Een virtuele loper geeft het tempo aan dat Haile Gebrselassie in 2007 liep bij zijn werelduurrecord in Ostrava. Na ruim een halfuur moeten Farah en Abdi toch wat terrein prijsgeven op de virtuele Gebrselaisse.

Ook bij zijn derde poging op 6,15 meter gaat het fout voor Duplantis. Hij slaagt er dus niet in om het wereldrecord van Sergej Boebka (6,14 meter) te verbreken. De Zweed wint wel met een sprong over 6 meter.

21 uur 08. McDermott springt het hoogst. Geen topprestatie voor meerkampster Katarina Johnson-Thompson in het hoogspringen. De Britse faalt 3 keer op 1,88 meter en blijft zo als 6e en laatste steken op 1,84 meter. De winst gaat naar de Australische Nicola McDermott met een sprong over 1,91 meter. Onze landgenote Claire Orcel is gedeeld 4e met een sprong over 1,84 meter. .