EK indoor: Hendrix en Kimeli naar finale 3.000m, ook Berings en Zagré stoten door

14:17 14 uur 17. Tot straks! Ook voor de avondsessie op het EK in Torun bent u bij Sporza uiteraard aan het juiste adres. Volg alle actie vanaf 18.45 u met tekst en beeld via onze website of live op Canvas om 19.00 u. Tot straks!

14:15 14 uur 15. Round-up na de ochtendsessie. De ochtendsessie op dag 3 in Torun zit erop. Van de 7 Belgen die in actie kwamen blijven er nog 4 over. Robin Hendrix en Isaac Kimeli plaatsten zich allebei knap voor de finale op de 3.000m. John Heymans kwam bij zijn eerste beurt bij de senioren nog tekort voor een plekje in een EK-finale. Op de 60m horden bij de vrouwen snelde Anne Zagré comfortabel naar de halve finales. Voor Eline Berings liep het wat minder vlot. Ze werd 5e in haar reeks, maar liep de 5e verliezende tijd en mag zo alsnog naar de halve finales. Op de 60m sprint bij de mannen was het succes wat meer verdeeld bij de Belgen. Gaylord Kuba Di-Vita ging eruit in de reeksen, maar Kobe Vleminckx knokte zich wel naar de halve finales. Daarin strandde hij als 5e in zijn reeks.

Op de 60m horden bij de vrouwen snelde Anne Zagré comfortabel naar de halve finales. Voor Eline Berings liep het wat minder vlot. Ze werd 5e in haar reeks, maar liep de 5e verliezende tijd en mag zo alsnog naar de halve finales.

Op de 60m sprint bij de mannen was het succes wat meer verdeeld bij de Belgen. Gaylord Kuba Di-Vita ging eruit in de reeksen, maar Kobe Vleminckx knokte zich wel naar de halve finales. Daarin strandde hij als 5e in zijn reeks.

14:10 14 uur 10. Vleminckx na HF: "Ik had op meer gehoopt". Vleminckx na HF: "Ik had op meer gehoopt"

14:01 14 uur 01. Mayer pakt uit in kogelstoten, Ehammer blijft leider in zevenkamp. Kevin Mayer heeft in het derde onderdeel op de zevenkamp stevig uitgehaald. De wereldrecordhouder op de tienkamp wierp met 16m32 een straf persoonlijk record en deed daarmee 43 centimeter beter dan de tweede in het onderdeel, de Montenegrijn Pesic. Simon Ehammer, de jonge Zwitser die na twee onderdelen aan de leiding stond in de zevenkamp, deed het met 14m75 ook behoorlijk en werd 6e. Hij blijft zo aan de leiding in de competitie, maar ziet Mayer wel naderen tot op 49 punten.

Simon Ehammer, de jonge Zwitser die na twee onderdelen aan de leiding stond in de zevenkamp, deed het met 14m75 ook behoorlijk en werd 6e. Hij blijft zo aan de leiding in de competitie, maar ziet Mayer wel naderen tot op 49 punten.

13:54 13 uur 54. Het EK zit erop voor Vleminckx, geen finale. Het EK zit erop voor Vleminckx, geen finale

13:53 13 uur 53. Geen finale voor Vleminckx. Zoals verwacht wint Robertson de reeks in een razendsnelle 6"59. Vleminckx wordt 5e in 6"68, een honderste trager dan in zijn reeks eerder vandaag. Dat is niet voldoende voor een plekje in de finale. Einde EK dus voor Vleminckx die met een HF zijn doel wel al bereikt had.

13:50 13 uur 50. Er blijkt een probleem te zijn met het startpistool. Vervelend voor de lopers, die zo uit hun concentratie worden gehaald. . Er blijkt een probleem te zijn met het startpistool. Vervelend voor de lopers, die zo uit hun concentratie worden gehaald.

13:47 13 uur 47. Ondertussen staat Kobe Vleminckx opnieuw klaar voor zijn halve finale op de 60m. De snelste man in zijn reeks is de Brit Robertson. Vleminckx liet daarstraks tijdens het interview optekenen dat hij zich wat gespaard had in zijn reeks. Loont dat nu? . Ondertussen staat Kobe Vleminckx opnieuw klaar voor zijn halve finale op de 60m. De snelste man in zijn reeks is de Brit Robertson. Vleminckx liet daarstraks tijdens het interview optekenen dat hij zich wat gespaard had in zijn reeks. Loont dat nu?

13:40 13 uur 40. Berings: "Ik ben wat teleurgesteld over uitvoering van mijn race". Berings: "Ik ben wat teleurgesteld over uitvoering van mijn race"

13:32 13 uur 32. Zagré: "Wat nog beter kan in de HF? Nog sneller lopen". Zagré: "Wat nog beter kan in de HF? Nog sneller lopen"

13:28 13 uur 28. Kimeli: "Ingebrigtsen leek niet super vandaag, dus heb ik gegokt". Kimeli: "Ingebrigtsen leek niet super vandaag, dus heb ik gegokt"

13:23 13 uur 23. Hendrix: "Dit geeft zeker een boost voor de finale". Hendrix: "Dit geeft zeker een boost voor de finale"

13:17 13 uur 17. Heymans: "Race was niet vermoeiend, maar ik mis nog die pieksnelheid". Heymans: "Race was niet vermoeiend, maar ik mis nog die pieksnelheid"

13:15 13 uur 15. Vleminckx: "Na 25 meter wist ik al dat ik geplaatst was". Vleminckx: "Na 25 meter wist ik al dat ik geplaatst was"

13:12 13 uur 12. Op de zevenkamp zijn we ondertussen aan de het kogelstoten aanbeland. Na twee onderdelen lijkt die zevenkamp uit te gaan draaien op een duel tussen de Franse topfavoriet Kevin Mayer en het Zwitserse talent Simon Ehammer. Na twee onderdelen (60m sprint en verspringen) leidt Ehammer (2006 punten) voor Mayer (1860 punten) en de Italiaan Dester (1855 punten). Na twee persoonlijke records voor de Zwitser wordt het afwachten hoe hij in de meer technische proeven zal presteren.

Na twee onderdelen (60m sprint en verspringen) leidt Ehammer (2006 punten) voor Mayer (1860 punten) en de Italiaan Dester (1855 punten). Na twee persoonlijke records voor de Zwitser wordt het afwachten hoe hij in de meer technische proeven zal presteren.

13:01 13 uur 01. Opvallend VIDEO: Britse houdt mondmasker aan tijdens 60m horden en wordt 2e in reeks van Zagré

12:52 12 uur 52. Ook Berings naar halve finale! Het was spannend, maar Eline Berings mag net als Anne Zagré naar de halve finales op de 60m horden. In de laatste reeks lagen de tijden een stuk lager dan in de andere reeksen, waardoor de 4e er hier zelfs uitgelopen werd. De halve finales met Berings en Zagré vinden morgen plaats rond 13.30 u.