Rosius en Vanderelst winnen, welke Belgen halen nog EK-limiet in Gent?

"De chrono is matig, maar dat had ik wel verwacht", zei Vanderelst na afloop. "Vandaag wilde ik het tactisch goed doen en winnen en dat is gelukt. Met deze overwinning sprokkel ik opnieuw wat punten voor de olympische ranking, ook niet onbelangrijk.

17 uur 10. Elise Vanderelst wint de 1.500 meter. Elise Vanderelst heeft de 1.500 meter gewonnen op de IFAM Indoor atletiekmeeting in Gent. De klok stopte na 4:11.14, enkele seconden boven haar vier dagen oude Belgisch record. "De chrono is matig, maar dat had ik wel verwacht", zei Vanderelst na afloop. "Vandaag wilde ik het tactisch goed doen en winnen en dat is gelukt. Met deze overwinning sprokkel ik opnieuw wat punten voor de olympische ranking, ook niet onbelangrijk. .

16:11

16 uur 11. Rani Rosius wint 60 meter in "mindere" tijd. Rani Rosius heeft de 60 meter gewonnen in Gent. Ze haalde het in 7"37, precies een tiende trager dan haar één week oude persoonlijk record. "Mijn start was niet goed. De piste is vernieuwd, maar het tartan kwam los", vertelde Rosius. "Het was ook koud. Ik heb nog gevraagd of de verwarming wat hoger kon, want vooral in de opwarmingshal was het echt ijskoud. Ik moest daar een dikke jas aandoen." "Het kan ook zijn omdat ik deze week niet veel heb getraind dat mijn tijd wat tegenvalt, want ik moest het rustig aan doen door een vitaminetekort. Ik ben wel blij met de overwinning." .