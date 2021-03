EK indoor: Thiam én Vidts schitteren in eerste deel van de vijfkamp

14:51 14 uur 51. Stand van zaken in de vijfkamp. Nafi Thiam Noor Vidts 60m H 8'31" 1.059 ptn (5e) 8"27 1.068 ptn (4e) hoog 1,89m 1.093 ptn (1e) 1,83m 1.016 ptn (2e) kogel 15,16m 872 ptn (1e) 13,83m 783 ptn (4e) ver 800m totaal 3.024 ptn (1e) 2.867 ptn (2e) . Stand van zaken in de vijfkamp

Nafi Thiam

Noor Vidts 60m H 8'31" 1.059 ptn (5e) 8"27 1.068 ptn (4e) hoog 1,89m 1.093 ptn (1e) 1,83m 1.016 ptn (2e) kogel 15,16m 872 ptn (1e) 13,83m

783 ptn (4e) ver







800m







totaal 3.024 ptn (1e)

2.867 ptn (2e)



14:51 14 uur 51. Overzicht Belgische prestaties. Nafi Thiam en Noor Vidts liggen op medaillekoers in de vijfkamp, maar er waren nog enkele Belgen die puike prestaties neergezet hebben. Christian Iguacel stootte door naar de halve finales van de 400 meter. Cynthia Bolingo volgde bij de vrouwen zijn voorbeeld op hetzelfde nummer. Elise Vanderelst zit in de finale van de 1.500 meter met de beste verliezende tijd en Vanessa Scaunet bekroonde een uitstekende race op de 800 meter met een ticket voor de halve finales. . Overzicht Belgische prestaties Nafi Thiam en Noor Vidts liggen op medaillekoers in de vijfkamp, maar er waren nog enkele Belgen die puike prestaties neergezet hebben. Christian Iguacel stootte door naar de halve finales van de 400 meter. Cynthia Bolingo volgde bij de vrouwen zijn voorbeeld op hetzelfde nummer.

Elise Vanderelst zit in de finale van de 1.500 meter met de beste verliezende tijd en Vanessa Scaunet bekroonde een uitstekende race op de 800 meter met een ticket voor de halve finales.

14:50 14 uur 50. Elise Vanderelst alsnog naar finale 1.500 meter: "Een grote opluchting". Elise Vanderelst alsnog naar finale 1.500 meter: "Een grote opluchting"

14:50 14 uur 50. Lindsey De Grande: "Een dubbel gevoel, maar ik kan mezelf niets verwijten". Lindsey De Grande: "Een dubbel gevoel, maar ik kan mezelf niets verwijten"

14:49 14 uur 49. Mirte Fannes: "Ik zat ingesloten: niet zo slim". Mirte Fannes: "Ik zat ingesloten: niet zo slim"

14:49 14 uur 49. Vanessa Scaunet glimlacht na reeksen 800 meter: "Ik heb me over de finish gesmeten". Vanessa Scaunet glimlacht na reeksen 800 meter: "Ik heb me over de finish gesmeten"

14:49 14 uur 49. Noor Vidts: "Droomdag? Ik ben heel tevreden na de ochtendsessie". Noor Vidts: "Droomdag? Ik ben heel tevreden na de ochtendsessie"

13:43 13 uur 43. Tot vanavond! De laatste reeks van de 800 meter zit erop en daarmee trekken we ook een streep onder de ochtendsessie. Vanavond pikken we de draad weer op met de avondsessie. Daarin krijgen we uiteraard de ontknoping van de vijfkamp en onder meer finales in het kogelstoten, verspringen, de 3.000 meter en de 1.500 meter met Stijn Baeten. Afspraak om 18.55u op Canvas of op sporza.be. . Tot vanavond! De laatste reeks van de 800 meter zit erop en daarmee trekken we ook een streep onder de ochtendsessie. Vanavond pikken we de draad weer op met de avondsessie. Daarin krijgen we uiteraard de ontknoping van de vijfkamp en onder meer finales in het kogelstoten, verspringen, de 3.000 meter en de 1.500 meter met Stijn Baeten. Afspraak om 18.55u op Canvas of op sporza.be.

