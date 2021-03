EK atletiek: eerste avond levert 2 Belgische finaleplaatsen op

In de finale ga ik stelen met mijn ogen en genieten. Het is tenslotte mijn eerste finale bij de senioren.

21 uur 56. In de finale ga ik stelen met mijn ogen en genieten. Het is tenslotte mijn eerste finale bij de senioren. Stijn Baeten.

21:54

21 uur 54. Ik heb me gefocust op Lewandowski, een van de topfavorieten. Dat plan liep gesmeerd. Ik heb de klok goed in de gaten gehouden en daardoor wist ik me te plaatsen met een van de verliezende tijden. Ik zat echt in de zone. Stijn Baeten mag naar finale 1.500 meter.