur 54. Vanderelst loopt al een tijdje aan de binnenkant. Onze landgenote moet opschuiven, want vanuit die positie wordt het moeilijk om te reageren. Nog 4 ronden.

19:53 19 uur 53. Vanderelst voor een medaille? De loopsters op de 1.500m schieten weg. Vanderelst moet meteen enkele duwtjes incasseren.

19:51 19 uur 51. De Belgen volgen elkaar nu in sneltempo op, want het is zo dadelijk al aan Elise Vanderelst. De 1.500m-loopster plaatste zich gisteren met moeite voor de finale, maar is in principe wel medaillerijp. Zorgt ze zo meteen voor een derde Belgische medaille op dit EK?

19:47 19 uur 47. In de zevenkamp is leider Ehammer ondertussen uitgeschakeld in het hoogspringen. Hij geraakte niet over 1m95. Kevin Mayer, die zonet wel miste op 1m98, lijkt zo op weg om het stokje bovenaan over te nemen.

19:46 19 uur 46. Geen finale voor Crestan op de 800 meter.

19:45 19 uur 45. Net geen finale voor Crestan. Na een knappe race heeft Eliott Crestan net naast een finaleplaats op de 800m gegrepen. De Fransman Bosse liep zowat de hele wedstrijd aan de leiding, met Crestan in zijn spoor. Onze landgenoot leek op weg naar de vereiste top 2 plek, maar werd in de laatste rechte lijn nog voorbijgesneld door de sterke Pool Kszczot.

19:43 19 uur 43. Het deelnemersveld in de halve finale van Crestan is niet mis, maar hopelijk kan hij rekenen op zijn goede eindschot. Marc Willems.

19:42 19 uur 42. Tijd voor Crestan. Eliott Crestan mag zich opmaken voor zijn halve finale op de 800m. Gisteren imponeerde hij met winst in de reeks, snelt hij vandaag naar een finaleplaats?

19:38 19 uur 38. De volgende finale die vanavond van start gaat is die van het verspringen bij de vrouwen. Daarin zijn de ogen vooral gericht op wereldkampioene Malaika Mihambo, die ook de beste wereldjaarprestatie op haar naam heeft staan met 7m07.

19:34 19 uur 34. Smets mist een eerste keer. De lat in het polsstokspringen bij de vrouwen ligt ondertussen op 4m55. Op die hoogte is Fanny Smets een eerste keer in de fout gegaan. Begrijpelijk, want Smets haar persoonlijk record is 4m51. Smets, die al zeker van de top 7, heeft nog twee pogingen.

19:25 19 uur 25. De eerste halve finale op de 800m bij de mannen leverde meteen al spektakel op. De Spanjaard Garcia leek op weg naar de zege, maar werd in de laatste rechte lijn nog geremonteerd door de Bosniër Tuka en de Pool Dobek. Zij mogen dus naar de finale.

19:20 19 uur 20. Het is tijd voor de halve finales van de 800m bij de mannen. Onze landgenoot Eliott Crestan komt in acite in de derde halve finale, omstreeks 19.40 u. Crestan won gisteren erg knap zijn reeks en is zeker niet kansloos in de strijd om een finaleticket. Daarvoor moet hij in de top twee eindigen.

19:08 19 uur 08. Smets springt over 4,45 meter.

19:07 19 uur 07. Fanny Smets blijft foutloos. Ook op de derde hoogte in het polsstokspringen, 4m45, blijft Fanny Smets foutloos. Voorlopig ziet het er goed uit voor Smets, die misschien stilaan al aan een mooie ereplaats aan het denken is.

19:05 19 uur 05. Scaunet eindigt zesde en laatste in haar halve finale op de 800 meter.