13:38 13 uur 38. Thiam triomfeert ook in het kogelstoten. Thiam pakt na het hoogspringen ook de winst in het kogelstoten. Met een worp van 15,16 meter troeft ze de concurrentie ruim af. Vidts is vierde met een worp van 13,83 meter. Het is België boven na 3 disciplines in de vijfkamp: Thiam leidt met 3.024 punten, Vidts is 2e met 2.867 punten. . Thiam triomfeert ook in het kogelstoten Thiam pakt na het hoogspringen ook de winst in het kogelstoten. Met een worp van 15,16 meter troeft ze de concurrentie ruim af. Vidts is vierde met een worp van 13,83 meter. Het is België boven na 3 disciplines in de vijfkamp: Thiam leidt met 3.024 punten, Vidts is 2e met 2.867 punten.

13:36 13 uur 36. Ummels stuikt in de laatste rechte lijn van haar 800 meter helemaal in elkaar. Ummels stuikt in de laatste rechte lijn van haar 800 meter helemaal in elkaar

13:35 13 uur 35. Ummels gaat pijnlijk onderuit. Pijnlijk moment voor Britt Ummels in de 5e reeks van de 800 meter. Ze duikt als derde de laatste rechte lijn in, maar stuikt dan helemaal in elkaar. Letterlijk, want ze gaat pijnlijk tegen de vlakte. De Nederlandse krabbelt wel nog overeind en finisht haar wedstrijd. . Ummels gaat pijnlijk onderuit Pijnlijk moment voor Britt Ummels in de 5e reeks van de 800 meter. Ze duikt als derde de laatste rechte lijn in, maar stuikt dan helemaal in elkaar. Letterlijk, want ze gaat pijnlijk tegen de vlakte. De Nederlandse krabbelt wel nog overeind en finisht haar wedstrijd.

13:32 13 uur 32. Wat een persoonlijk record voor Vidts! Ze is echt on fire! Kris Meertens. Wat een persoonlijk record voor Vidts! Ze is echt on fire! Kris Meertens

13:31 13 uur 31. Vidts gooit de kogel 13,83 meter ver, alweer een persoonlijk record. Vidts gooit de kogel 13,83 meter ver, alweer een persoonlijk record

13:30 13 uur 30. Alweer een persoonlijk record voor Vidts! Noor Vidts is aan een fantastisch EK bezig. Ze gooit de kogel 13,83 meter ver, opnieuw een flinke verbetering van haar persoonlijk record. . Alweer een persoonlijk record voor Vidts! Noor Vidts is aan een fantastisch EK bezig. Ze gooit de kogel 13,83 meter ver, opnieuw een flinke verbetering van haar persoonlijk record.

13:29 13 uur 29. Vanessa Scaunet beloont prima wedstrijd met ticket voor de halve finales.

13:27 13 uur 27. Scaunet kaapt ticket voor de halve finales op de 800 meter weg. Scaunet kaapt ticket voor de halve finales op de 800 meter weg

13:26 13 uur 26. Scaunet stoomt door naar de halve finales! Scaunet loopt de perfecte wedstrijd en kaapt een ticket voor de halve finales weg. Ze doseert prima en snelt met een krachtig eindschot naar de derde plaats. . Scaunet stoomt door naar de halve finales! Scaunet loopt de perfecte wedstrijd en kaapt een ticket voor de halve finales weg. Ze doseert prima en snelt met een krachtig eindschot naar de derde plaats.

13:25 13 uur 25. Thiam gooit de kogel 15,16 meter ver en pakt zo de leiding. Thiam gooit de kogel 15,16 meter ver en pakt zo de leiding

13:25 13 uur 25. Kan Scaunet verrassen? Vanessa Scaunet is de tweede Belgische die haar kans waagt in de reeksen van de 800 meter. Voorlopig kijkt ze de kat uit de boom als laatste van het groepje. . Kan Scaunet verrassen? Vanessa Scaunet is de tweede Belgische die haar kans waagt in de reeksen van de 800 meter. Voorlopig kijkt ze de kat uit de boom als laatste van het groepje.