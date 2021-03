LIVESTREAM: Een 5e medaille voor België, Kimeli pakt zilver op de 3.000 meter

In de finale van het polsstokspringen zijn ze nog met 3. Piotr Lisek gaat bij zijn derde poging over 5,80 meter. Armand Duplantis en Valentin Lavillenie, de jongere broer van Renaud, slaagden daarin bij hun eerste sprong.

18:13

18 uur 13. We maken ons stilaan op voor de finales op de 800 meter. De vrouwen beginnen er zo dadelijk aan. Opvallend: 3 Britse en 2 Poolse atletes in de eindstrijd. De Zwitserse Lore Hoffmann is de vreemde eend in de bijt. .